И снова рейтинги: тот присел, но эти поднялись

Вышел свежий опрос группы "Рейтинг" от 1-7 марта.

Порошенко чуть присел, Тимошенко и Гриценко поднялись, Смешко тоже подрос. Пока эффект от скандалов и объединений выражается в этом. Снятие Мураева в пользу Вилкула по этому опросу еще не видно.

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Президентские рейтинги в зависимости от уровня дохода и занятости опрошенных



Тимошенко, Бойко, Ляшко больше поддерживают бедные. У Гриценко поддержка равномерная. Порошенко больше поддерживают обеспеченные. У Зеленского тоже тенденция в пользу обеспеченных, но она меньше выражена.