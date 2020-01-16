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16.01.2020, 15:45

Игры на самолюбии Зеленского - наглость на грани самоубийства

Игры на самолюбии Зеленского - наглость на грани самоубийства
журналист, политический аналитик

Если слив прослушки Гончарука не разрешен самим Зеленским, то выгодополучатель этой истории получил большую проблему в отношениях с президентом

Попытаться вот так перед всей страной сыграть на самолюбии Зеленского – это наглость на грани самоубийства. Думаю, все надежды в истории с ПриватБанком можно считать сожженными.

Хозяин прослушки сам понимал, что в ней нет ничего однозначно страшного. Поэтому за счет "довирающих" титров и общей подачи создали такой контекст, что, типа, все пропало, а это сходка каких-то заговорщиков против президента. Если просто слушать то, что говорят, и замечать склейки, то эффект другой.

Кстати, впечатление такое, что титры на видео, с частичной расшифровкой сказанного, делали те же безграмотные люди, которые ведут некоторые телеграм-каналы типа с инсайдами.

Вываливают прослушки или другие публичные подачи против оппонентов обычно тогда, когда проигрывают аппаратно. Это действие того, кто чувствует слабость своей позиции. Ну, слабость и закрепил. А еще забыл, что Зеленский под давлением сделает не так, как вы хотите типа уступая давлению, а наоборот.

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Если просто слушать то, что там говорили, и отвлечься от наложенной на эти записи фэйсбуком и телеграмом коммуникационное атмосферы, то, как раз Рожкова и Сологуб из Нацбанка вместе с Маркаровой, выглядят наиболее адекватно и содержательно. А их-то очень давно как раз и пытаются дискредитировать. Премьер? Ну, наговорил лишнего. Но пока ничего смертельно лишнего.

Ни одного матерного слова, никаких схем про рюкзаки, таможню, газ или что-то еще из области коррупции, как в старые времена. Ну, детский сад! Конечно, можно понять, чем страшно не довольны топ-журналисты, привыкшие отмазывать солидных коррупционеров, – на участниках этого совещания особо не заработаешь. Возмутительно!

Расчет этих сливов – прежде всего на то, что люди не будут вслушиваться, а поплывут в общей рамке, добавленного к записям негативного контекста, и поверят наложенным на видео титрам, которые увидят на экране.

И еще на то, что президент не просто обидится на Гончарука, а наконец-то убедится, что главный специалист по экономике среди олигархов был прав, когда говорил, что это правительство нифига не умеет и что нужна другая экономическая политика.

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Возможно, здесь интрига чуть глубже, и есть еще задача ударить также и по человеку, который рекомендовал Гончарука изначально. Этот человек, кстати, что-то давно не появлялся на публике и даже его шуток что-то не видно. Впрочем, для этого вывода нужно чуть больше данных.

Ну и не забывайте, что у таких персонажей, как Арсен Аваков, есть иллюзия, что их опыт для власти будет тем нужнее, чем слабее будут ощущать себя люди, пришедшие в 2019 году во власть, – от Зеленского и Гончарука до всех остальных. Слишком большой расчет для слишком жидкого компромата.

Жду следующие записи. Может, там что-то поубедительнее. Хотя по пилоту в этом сериале и так уже ясно, что вряд ли взлетит.

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Теги: алексей гончарук, гончарук, Компромат на Гончарука
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