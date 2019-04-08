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08.04.2019, 16:06

Хотели перемен? Так не удивляйтесь, если они настанут

Хотели перемен? Так не удивляйтесь, если они настанут
корреспондент портала Liga.net

Когда говорят, что "хуже не будет", стоит приготовиться к тому, что будет хуже. И значительно

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Если у вас в кране закончится вода, в банкомате купюры, а в баре просеко, не удивляйтесь. Главное, что не будет коррупции. То есть, будет, но вам об этом уже не расскажут.

Офисные клерки и перспективный бизнес после выходных в Праге, за коктейлем в баре обсуждают сложную социально-политическую ситуацию в Украине. Проблем масса. Коррупция, тарифы, зубожиння. Ещё нужно занести классному руководителю младшенькой, старшему денег дать, чтобы сессию закрыл, порешать по минимизации. А, и война от которой все устали. Так больше не может продолжаться. Нужны перемены.

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Начинать нужно с чего угодно, только не с себя. И, да, хуже не будет.

Примерно так думали большинство жителей Крыма, Донецка, Луганска пять лет тому. Правда, ради выходных в Праге нужно было убить пару дней в посольстве, потому что ещё не было безвиза. Но это детали. Главное, нужны были перемены, потому что достала уже эта Украина и хуже точно не будет.

Теперь они разговаривают дома за чаем шёпотом. Если на улице и чуть громче, можно залететь в ФСБ или на подвал. В Крыму получают больше, чем при Украине. За коммуналку платят тоже больше чем в Украине. Ещё больше идёт на скудный набор несъедобных продуктов российского производства. Выходные в Праге через Херсон, для тех у кого есть украинский паспорт. Или через Москву, Минск и визовый центр.

На Донбассе передвигаются мелкими перебежками за гуманитарной помощью. Тур на Запад это поездка на подконтрольную украинской власти территорию за социальными выплатами. Ты в полной безопасности, пока на тебя или твоё имущество не положил глаз какой-нибудь кадыровец. Положил - твои проблемы.

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Ты даже не успеешь позвонить своему адвокату.

Да и кому звонить, адвокат скорее всего уже в отвале, или на подконтрольной территории, или в Праге на ПМЖ. Но это все мелочи. Главное - никаких коррупционных скандалов в местных СМИ. Вы что-то слышали о коррупции на Донбассе или в Крыму? Нет? Живут же люди.

Вот поменяем власть, перестанем стрелять - и тоже заживём.

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Теги: выборы 2019
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