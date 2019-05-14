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14.05.2019, 13:40

Искусство заголовка: кто украл у вас реальную Украину

Искусство заголовка: кто украл у вас реальную Украину
главный редактор LIGA.net

Читаете новостные ленты, чтобы быть в курсе событий и понимать происходящее. Скорее всего, это даст обратный результат. Как СМИ управляют реальностью?

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Сильные независимые СМИ - обязательное условие успешной демократии. В Украине проблемы и с первым, и со вторым. Но украинскую неокрепшую демократию погубят не олигархические телеканалы, контролирующие ¾ телесмотрения, не российская пропаганда, не фейк-ньюс и не продажные циничные журналисты.

Куда больше шансов вколотить финальный гвоздь - у честного и старательного редактора новостей, у которого трафик - главный KPI.

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Ради читателя, эта армия работников примерно 2000 онлайн-СМИ выискивает актуальные, интересные, важные, шокирующие, полезные и т.д. новости. Ради читательского внимания и клика по ссылке преукрашают, преувеличивают, "подкручивают", гиперболизируют, обостряют, интригуют, в общем, мастерски работают с заголовком.

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Как результат…Заголовки многих СМИ так далеки от события, что создается параллельная медийная реальность, где все категорично, определенно, критично, ужасно (реже прекрасно). А главное -  совсем нереально.

Как это работает?

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Вчера утром ко мне "постучался" коллега: "Можешь рассказать подробности, что у Зеленского решили делать с олигархическими телеками?". Я не сразу понял вопрос: Зеленский, телевидение, олигархи… Когда он объяснил, я довольно раздраженно посоветовал почитать первоисточник.

Контекст: в субботу на LIGA.net вышло интервью с советником Владимира Зеленского Александром Данилюком. Я присутствовал при разговоре и поэтому оказался в соавторах. Данилюк высказал много ярких и провокационных идей, но он тщательно подбирал слова-выражения, а, в процессе согласования интервью, настоятельно убирал двоякость и неопределенность. Это не помогло: в понедельник украинское медиаполе заполонили новости, как бы новости и псевдо новости из этого интервью.

Ниже - несколько примеров, какая эволюция происходит с одним и тем же событием в заголовках разных новостных СМИ.

Ответ на вопрос о судьбе ПриватБанка с президентом Зеленским:

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Искусство заголовка: кто украл у вас реальную Украину

Заголовки в новостных СМИ:

  1. У Зеленского сообщили, что сделают с ПриватБанком

  2. Вернуть Приват Коломойскому невозможно: банк ждет банкротство

  3. У Зеленского решили не возвращать ПриватБанк даже по решению суда

  4. ПриватБанк не отдадим, а компенсацию заплатят налогоплательщики - команда Зеленского.

Еще один пример - ответ на вопрос, как президенту избавиться от влияния крупного бизнеса.

Искусство заголовка: кто украл у вас реальную Украину

Заголовки в СМИ:

  1. У Зеленского предложили запретить олигархам владеть медиа

  2. Соратник Зеленского предложил запретить Коломойскому владеть 1+1

  3. Коломойский рискует остаться без 1+1. Громкое заявление у Зеленского

  4. Зеленский запретит Олигархам владеть медиа

На глаз, заголовков, которые ближе по смыслу к таким как в пунктах 3-4, - намного больше. При этом в тексте многих  подобных новостей, - корректный контент. Но это уже не важно - большинство людей, увидевших подобные заголовки, не пошла по ссылкам и тем более не стала читать все пять страниц интервью. У людей просто где-то отложилось, что у Зеленского решили не отдавать Приват Коломойскому, и в то же время есть (или разрабатывается) план, как лишить олигархов телевизионной "дубины".  

И первое и второе не соответствует действительности от слова совсем. К сожалению. Но, кому уже важно, что там в реальности.

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Проблема, конечно, не только с интерпретацией ответов из интервью Данилюка, и не только с интервью.То же самое новостные СМИ проделывают с любым событием, заявлением, постом в фейсбуке от селебрити, значимой статьей в украинских или иностранных СМИ. И делают они это не из-за "темников", идеологии или адженды, спущенной от коварных собственников.  

Просто, стремясь прорваться в выдачу Гугл, ГуглАпис, ЯндексДзен или "броситься" в глаза читателям соцсетей, редактора соревнуются в остроте, категоричности,  "удивительности", эпатажности и т.д. Читатели щедро платят кликами за редакторский креатив - работает принцип чем хуже, тем лучше.

В итоге, большинство непрофессиональных потребителей новостей (то есть почти все), живут в зазеркальях очень далеких от реальности.

А взгляд на мир и позиция по важным вопросам миллионов украинцев зависит от размера бонуса за трафик в компенсации редактора ленты новостей.

PS Как у главного редактора новостного СМИ, у меня явный конфликт интересов в оценке работ коллег из других медиа. Я осознанно избегал описания и сравнений с подходами к новостям и заголовкам в LIGA.net. Но хочу выразить признательность новостным редакторам LIGA.net за выдержку и соблюдение высоких стандартов на таком непростом рынке.  

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Теги: сми, медиа
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