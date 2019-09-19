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19.09.2019, 14:00

И еще раз о "формуле Зеленского" для Донбасса

И еще раз о "формуле Зеленского" для Донбасса
депутат Верховной Рады, глава Комитета ВР по вопросам внешней политики

Никаких "особых статусов Донбасса" в Конституции, выборы - только при полном выполнении условий обеспечения безопасности (укр.)

Ні змінам до Конституції щодо «особливого статусу ОРДЛО” - і це суттєвий крок вперед у порівнянні з попередниками, які при внесенні в першому читанні відповідних змін до Конституції прикрились тілами нацгвардійців.

Вибори та інші елементи політичної частини Мінських домовленостей лише після виконання безпекової частини (припинення вогню, відведення військ, обмін утримуваними) - і це наступний крок вперед у порівнянні з попередниками, які і закони приймали, і Конституцію намагались змінювати не досягнувши навіть припинення вогню, що фактично суперечить Мінським домовленостям і є реалізацією на практиці «формули Штанмайера».

Вибори до органів місцевої влади одночасно на усій території України та в ордло на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов.

Це переговірна позиція України. Якщо комусь це видається заслабою позицією, то хочу нагадати, що не українські танки стоять під Курськом, а російські в Криму і в Донецьку з Луганську.

Якщо комусь мало подробиць, то нагадаю, що ще півроку і рік тому ми чули більше про томос і про те, що «путін нападе», а сьогодні українська дипломатія має чітко публічно артикульовану позицію.

А скептикам, що вважають, що все це нереалістично пораджу не поспішати відповідати за Путіна. Нехай краще відмовиться він, а не ви.

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(Джерело - блог автора)

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Теги: формула штайнмайера, особый статус донбасса, выборы в донбассе
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