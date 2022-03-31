Игорь Гиркин-Стрелков как альтер эго Владимира Путина

Российский журналист Леонид Бершидский написал для Bloomberg колонку. LIGA.net перевела и адаптировала текст.

На фоне кровавой войны России против Украины только один человек остается доволен тем, как все сложилось. Это человек, игравший огромную роль в начале российско-украинского конфликта в 2014 году. Зовут его Игорь Гиркин-Стрелков, экс-сотрудник ФСБ России.

Мало кого в Украине больше ненавидят. В апреле 2014 года, когда тогдашнее украинское правительство объявило о начале операции по подавлению пророссийского восстания на востоке страны, Стрелков пересек границу с 50 людьми и начал воевать, потянув за собой и Россию, и ее президента Владимира Путина.

Несмотря на то, что он спровоцировал Путина начать боевые действия на территории, Кремль не был благодарен Стрелкову, а сам полевой командир был маргинализирован и стал, казалось, только пешкой в большой игре.

Общепринятое мнение о Путине было тогда примерно таким: хитрый автократ, заинтересованный в обогащении себя и элит вокруг, не имеющий какой-либо идеологии. Стрелков был полной противоположностью: романтик, влюбленный в вымышленные воспоминания о Российской империи, построенной на почве ностальгии и псевдоисторической литературе.

Путин — бюрократ, карьерист, всю жизнь консолидировавший власть в своих руках. Стрелков занимался историческими реконструкциями и ездил добровольцем воевать в непризнанное Приднестровье и Югославию.

Впрочем, в 2022 году Путин настолько увлечен историей, что, кажется, уже не может говорить о чем-то другом. За это время он дрейфовал к мировоззрению Стрелкова.

Стрелков часто говорил, что Путин пытается усидеть на двух разъезжающихся стульях. Один стул – патриотическая и военная идеология; второй – либерально-олигархический. И уже сейчас можно понять, какой выбор сделал президент России.

Российский диктатор действительно забыл все свои первоначальные попытки построить открытую и процветающую экономику. Его сейчас не интересует, что будет с состоянием его ближайших друзей, или как пострадают от введенных санкций простые россияне.

Путин больше не слушает так называемых "системных либералов", архитекторов нефтяного процветания России. Недавнее бегство из России главного "системного либерала" Анатолия Чубайса, приведшего Путина к власти и долго остававшегося нетронутым – сигнал того, что подобным ему больше не место в новой системе координат.

Эти изменения делают Стрелкова фактическим "провидцем" последующих шагов Путина в его духовном и интеллектуальном путешествии в тот сумасшедший край, где жил Стрелков. Путешествие, в котором двое становятся одним целым.

Тогда в 2014 году именно Стрелков положил начало традиции, которой подражают в российской армии и сейчас: зайти в город с гражданскими и держать их в заложниках, делая невозможным наступление для украинской армии. Когда сепаратисты начали проигрывать, Путин не смог позволить, чтобы момент его наибольшей популярности и массовой эйфории прошел бесцельно после оккупации Крыма.

Даже тогда Стрелков был слишком одиозным для Путина. Его довольно скоро убрали с должности "министра обороны ДНР", да и ссориться с Западом Путин не предпочитал. Тогда Стрелков жаловался, что террористические организации ДНР и ЛНР сразу не признали и не присоединили к России. В 2022 году мечта Стрелкова сбылась.

Промедления с воплощением грез Стрелкова дорого обходятся Путину.

Например, эксминистр обороны никогда бы не посоветовал российскому диктатору так беззаботно идти против Украины. Сейчас во всех сепаратистских СМИ он критикует действия Путина: украинцы гораздо больше подготовлены к наступлению, чем восемь лет назад. Он также улыбался заявлениям российского Генштаба, который заявлял, что российская армия никогда не планировала захватывать украинские города.

Что сейчас говорит Стрелков?

Надо было отказаться от термина "спецоперация" и использовать слово "война". Никаких "демилитаризаций" и "денацификаций". Только война до смерти.

По мнению Стрелкова, это мобилизовало бы гораздо больше людей, чтобы захватить и удержать Украину. Пока он ждет, пока Путин сам придет к этому выводу. Так же, как он пришел к "неизбежности" февральского вторжения.

Поражение сейчас для них обоих – смертельно опасное.

Стрелковая разыскивают Нидерланды за сбыт на Донбассе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, Путин также может быть осужден за военные преступления и разрушения украинских городов.

Даже если президент России решит полностью пройти по пути Стрелкова, то его путь к "победе" закончится худшим поражением.

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