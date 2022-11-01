"Хотите затронуть тему Украины? Помойте сначала руки"

Бывший австрийский вице-канцлер и экс-глава пропутинской Австрийской партии свободы Гайнц-Кристиан Штрахе пригласил меня на конференцию по войне в Украине, которую он проводит 12 декабря. Другие приглашенные – известные путинферштееры из Австрии, Германии, а также украинское и российское посольства.

Я ему ответил в письме.

Уважаемый господин Штрахе!

24 февраля 2022 года моя страна подверглась грубому нападению со стороны Российской Федерации. С тех пор погибли тысячи украинок и украинцев: взрослые, дети, старики. Целые города и села уничтожены, миллионы жизней разрушены, предпринята попытка аннексии территории Украины, которой в таких гигантских масштабах Европа не видела со времен Адольфа Гитлера. Все это произошло по приказу человека, которым вы давно и откровенно восхищались, – Владимира Путина.

Темой конференции вы заявили "Есть ли эта война прокси-войной России и Америки за счет Украины и Европы? Войной злости со стороны России?".

Позволю себе не сдерживать эмоции: если на девятом месяце этой варварской войны кто-то не понимает, есть ли она война агрессии со стороны России, у этого кого-то большие проблемы либо с умом, либо с сердцем.

Ум у вас есть. А вот ваши мотивы, ваш моральный компас по отношению к России всегда был, мягко говоря, сомнительным.

Вы запланировали мероприятие "с булочками, напитками и уютной атмосферой" на тему величайшего преступления столетия? Преступления, которое происходит прямо сейчас в полутора часах лета от Австрии?

Вы хотите затронуть своими руками тему Украины? Помойте сначала эти руки.

Попросите сначала прощения за все те годы, когда вы и ваши товарищи по партии путешествовали в Москву, в оккупированный Крым и в оккупированный Донбасс. За все объятия с Путиным. За договор о дружбе с его партией.

За Северный поток-2. За 80% газовой зависимости Австрии от путинского преступного режима. В конце концов и за коленопреклонение вашей министерши Карин Кнайсль перед Путиным, которое принесло вашей стране позор во всем мире.

Попросите прощения за все ошибки, которые вы, ваше правительство и ваши спонсоры сознательно или бессознательно совершили, и благодаря которым ваш "надежный партнер" в Москве, этот "чистокровный демократ", теперь имеет финансовые возможности ежедневно обстреливать ракетами украинские города с безопасного расстояния и оккупировать 20% украинской земли.

Вы пишете мне, что это "ни в коем случае не партийное мероприятие". Правда? Александер Гауланд, Вальтер Розенкранц, Гайнц-Кристиан Штрахе…. Судя по заявленным темам и этому паноптикуму путинферштееров, это все-таки партийное мероприятие. И партия называется "Россия".

В свое время у российской пропаганды была привычка приглашать по одному украинцу на каждое свое ток-шоу. Он помогал производить впечатление "сбалансированности". Мы в Украине в большинстве своем не уважали этих "экспертов", называли их мальчиками для избиения. Роль такого "мальчика" мне глубоко отвратительна, господин Штрахе.

Итак, желаю вам насладиться уютной атмосферой 12 декабря в компании единомышленников. Украинки и украинцы на этой "конференции по Украине" Вам точно не нужны. Но что-то мне подсказывает, что российское посольство примет ваше приглашение с радостью и энтузиазмом.

С уважением.

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