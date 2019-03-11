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11.03.2019, 18:37

И снова рейтинги: тот присел, но эти поднялись

И снова рейтинги: тот присел, но эти поднялись
журналист, блогер

Скоростной мониторинг президентской избирательной гонки от Романа Шрайка

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Вышел свежий опрос группы "Рейтинг" от 1-7 марта.

Порошенко чуть присел, Тимошенко и Гриценко поднялись, Смешко тоже подрос. Пока эффект от скандалов и объединений выражается в этом. Снятие Мураева в пользу Вилкула по этому опросу еще не видно.

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Президентские рейтинги в зависимости от уровня дохода и занятости опрошенных

Тимошенко, Бойко, Ляшко больше поддерживают бедные. У Гриценко поддержка равномерная. Порошенко больше поддерживают обеспеченные. У Зеленского тоже тенденция в пользу обеспеченных, но она меньше выражена.

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Дальще - отличная картинка, которая прекрасно выражает то, о чем я постоянно говорю - электорат Зеленского молод и редко доходит до избирательных участков.

Слева обвел рейтинги среди часто голосующих. Они полностью отвечают моим представлениям - на этот момент шансы выйти во второй тур у Зеленского, Тимошенко и Порошенко примерно одинаковы.

Естественно, если Зеленскому удастся мобилизовать молодежь, его результат будет выше. Но не забываем, что у Тимошенко и Порошенко есть полевые команды, которые тоже дают плюс.

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Динамика прогнозов о победителе


Как мы видим, тут тоже все трое подравнялись.

(Источник - телеграм-канал Выборы-2019)

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Теги: выборы президента украины, избирательная кампания, кандидаты в президенты, выборы-2019, выборы 2019
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