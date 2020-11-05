Идеи Кравчука по ОРДЛО – худший из вариантов

Во-первых, СЭЗ просто "ради восстановления региона" будет означать создание серой зоны для отмывания денег и ухода от налогов. Самое идиотское, что Украина за это будет еще приплачивать из собираемых на остальных территориях налоговых поступлениях.

Во-вторых, Украина, по словам главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука, будет требовать от РФ отмены части решений, касающихся ОРДЛО.

Забавно – со своей стороны запускается процесс, а от РФ "требовать". Еще более забавным выглядит перспектива пересмотра Кремлем, например, своей миграционной политики.

В третьих, часть олигархических групп достаточно оперативно перерегистрируются на бывшей территории ОРДЛО и тем самым уведут остатки своих налогов. При этом владельцы бизнеса будут с чистыми ако слеза глазами рассказывать, что они не выводят деньги из страны: Донбасс – это же Украина.

В четвертых, региональные элиты остальной части страны увидят наглядный пример, что немного поугрожав либо повоевав с центром, можно получить больше. До войны не дойдет, но жесткий шантаж, даже с чем-то вроде блок-постов, вполне возможен.

В конце концов, по результатам местных выборов можно спорить, какая партия набрала больше, но, с учетом договорняков и формирования "местных ячеек", очевидно одно – общеукраинская повестка успешно слита, а региональные кланы уже усилились.

Положительный пример с ОРДЛО для них будет очень заразным. А у Киева, по большому счету, не осталось механизмов сдерживания.

В-пятых, лучшие, по сравнению с остальной частью страны условия для ведения бизнеса (хотя бы с точки зрения налогообложения), создадут политические риски в общественных отношениях. Сложно будет объяснить ветерану войны на Донбассе, что он воевал ради того, чтобы "по ту сторону линии фронта" были лучшие налоги. Даже не на освобожденной территории Донбасса, а именно "по ту сторону".

Кравчук подает это как "державницьке" решение.

Что же, учитывая ход идей и способность заглянуть в завтра, я понимаю, почему он проиграл выборы в середине 90-х. Не понимаю только, зачем его как черта из табакерки достали сейчас.

С другой стороны, в ТКГ есть адекватные люди. Насколько понимаю, пока что эти идеи – концепция для того, чтобы прощупать почву, а также потому что свой план выкатила РФ.

Я очень надеюсь, что у адекватной части ТКГ хватит выдержки послать, как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче.

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