Ход Херсонесом. Как Евросоюз признал Крым российской территорией

Через неделю в Евросоюзе российскими властями и вполне официально открывается с согласия Европейский властей российский «Крымский дом в Евросоюзе». Целью этого проекта является, как сказано в официальном документе, «предоставление объективной информации о законности и исторической обоснованности возвращения Крыма в состав России».

На открытие прилетят члены «правительства Крыма». Правда, они под санкциями, и въезд в Евросоюз им запрещен, но они – прилетят! И даже проведут «неофициальные переговоры» с представителями Евросоюза на предмет «культурного» сотрудничества «Российского Крыма» с Евросоюзом.

Гляньте-ка для начала вот на эти скриншоты. Это некоторые значимые франгменты документов, полные копии можно скачать вот отсюда.

Для тех, кто с ходу не понял, о чем идет речь, поясню детальнее.

Конечно, если бы Российская Федерация спросила бы Евросоюз в лоб «А давайте мы откроем у вас представительство нашего Российского Крыма», Евросоюз охренел бы от такой наглости и послал бы Россию куда подальше.

А потому была разработана целая спецоперация в традиционном российском духе, серия последовательных мелких шагов, каждый из которых выглядит совершенно безобидным и невинным, но в результате которых «российский Крым» оказывается де факто признанным в Евросоюзе.

Мы следим за этой спецоперацией уже несколько месяцев и пришло время рассказать о том, как они это делают.

Итак, следите за руками.

Шаг первый

Среди стран Евросоюза выбирается самое слабое звено. Если вы полумали, что речь идет о странах, где во главе правительств стоят друзья Путина, вроде Венгрии или Италии, то вы ошиблись. За этими странами тщательно следят спецслужбы США и Евросоюза, и хрен там чего незаметно сделаешь.

Поэтому для экспансии выбирается такая страна Евросоюза, как Кипр. Которая живет тишайшей расслабленной жизнью, где вообще ничего не происходит, и за которой никто не следит. Плюс, здесь есть огромная группа поддержки за счет местных русских, которых тут десятки тысяч и значительная часть которых ярые «крымнашисты». Плюс – менталитет самих Киприотов, который таков, что если однажды над Кипром появятся десантные самолеты, откуда посыпятся зеленые человечки, то расслабленные киприоты будут продолжать сидеть расслабленно в своих кафе и пить кофе до тех пор, пока в них не начнут стрелять.

Короче, Кипр – это идеальное место для российской экспансии.

Шаг второй

Подмена действующих сторон. Легкое движение рук и сремное словосочетание «Правительство Крыма» меняется на вполне благозвучное «Херсонский музей-заповедник». Суть действущего лица от этого не меняется – это окупационное государственное учреждение страны-окупанта, главная задача которого «доказывать, что Крым был возвращен законно», не имеет ничего общего ни с культурой, ни с историей. Но звучит это вполне безобидно, и чиновник Кипрского министерства культуры, получивший от «музея-заповедника» предложение о сотрудничестве, даже не будет задаваться вопросом о реальном статусе этого «заповедника» и охотно ответит согласием. Ему ведь тоже надо выполнять план по международному культурному сотрудничеству и ставить галочки о проделанной работе.

Шаг третий

Подмена действующих лиц. Поскольку официально вести международные переговоры членам «правительства Крыма» нет никакой возможности, то «правительство Крыма» ловким движением рук заменяется на некое «Дворянское Собрание Крыма» в лице некоего Андрея Константиновича Ушакова. Не слышали? Ну и правильно! Бойцы невидимого фронта должны быть невидимы. Но при всей своей незаметности Андрей Константинович каким-то мистическим образом обладает огромным влиянием и такими нехилыми властными полномочиями, что все «правительство Крыма» стоит перед ним навытяжку. Ну, знаете, есть в России такая группа мальчиков, которые не занимая никаких должностей в российском правительстве, вертят это правительство как хотят.

Посмотрите вот этот любопытнейший документ, подписанный неким «Заместителем председателя Совета Министров Республки Крым» по фамилии Мурадов. Это тот самый господин Мурабов, что ранее был послом РФ здесь на Кипре, и конечно, сохранил здесь неформальные связи. Формально, если судить по выходным данным, документ адресовам упомянутому выше Андрею Константиновичу Ушакову, но из контекста очевидно, что письмо направлено нынешнему послу России на Кипре и содержит «дорожную карту» по легализации «Российского Крыма» в Евросоюзе.

Слева на фотографии – посол России на Кипре господин Осадчий, а справа предводитель крымского дворянства господин Ушаков. Они сфоткались после успешно проведенных переговоров. Разумеется «дорожная Карта» господина Мурадова была принята к исполнению, о чем свидествует вот этот документик.

Итак, по результатам трех первых шагов, при посольстве России на Кипре возникает некая общественная организация «Клуб друзей Херсона Таврического», где «Херсон Таврический» это эвфемизм заменяющий словосочетание «Российский Крым», бо так в Евросоюзе на тот момент еще нельзя было говорить, но скоро станет (как мы увидим дальше) уже можно.

Хочу обратить ваше внимание на фамилию имя отчество сопредседателя. То, что они полностью совпадают с таковыми у «Зам. председателя Совета Министров Республки Крым», это не простое совпадение. Это тот же самый человек, только здесь он пока фигурирует как глава некоей общественной организации.

Полагаю, что и другие фамилии в этом списке покажутся вам знакомыми.

О том, что этот проект был реализован, свидетельстует вот этот документ. Обратите внимание, на предпоследний абзац первой страницы. Там речь идет уже не о Кипре, а о «всех странах Евросоюза».

Итак полдела сделано. Юридический фунамент для легализации размещения «Крымского дома в Евросоюзе» создан.

Шаг четвертый

Другая половина дела – это фактическая реализация.

А вот тут есть определенные загвоздки. Для проведения подобных «культурных» проектов у российских спецслужб есть специальная организация – «Россотрудничество», филиалы которой есть во всех странах, где есть российское посольство. Но воспользоваться ресурсами Россотрудничетва в данном случае – это значит привлечь к проекту преждевременное внимание, потому что в местных спеслужбах каждая служебная собака знает, какая именно российская контора прячется за этой вывеской.

А потому в дело вовлекается другой департамент ФСБ, которых известен широкой публики под абревиатурой РПЦ. Вот здесь можно посмотреть часть переписки с руководством РПЦ по проекту «Крымский дом» в Евросоюзе.

Разумеется, кипрская православная церковь не могла отказать высокопоставленным офицерам из братской православной РПЦ в просьбе о культурном сотрудничестве. Если бы попросило Правительство России или «Правительство Крыма», да еще о мероприятии с политическим подтекстом, то конечно же с возмущением отказала бы. А когда просят о чисто духовных делах без политического подтекста (если вы прочли документы по ссылочке, то видели, что там специально акцентируется на «без политики»), то почему бы не пойти навстречу братской церкви.

Вот поэтому на Кипре, базе одного крупного храма начнет работать «дом Кипра в Европе» и экспозиция, где под видом демонстрации исторических ценностей, посетителям будут объяснять, почему Крым – это российская земля и почему его оккупация была не оккупацией, а актом исторической справедливости.

Далее – по всей Европе.

В распоряжении автора есть также копии документов, содержащих информацию о составе российской делегации, рейсах, которыми они прилетают на Кипр, о программе их пребывания и расписании их встреч, а также имена кирских государственных деятелей, с которыми они будут встречаться. Но и в той части, что опубликована выше, достаточно для того, чтобы читатели составили свое мнение, о том, что происходит.

(Источник - ресурс автора)