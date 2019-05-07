Инаугурация Зеленского и конфликты исторической памяти

Каждый год с наступлением череды майских праздников в украинском обществе заметно возрастает «накал страстей» вокруг памятных дат. Такая эмоциональная реакция социума является одним из следствий пятилетней борьбы новой украинской исторической политики с влиянием российско-советской культурной пропаганды.

В 2019 году к этому конфликту добавился ещё и внутриполитический контекст, создающий дополнительный повод для разногласий. Речь идёт о вероятной дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который запланировал её проведение на 19 мая – на День памяти жертв политических репрессий.

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Мотивированные угрозой досрочных парламентских выборов депутаты Верховной Рады, общественные и политические деятели в надежде «выиграть» ещё один день и оттянуть дату инаугурации тут же бросились на экс-шоумена с обвинениями в цинизме. Вполне ожидаемо даже в этом вопросе украинский социум разделился на два лагеря: сторонников и противников проведения 19-ого мая инаугурации Зеленского. Актуальность исторической политики в последние несколько дней в отечественном медийном пространстве просто зашкаливает.

Но главный вопрос, которым следовало бы задаться и будущему президенту, и власти в целом - как «уйти от России» так, чтобы не стать похожими на неё?

Историческая политика – не самый популярный, но очень яркий маркер режима власти. Демократическая власть посредством исторической политики только обозначает политическую (то, что делит граждан) повестку, устанавливая памятные даты, трауры и т.д. Недемократическое правительство активно использует политический потенциал истории и исторической памяти с целью эмоционального возбуждения электората и увеличения поддержки собственных действий. Простыми словами, недемократическая власть в собственных целях поляризует общество с помощью истории. И ярким примером этого стал как раз конфликт вокруг 19-ого мая, в котором история используется для реализации интересов «политического выживания» представителей власти.

Первым президентом, целиком и полностью посвятившим себя исторической и культурной политике, был Виктор Ющенко. Именно он своим указом установил день памяти жертв политических репрессий, ставший сегодня очередным «камнем раздора» для украинцев, на третье воскресенье мая.

Историческая политика Ющенко была адекватной для украинских культурных реалий. Никто не станет спорить с тем, что на громадной территории Украины по совокупности случайных и закономерных исторических событий сошлось немалое число национальностей, оставившех нам богатое и разнородное культурное наследие. И безусловно необходимо учитывать факт, что культивирование исторической памяти одной группы ценою ущемления других групп стало бы просто безрассудно выбранной дорогой в никуда. Ющенко, начав умеренное культивирование идеи украинского национализма и отечественной исторической памяти, сохранил возможность другим национальным группам, проживающим в Украине, чтить «свою» память.

Похожую по смыслу, но кардинально иную с организационной точки зрения, историческую политику вёл Петр Порошенко, который одновременно с культивированием отечественной коллективной памяти активно поддерживал отказ от российского исторического наследия, что являлось вполне логичной государственной реакцией на агрессию со стороны России. Не менее логично, что на пути реализации исторической политики Порошенко возникла проблема сопротивления ей со стороны части граждан, проживающих преимущественно в центральных и юго-восточных регионах нашей страны и имеющих иные взгляды на историю.

Ввиду того, что эти претензии были, в сущности, проигнорированы, логичным результатом исторической политики Порошенко стало обострение социально-политического конфликт на почве исторической памяти. И это становится особенно заметным в определенные даты, памятные для Украины. Более того: такой антагонизм выгоден России и активно подогревается и ею, и пророссийскими политиками для углубления противоречий в украинском обществе.

Поскольку Владимир Зеленский принял решение принять на себя президентскую ношу, рано или поздно ему обязательно придется столкнуться с вопросами исторической политики, областью, в которой каждое его слово будет публикой досконально исследовано и интерпретировано. Нам неизвестны исторические взгляды новоизбранного президента, но так или иначе Зеленский уже не сможет отказаться от нынешней политики проукраинской исторической памяти - такой сценарий моментально уничтожит его рейтинги. Результаты выборов отчетливо показывают, что ожидания в отношении Владимира Александровича строят жители не только западных, но и юго-восточных областей Украины. А значит, Зеленскому для минимизации рейтинговых потерь обязательно придется балансировать между двумя «мирами», которые сформировались в эпоху Порошенко.

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Невозможно уклониться от того, что результатом усиления со стороны украинской власти запретов, мораториев и санкций в отношении российской исторической политики вполне может стать усиление противоречий и укрепление питающегося ими гибридного «русского мира». Гуманитарно-культурная политика современной России похожа на гидру: отрежешь одну голову, а на её месте вырастут две. Хуже того, этот «змей» крайне ядовит, и он стремится именно к тому, чтобы борьба с ним становилась всё активнее и жестче. Именно так Россия насаждает свои антидемократические ценности и авторитарные управленческие инструменты.

Еще одно следствие такой «невоенной индоктринации» - мы перестаем замечать за собой поведенческие паттерны, вполне достойные нелюбимого нами соседа. Борясь с драконом, мы рискуем сами в него превратиться.

Если мы строим демократическое общество и государство, то нам необходимо признать историю такой, какая она есть, разрешив каждому помнить и праздновать то, что он считает нужным. Основным ориентиром президента Зеленского в формировании будущей исторической политики должен стать поиск компромисса для общего блага, а не конфликт.