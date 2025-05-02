Представим, как запускаются тысячи AI-ботов, которые имитируют украинцев, распространяющих "отчаяние", "зраду", всё с гиперреалистичными фото и видео

Мы ежедневно работаем с ИИ, используем его сами и видим, какие тактики применяет враг. Но смотреть на этот вопрос нужно гораздо шире, чем наша война с Россией.

В Китае правительство обязало все AI-компании внедрять механизмы "идеологической защиты". В результате модели, такие как ERNIE от Baidu, цензурируют упоминания о Тяньаньмэнь или Тайване ещё на уровне запроса.

Россия тестирует нейросети, способные в реальном времени генерировать фейковые новости, имитировать голоса украинских военных и создавать deepfake-видео "свидетельств" для вбросов через соцсети.

Это уже не теория, а практика, которую мы видим каждый день.

В США инвестируют миллионы долларов в проекты типа OpenAI, Anthropic и DARPA's AI Next.

Цель: создать системы, которые будут идентифицировать информационные атаки до того, как они начнут распространяться.

Есть много публичных разработок, но ещё больше — закрытых для общественности, которые используются в военных целях.

Вот вам сценарий ближайших лет.

Представим 2027 год. Во время гибридной эскалации РФ запускает тысячи AI-ботов, которые имитируют украинских волонтёров, врачей, ветеранов. Они распространяют "отчаяние", "предательство", "коррупцию", всё с гиперреалистичными фото и видео, созданными генеративными моделями, а также тексты, целые проекты в соцсетях, включая подростковый и детский контент, где РФ тоже активно работает.

Китай параллельно работает в Африке и Южной Азии, продвигая антизападные нарративы через локализованные AI-модели, которые говорят местными языками и адаптированы к культуре.

Чтобы адаптировать модель к конкретной культуре, достаточно не так много усилий — парсинг информации из соцсетей, постов ЛОМов, комментариев, контента — все эти массивы загружаются и превращают модель в клон гражданина конкретного государства в информационном пространстве, обучают мыслить, обучают ментальности.

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В ответ Запад создаёт "цифровые линии фронта" — ИИ-системы, которые 24/7 мониторят информационное пространство, выявляют бот-сети, искажение фактов, дипфейки. Но проблема: даже правду уже сложно отличить, потому что её тоже стилизуют под фейк.

Мы идём к миру, где не будет "единой правды", а будут миллионы фрагментированных реальностей. И тот, кто контролирует алгоритм — контролирует сознание.

BigTech компании, разрабатывающие ИИ, будут иметь огромную власть. Но не только они.

В Украине это вопрос выживания. Потому что наш фронт — не только географический, а и информационный.

И, конечно, в использовании технологий ИИ мы будем и остаёмся одними из лидеров, как в технологиях противодействия, так и в технологиях, которые позволяют защищать интересы государства в информационных зонах, где они присутствуют.

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