Истории спецслужб. Генерал Калугин: КГБ убивало людей, взорвало Радио Свобода

Сегодня рассказываю историю бывшего главы внешней разведки КГБ СССР Олега Калугина, которого теперь режим в Москве называет предателем. Калугин в своих книгах и выступлениях много рассказал о работе КГБ. О провокациях, убийствах, покушениях, взрывах, которые организовывала советская спецслужба. Все они совпадают с тем, как российские спецслужбы убивают сегодня. Садитесь поудобнее.

"СМОЖЕШЬ ЗАСТРЕЛИТЬ ЕГО?". Если очень коротко, то история Калугина такая: работал на КГБ, попал под подозрение в вербовке американцами, был сослан в Ленинград, реабилитирован, участвовал в политике, выехал в США, а затем заочно осужден при Путине. Тот факт, что Калугин не был завербован американцами и действовал по идейным причинам, подтвердили в итоге агенты КГБ в США, передававшие списки шпионов. Их прямо просили ответить на вопрос, вербовали Калугина или нет. Ответ был нет. Так что я сразу перейду к самому интересному - методам КГБ, которым посвящены книги Калугина.

Дело Носенко. В феврале 1964 года в Женеве сотрудник КГБ Юрий Носенко переходит на сторону Запада и выезжает в США. Калугина, на тот момент еще опертивного сотрудника, вызывает к себе резидент КГБ в Нью-Йорке Борис Иванов. И в ходе разговора предлагает Калугину застрелить Носенко.



Воспоминания Калугина из его книги: "Разговор сугубо конфиденциальный, - начал Иванов. - На днях в госдепартаменте состоится встреча наших посольских работников с Носенко. Есть предложение подключить тебя к этой встрече". Я пожал плечами - нужно и нужно. Неожиданно последовал вопрос: "Ты как, стрелять еще не разучился? Сможешь на встрече с предателем прикончить его?". Калугин ответил утвердительно. "Конечно, смогу", - ответил я. "Мы тебя потом выручим - обменяем на кого-нибудь, не бойся". Но в последствии эта "встреча" так и не состоялась".

Людоед. Вот что Калугин пишет о генерале КГБ Александре Сахаровском: "Он нес на себе груз ответственности за "мокрые дела" советской разведки. При нем и с его ведома были физически ликвидированы лидер украинских националистов С. Бандера и активист НТС Л. Ребет, совершено покушение на Н. Хохлова, готовились убийства руководителей антисоветской эмиграции Г. Околовича и В. Поремского, бывших сотрудников НКВД - КГБ А. Орлова, В. Петрова, П. Дерябина, А. Голицына, Ю. Носенко, О. Лялина".

Сахаровский, вспоминает Калугин, лично отдал приказ ввести в организм ирландца Шина Берка отравляющее вещество (Берк в Британии помог советскому шпиону Блейку бежать из тюрьмы, а потом и сам переехал в СССР - расскажу потом как-нибудь). Вещество постепенно разрушало здоровье, и прежде всего деятельность головного мозга. Это произошло накануне отъезда Берка из Москвы. Сахаровский опасался, что бывший участник операции по вызволению агента, вернувшись на Запад, расскажет подробности пребывания Блейка в СССР и таким образом поставит его жизнь под угрозу. Берка убили.

Лицензия на убийство. В 1978 году будущий глава КГБ Крючков, а на тот момент начальник первого главного управления КГБ, пригласил Калугина на встречу с главой КГБ Андроповым. Крючков сообщил, что получил от главы МВД Болгарии просьбу болгарского генсека убить диссидента Георгия Маркова, в прошлом близко общавшегося с семьей генсека, но эмигрировавшего на Запад.

"Я против политических убийств, - заявил Андропов со слов Калугина. - Прошли те времена, когда это можно было делать безнаказанно. Мы не можем возвращаться к прошлому. Я против". Крючков заерзал на стуле и начал убеждать в необходимости этого действия. Андропов, вспоминает Калугин, согласился, но частично: "Никакого нашего участия. Дайте болгарам все, что нужно, научите их пользоваться".

В Софию вылетела группа сотрудников КГБ, чтобы научить болгар пользоваться ядами, не оставляющими следов. Сотрудники КГБ вместе с будущими убийцами опробовали яд на лошади - "миллиграммовая доза свалила животное без труда". Потом испытали оружие на одном из приговоренных к смерти заключенным. Потренировались, так сказать. Убийца подошел на расстояние метра к жертве, выстрелил из вмонтированного в зонтик механизма. Заключенный вздрогнул и страшно закричал - "не столько от боли, сколько от сознания, что приговор приводят в исполнение".

Прошло несколько дней, но подопытный не умер. Решили убивать Маркова "по старинке" - смазать ручку двери авто ядом, вызывающим инфаркт через день-два. Но снова передумали и решили вернуться к зонтику. Убийца в Лондоне подошел к Маркову в толпе прохожих. На следующий день диссидент скончался.

А позже выяснились и подробности, причины всей этой истории. Болгарский лидер узнал, что возлюбленный его дочери Марков ей изменяет. И решил убить. Вот просто поэтому. Без других причин.

Ободренные успехом, вспоминает Калугин, коммунистическо-болгарские спецслужбы решили убивать дальше. На этот раз - бывшего сотрудника резидентуры Болгарии в Париже, перешедшего на сторону Запада. Болгары все спланировали сами, говорит Калугин. Убийца напал на мужчину в парижском метро, но пуля с ядом была сделана некачественно. Мужчину спасли врачи, а покушение стало международной сенсацией.

КГБ в рясах. Пока изучал книги Калугина, наткнулся также на книги "о Калугине". И там, конечно, сплошная критика. И все о том, что Калугина завербовали давно, ничего он не делал, саботировал, подыгрывал Западу и так далее. Но в одной из книг нашел заслуживающий внимания момент. А именно - признание критика Калугина, сотрудника КГБ Александра Соколова, в вербовке церковных служителей:

"Отдел состоял из нескольких отделений: по православной церкви и сектам, католической церкви, иудейским и мусульманским организациям... Меня направили в отделение по РПЦ, поручили заниматься Московской духовной академией и семинарией... Дали указание вербовать всех без исключения слушателей академии и семинаристов. На связь мне передали многочисленную агентуру из числа учащихся, преподавателей, наставников, верующих... За малым исключением, слушатели академии и семинаристы соглашались сотрудничать с КГБ".

Взрыв на Радио Свобода. Эту историю Калугин, по его словам, тяжело переживал. В 1991 году Калугин встретился с коллективом "Радио Свобода" в Мюнхене: "Впервые я попал в логово того самого зверя, которого моя бывшая организация травила в течение десятилетий".

"Я входил в здание радиостанции в смятении, готовый если не к враждебному, то по меньшей мере холодному приему... Странно, но люди, которых я увидел в зале, были настроены не зло, некоторые даже улыбались. Обстановка напоминала скорее встречу давних знакомых... По ходу своего выступления я несколько раз мысленно представлял себе, как взревет аудитория, если я расскажу о проводившейся при мне подготовке взрыва радиостанции", - вспоминает генерал.

Он рассказал, что взрыв на радиостанции был задуман как "шумное пропагандистское мероприятие, имевшее целью напугать немецкого обывателя, проживающего в округе, побудить его обратиться к властям с требованием убрать радиостанцию с германской территории". Взрыв запланировали на раннее утро, чтобы не причинить вреда случайным прохожим. Взрыв произошел, никто не погиб.

"Не знаю, что думала аудитория, слушая мой рассказ, но я почувствовал себя особенно гадко, когда кто-то из зала бросил реплику: "А глаз одному человеку все же повредили. До сих пор лечится", - пересказывает Калугин.

"Долго пришлось потом размышлять: отчего такое всепрощенчество, почему не улюлюкали, не свистели?" - пишет генерал.

ОХОТА НА КАЛУГИНА. Калугин уехал из России в 1995 году. Писал разоблачительные книги о КГБ, выступал в прессе и свидетелем на судебных процессах против агентов КГБ и СВР. Путин добился его заочного осуждения.

Калугин называет своего бывшего подчиненного "посредственностью", которая оказалась во главе страны "в результате стечения обстоятельств". "Он военный преступник", - говорит генерал.

В 2003 году Калугин получил гражданство США. Живет в штате Мэриленд, выпускает книги, дает интервью, работает и входит в совет директоров Музея шпионажа в Вашингтоне, где он настоящая звезда. Сейчас ему 85 лет.

Может возникнуть вопрос, почему русские не убивают Калугина. Ответ очень простой. Не убивают его только по одной причине: США никогда не делают этого на территории России, а Россия - никогда не делает этого на территории США. И пока что это правило никто не нарушал.

Читайте также: