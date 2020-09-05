Истории спецслужб. Как Украина сорвала блицкриг Путина, а теперь сама себя наказывает

ПОЗОР И МЕСТЬ ПУТИНА. Как Украина сорвала блицкриг Путина в Грузии, а теперь сама себя за это наказывает

Украина помогала Грузии во время агрессии России против этой маленькой, но гордой страны в 2008 году. Всем, чем могла. Задолго до начала боевых действий - примерно с 2006 года.

Украина тренировала грузинских военных специалистов - обучала владению системам ПВО Бук и Оса. Много лет поставляла тяжелую бронетехнику и стрелковое оружие. Украина вооружила Грузию и политически поддержала, когда русские напали на эту страну.

Во времена Тимошенко и Януковича бывшего президента Ющенко за это пытались наказать. Во времена Порошенко - история с уголовным преследованием заглохла, и поэтому Владимир Путин отправил киллеров "решать проблему". Киллера задержали. Но с приходом к власти Владимира Зеленского уголовное преследование участников истории с продажей оружия Грузии в Украине возобновилось.

Сегодня рассказываю историю о позоре и мести Владимира Путина. И в деталях расскажу, как украинская ПВО впервые в истории сбила легендарный Ту-22М3, модернизированный в России. Как российская армия опозорилась в Грузии. И как Путин, который лично ездил в больницу к сбитым летчикам, устроил за это охоту на украинских специалистов, которые тренировали грузинских операторов.

БЛИЦКРИГ. Чтобы стала яснее понятна история, я расскажу о задачах и особенностях грузинской армии в первые дни войны в 2008 году. Это - широкий контекст истории.

Во-первых, грузины гораздо более опытны в горной местности.

Во-вторых, грузины на своей территории, а значит лучше ориентируются.

Эти преимущества можно нивелировать авиацией, если небо безраздельно контролируется врагом.

Поэтому задача была обеспечить чистое небо - хотя бы два-три дня на всеобщую мобилизацию армии и создание международной дипломатической коалиции.

От оккупированного россиянами Цхинвали до Тбилиси - 1,5 часа езды. Россияне планировали блицкриг - быстрый удар, уничтожение инфраструктуры и армии Грузии с оккупацией столицы.

Но как же так вышло, что маленькая Грузия связала руки россиянам почти на целую неделю? Как вышло, что россияне потерпели позорное поражение в ряде столкновений, лишились целых батальонов и потеряли от 10 до 20 боевых самолетов?

РАЗГРОМ РОССИЯН В НЕБЕ. ПВО Грузии была создана практически с нуля силами Украины. Несколько лет официальный Киев продавал вооружение и обучал грузин управлять системами. И первые дни войны, когда грузины начали массово сбивать российскую авиацию, стали шоком для армии агрессора.

Российские пропагандисты позже писали, что военная авиация РФ столкнулась в Грузии с железным профессионализмом.

"Включенный Бук легко заметить и нанести удар. Поэтому системы включались точечно: включались, захватывали цель, наносили удар - и отключались. Это профессионализм высочайшего уровня", - писали пропагандисты, объясняя, почему это не могли быть грузины.

В интерпретации россиян, грузины не способны на такой профессионализм - это могли быть только украинские военные. Поэтому в Грузии, по легенде российской пропаганды, Россия тоже воевала с бандеровцами.

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: "Хочу поблагодарить Украину. Мы спаслись благодаря ей. В Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала системы Бук и Оса. Дала боекомплекты. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, который никто никогда ранее не сбивал".

Он считает, что единственная причина, по которой РФ не использует авиацию в войне на Донбассе - украинская ПВО. "Они знают, что украинская ПВО способна их сбивать и в Украине достаточно боекомплектов для этого", - рассказал Саакашвили.

Он отметил, что одной из проблем в Грузии было отсутствие боеприпасов. Если при Викторе Ющенко он мог их получить, то когда власть сменилась на пророссийскую - поставки заблокировали. Но в Украине боеприпасов хватает.

Как именно украинская ПВО в Грузии уничтожила легендарный советский Ту-22М3, модернизированный в России?

УКРАИНСКАЯ ПВО СБИЛА САМОЛЕТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НЕСТИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Бывший грузинский лидер рассказывал, что сначала боевая авиация россиян летала днем.

"Когда мы начали их всех подряд сбивать, они остановились - пилоты отказались летать. И тогда они послали самолет ночью. И вот звонят мне ночью из американского Генштаба и говорят, что к нам вылетела стратегическая авиация России. Мы опять привели в боеготовность украинскую систему - и сбиваем ночью Ту-22М3", - вспоминал Саакашвили.

Россияне в ходе войны против Грузии использовали Ту-22М3 для уничтожения складов боеприпасов и аэродромов грузинской армии, а также для нанесения ударов по скоплениям грузинских защитников в Кодорском ущелье рядом с Абхазией.

"Никто из российских военных не знал, какими средствами ПВО располагает грузинская армия, сколько их задействовано", - напишут позже российские пропагандисты.

В сбитом самолете было четверо членов экипажа. Выжил только один. Сначала попал в плен, затем его обменяли и отправили в Россию.

К нему в госпиталь прилетел на тот момент премьер-министр России Путин. Он спросил пилота, как так получилось, что самолет, который никто никогда не мог сбить, уничтожили в маленькой Грузии, где практически нет армии.

Пилот ответил, что (далее - версия, которая может быть российской пропагандой): якобы самолет не был укомплектован системой радиоэлектронной борьбы. Мол, старые блоки сгорели, а новых на складе не нашлось.

ВОСПОМИНАНИЯ ПИЛОТА: "От первой ракеты мы увернулись. А вторая попала прямо в воздухозаборник. Удар ракеты был похож на кувалду. Самолет моментально обесточился. Потом развалился в воздухе. Командир успел крикнуть: "Прыгай!".

Российские военные эксперты считают, что воздушное поражение России в Грузии - результат чрезвычайно неэффективной координации российской авиации и наземных войск.

"Мы выиграли два-три дня благодаря украинскому оружию, технологиям и специалистам, которые наших готовили", - подтверждает Саакашвили роль украинских систем ПВО.

"Украина дала нам ПВО, которое было критически важным в первые дни войны. Именно в начале было важно выиграть время. Если бы не Украина - грузинское государство бы не выстояло", - говорит бывший президент Грузии.

Преимущество в воздухе - пускай и всего на несколько дней - удалось обратить в победы на земле. О них я тоже хочу напомнить в этой истории. Они создают контекст.

РАЗГРОМ РОССИЯН НА ЗЕМЛЕ. Блицкриг подразумевает скорость и напор. Под прикрытием авиации русские намеревались в течение двух дней оккупировать Грузию и захватить столицу.

Но в итоге, связанные в небе и на земле, только на третий день войны против Грузии смогли сгруппироваться и начать продвижение с оккупированных территорий на Тбилиси.

Три дня русских трепали по всей стране, уничтожая в воздухе и на земле. Три дня россияне терпели позор. После этой войны российскую армию на Западе начали называть "бумажной" - огромная, но неэффективная.

Позже россияне скажут, что не очень-то и хотели захватывать Тбилиси (где за три дня собралась армия, которую россиянам было уже не переварить). И блицкриг, мол, не планировался.

Один из символов русского позора в грузинской войне - генерал Хрулев. Он и другие генералы считали, что грузины - не воины, что оккупация Грузии будет легкой прогулкой.

Хрулев командовал 58-й российской армией. Самой опытной на Кавказе. Мчался впереди всех.

Вот как он описывает начало российско-грузинской войны: "Я поставил командирам задачу: как можно быстрее прорываться к Цхинвали... Все заставы и блокпосты сбивать... Грузины и предположить не могли, что через четыре часа после объявления войны русские войска окажутся почти под Тамарашени".

В первом же бою потеряли БМП, который вот так - как он говорит - как можно быстрее мчался вперед и упал с моста, подбитый грузинами.

Позже Хрулев раскаялся в своем мнении о грузинах.

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ РФ АНАТОЛИЙ ХРУЛЕВ, РАНЕННЫЙ ГРУЗИНСКИМ СПЕЦНАЗОМ: "У меня на глазах грузинские танкисты из засады с первого выстрела уничтожали двигающиеся на небольших открытых участках на высокой скорости легковые автомобили. Настоящие снайперы! Наша артиллерия больше десяти минут на одной позиции не находилась, потому что у грузин были отличные средства разведки и отработана контрбатарейная борьба. Уже через 15 минут после открытия огня на то место, откуда стреляла наша артиллерия, сыпались грузинские снаряды. Лишь раз артиллеристы ошиблись - и тут же понесли потери".

Самая известная история поражения россиян на земле - уничтожение военной колонны РФ, связана именно с Хрулевым.

На тот момент он был командующим 58-й армией. В боях за Цхинвали Хрулев придумал, как он считал, хитрый план обхода грузинских позиций. Он возглавил батальон из состава 58-й армии и выехал с колонной. Назад практически никто не вернулся. Сам Хрулев получил тяжелое ранение.

Всего в колонне было 30 БМП, 3 БТРа, два танка. Когда впереди заметили немногочисленных солдат - решили, что легкая прогулка начинается, сейчас русские растопчут грузин. Колонна начала наступление. Но через несколько минут получила удары с флангов - это была засада разведывательной рота второй бригады армии Грузии. Отборный спецназ.

Бой пошел местами врукопашную. В течение часа грузины сожгли практически всю колонну и убили всех русских оккупантов. Командующему Хрулеву с тяжелым ранением чудом удалось сбежать.

"Пылали десятки российских бронемашин. На первоначальные позиции от батальона вернулось 5 БМП и один БТР. Батальон больше не существовал", - писали россияне.

Среди уничтоженных оккупантов - более 60 человек за один бой. Множество раненых. "Русские буквально спасались бегством", - вспоминают грузинские военные.

А российские журналисты, которые были в колонне, позже писали очерки в духе переживаний апокалипсиса: "Окруженный трупами генерал царапал руками землю и орал...".

При этом считается, что именно 58-я армия - самая опытная на Кавказе. Но штабную колонну уничтожили без особых усилий и сопротивления.

Уцелевшие валялись на земле, прикидывались трупами, пытались убегать.

"Мы решили бежать в обратную сторону за отъезжавшим БТРом, в сторону от города. Впереди бежал генерал", - вспоминают журналисты из колонны, которые позже станут пропагандистами и войны против Украины.

Но в итоге Грузия отстояла свою независимость, уничтожив огромное количество техники и живой силы. Блицкриг русских провалился. Война против Грузии стала позором России. А красноречивым подтверждением стало изгнание из армии РФ нескольких генералов во главе с Хрулевым.

МЕСТЬ УКРАИНЕ. Чем россияне оправдывают свой позор в Грузии? Что воевали с украинцами и США. Везде и всегда россияне оправдывают свои поражения "украинским следом" или Америкой.

Впрочем, отчасти это правда. Украина действительно помогала Грузии уничтожать вторгшихся россиян: продавала оружие. Но сама Россия по всему миру продает оружие - это не является чем-то из ряда вон выходящим.

После войны россияне еще много лет, пока у власти в Украине были пророссийские силы, блокировали поставки оружия из Украины грузинам. Юлия Тимошенко, Виктор Янукович - не хотели портить отношения с Россией.

Более того. При Тимошенко и Януковиче россияне в Украине начали догонять Виктора Ющенко за поставки оружия в Грузию.

Например, Юлия Тимошенко - на тот момент украинский премьер - лично докладывала Путину на встрече в Москве, что создана комиссия по поставкам. И винила президента Украины.

Во времена Петра Порошенко все это закрыли. И казалось бы - 12 лет прошло. Но Владимир Путин продолжает мстить.

И не только политикам.

Я уже писал о киллере, который по заказу спецслужб РФ должен был в Украине убивать "по списку". Успел убить одного бывшего спецназовца Ивана Мамчура, но был пойман.

По словам наемника российских спецслужб Олега Смородинова, список он получил от кураторов в ФСБ. Листок содержит перечень людей, которые ему самому ни о чем не говорят. Но на самом деле фамилии людей в нем имели или могли иметь отношение к обучению грузин, которые затем принесли россиянам и лично Путину столько позора.

С приходом к власти Владимира Зеленского его ручное Государственное бюро расследований возобновило дело против Ющенко. В ведомство трудоустроили одного из бывших товарищей Януковича. И Украина снова, как при Тимошенко и Януковиче, начала догонять врагов Путина и заботиться о российских интересах - во внутренней и внешней политике.

Складывается впечатление, что Украина переживает период возвращения в российское гетто: власти снова смотрят, что скажет Москва; не рассердит ли ее то или иное действие Киева. А на уровне следствия и судов - мстит врагам российского президента.



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