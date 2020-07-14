Игры Коломойского: зачем Зеленский подписывает Украине смертный приговор

Если нашим международным партнерам было мало Якова Смолия (экс-глава НБУ.- Ред.), то на десерт украинская власть приготовила им Артема Сытника (глава Национального антикоррупционного бюро. - Ред.) в кляре. Если еще не все инвесторы уловили сигнал, что реформам тут не место, то после уничтожения независимости Нацбанка власть приготовилась уничтожить независимость НАБУ. И это должны сделать на внеочередной сессии, которую собрали по требованию нардепа Слуги народа Александра Дубинского. То есть это будет сделано на внеочередной сессии, организованной Игорем Коломойским с помощью подписей 155 депутатов, которых он собрал. Каких еще сигналов для инвесторов вам не хватало?

При этом, опять грубо нарушаются только что взятые на себя обязательства. Под которые Украина получила более $2,6 млрд. Причем, даже более грубо, чем со Смолием. Ведь в случае с главой НБУ, Офис президента еще мог прикрываться лицемерными отмазками, что институт остается независимым, и это всего лишь смена персоналий. И на голубом глазу утверждать, что на Смолия никто не давил и от нас, зайдя в Офис президента, испытал внезапное и непреодолимое желание уйти в отставку. Что ж, бывает ведь. Конечно, им никто не верил. Но по крайней мере они получали шанс соблюсти внешние приличия.

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В случае с НАБУ речь как раз идет о независимости институции. Потому что закон, который продвигает Коломойский и Ко, бьет именно по независимости НАБУ, упрощая увольнение его главы. При этом, в только что подписанном президентом Украины Меморандуме, черным по белому написано, что этот закон, именно этот закон, не будет принят. И независимость НАБУ сохранится. Таким образом, нарушение слова еще более очевидное, чем в случае отставки Смолия. И МВФ не сможет тут дипломатично сказать, что они посмотрят, что будет дальше, и какая политика будет после. Потому что создание независимого НАБУ было частью программы реформ, частью программы МВФ. И разрушение этой независимости ставит крест на сотрудничестве с Фондом. И да, спихнуть на депутатов, которые непослушные, не выйдет. Потому что подписывать этот закон будет лично президент.

Можно, конечно, предположить, что они решили взять Сытника в заложники, торгуясь с Западом по теме НБУ. А-ля - простите нас за НБУ, сделайте вид, что не заметили, и тогда мы не убьем НАБУ? Теоретически, от профессионалов уровня Слуг народа это можно ожидать. Если еще недавно они надеялись получить много много миллиардов от президента США Дональда Трампа за компромат на Джо Байдена. Но уж точно не стоит ожидать, что такой шантаж прокатит.

Конечно, мы не увидим Голобородько, который выходит и посылает МВФ в попу. Нет. Но по факту, Зеленский делает именно это. Посылает МВФ принятием этого закона. Прямо и по курсу. Не оставляя выбора кредиторам. Потому что у них программа не только с Украиной. И если бы даже в МВФ души не чаяли в Украине, если бы они любили незамутненной любовью украинские поля и леса, то все равно бы не смогли стерпеть. Потому что если позволить творить такое в Украине, то завтра так будут поступать во всем мире. А это недопустимо. Спросите у греков, которым не дали ни капли послабления, даже несмотря на то, что они в ЕС и дедушки демократии, и колыбель цивилизации.

Что дальше?

Дальше Украина остается один на один с рекордным дефицитом бюджета, долгами и необходимостью взять где-то деньги. Без программы МВФ взять можно будет только в России. Как и хотел когда-то Коломойский. Но есть надежда, что в Офисе президента понимают, что когда ты берешь деньги в России, то ты туда очень быстро и направляешься.

Пока запас прочности в экономике есть, дает о себе знать достигнутая и поддерживаемая до последнего времени макрофинансовая стабильность. Но это только пока. И чем больше подобных глупостей происходит, тем быстрее будет исчерпан этот запас прочности. А потом – пример Ливана показателен. Который, кстати, те самые люди Коломойского, ставил нам в пример. Что так надо. Похоже, кому-то понравилось.

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И да, только в сериале в таком случае приносят золотые коронки на Майдан. Живя в шикарной резиденции в Конче Заспе, вряд ли стоит ожидать, что люди на Майдан выйдут для того, чтобы платить за твою глупость. И если они выйдут, то по совсем другой причине. И эта причина вряд ли понравится президенту Зеленскому.

И на последок.

Инициатива увольнения Сытника имеет только одну причину – желание Коломойского. Если в вопросе Смолия мы могли еще говорить о том, что глава НБУ не нравится лично Зеленскому, потому что не удовлетворяет все его хотелки по курсу, инфляции и печатанью денег, то в случае Сытника даже такого инфантильного недовольства нет. Есть только одно – желание Коломойского.

Почему? Потому что именно НАБУ расследует дело ПриватБанка. И именно НАБУ сотрудничает с ФБР. И именно глава НАБУ недавно заявил, что они вплотную подошли к подозрению Коломойскому и Ко.

Таким образом, между сотрудничеством с нашими западными партнерами, нашими союзниками в войне с Россией, поддерживавшими нашу экономику последние пять лет и дружбой с Коломойским, который очень дорого стоил всем украинским налогоплательщикам, президент выбирает Коломойского. Таким образом, президент Зеленский подписывает смертный приговор украинской экономике ручкой, которую ему подает Коломойский.

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