И снова рейтинги: тот присел, но эти поднялись

Дальще - отличная картинка, которая прекрасно выражает то, о чем я постоянно говорю - электорат Зеленского молод и редко доходит до избирательных участков.
Слева обвел рейтинги среди часто голосующих. Они полностью отвечают моим представлениям - на этот момент шансы выйти во второй тур у Зеленского, Тимошенко и Порошенко примерно одинаковы.
Естественно, если Зеленскому удастся мобилизовать молодежь, его результат будет выше. Но не забываем, что у Тимошенко и Порошенко есть полевые команды, которые тоже дают плюс.
Динамика прогнозов о победителе
Как мы видим, тут тоже все трое подравнялись.
(Источник - телеграм-канал Выборы-2019)