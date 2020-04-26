Истории спецслужб. Шпион на трубе: как экс-агент "Штази" служит семье Путина

Маттиас Варниг с 18 лет работал на "Штази". Сейчас ему 64 года. И, судя по всему, его новая работа - ФСБ. Он большой друг российского президента. И друг его друзей. Варниг платил за дочерей Путина, за жену Путина. И ему самому оплачивал расходы. Взамен президент России расставил своего товарища на самые злачные места российской экономики. Но не просто так, а, судя по всему, с заданием стать коррупционным каналом на Запад. Главный инструмент - Северный поток, которым шатают Евросоюз и его отношения с США. То есть, Варниг продолжает дело "Штази" даже сейчас. Рассказываю, что это за шпион и как он сверлит дырку в западном единстве.



БАНКОВСКИЙ ШПИОН. Вы бы никогда не прочитали этот текст, если бы не тупость "Штази". Когда "запахло жаренным", центральное командование поручило уничтожить все записи об агентах организации. Были стерты и детальные данные о банковском шпионе Маттиасе Варниге - жесткие диски с информацией отформатировали. И, думаю, сейчас многие IT-шники улыбнулись. Разумеется, специалисты частично восстановили информацию, включая 160 страниц о работе нашего дорогого шпиона. И сегодня вы читаете это.



Варниг родился в 1955 году в бывшей ГДР. Служил в полку коммунистической лейб-гвардии. Завербован "Штази" в 18-летнем возрасте. "С тех пор Штази решало, кем он должен стать и что он должен для этого сделать", - пишут немецкие журналисты. И работал на организацию вплоть до 1989 года.



В 1975 году Варнига готовят для иностранного шпионажа. Он становится агентом под прикрытием - должен вести гражданскую жизнь, но воровать секреты под псевдонимом "Экономист", но больших успехов не имеет. Большая часть работы была никчемной - в основном копии общедоступных документов.



В 1977 году его отправили на курсы переподготовки в экономический колледж. И под новым псевдонимом "Артур" отправляют воровать технологии военных самолетов и ракет в Дюссельдорф (Западная Германия). Кроме прочего, ему поставили задачу внедрится в банковскую систему ФРГ. И это ему удалось.



"Артур" наладил поток информации из Дрезднер Банка. Более двух лет он сливал "Штази" все внутренние документы, включая данные клиентов. Еще он слил документ, где обсуждалось эмбарго на экспорт чувствительных технологий в страны Восточного блока. Параллельно он стал вербовщиком "Штази". Забавно, что сразу после ликвидации "Штази" Варниг уже через месяц устроился на работу в этот же банк. Там, разумеется, никто ничего о его деятельности не подозревал.



К 1987 году "Артур" уже был прожженным шпионом. Например, когда в ГДР были веерные отключения электроэнергии, он своровал технологию "работы электростанций на лигните"; отчет Центра ядерных исследований; документы по пиролизу; документы с закрытого семинара высокопоставленных западногерманских бизнесменов в замка Грахт; чертежи буровых машин.



В ноябре 1988 наш герой достиг пика воровского мастерства, доставив в Восточный Берлин доклад о "быстродействующих задвижках на атомных электростанциях". "Штази" немедленно предоставил его специалистам ГДР для внедрения.



В 1989 году спецслужбы ФРГ заподозрили Варнига в работе на "Штази". Но восточным немцам удалось его безопасно вывезти. Еще несколько месяцев он работал в центральном аппарате, получив приказ установить сотрудничество с КГБ в Дрездене (предположительно это и был первый контакт с Владимиром Путиным).



Почему Варнига не судили после публикаций в 2005 году? Потому что объединение Германии состоялось на почве, в том числе, амнистии "Штази". Немецкие суды постановили, что бывшие восточные немцы не несут уголовной ответственности за "рутинную разведывательную работу". Позже экс-гендиректор Дрезднер Банка заявит, что никогда бы не принял "Артура" на работу, если бы знал о его прошлом в "Штази".



РАБОТА НА ОПГ ПУТИНА. Важно понимать, что шпион Варниг не мог пережить поражение. А объединение с Западной Германией и расформирование "Штази" в его представлении мира было именно таковым. В 1989 Варнига вернули в Дрезден, дали майора и медаль. И помахали рукой.



Это был конец "Штази". Но идейный коммунист, сотрудник спецслужб с 18 лет, судя по всему, он решил продолжить работу, но теперь на последнего врага Запада - КГБ СССР. Ну, это он так тогда думал, вероятно. Со временем пришла "зрелость" и "понимание", на чем русский мир стоит и какие деньги можно иметь.



Варниг заявил, что впервые встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, куда приехал открывать отделение Дрезднер Банка. Но это, конечно, ложь. The Wall Street Journal поговорила с бывшими сослуживцами Варнига по "Штази" и они рассказали, что первый контакт с Путиным состоялся в октябре 1989 года в Дрездене. "Путин уже тогда завербовал Варнига", - рассказал один из собеседников газеты.



В декабре 1991 года два агента снова встречаются. Варниг приехал в Санкт-Петербург к Путину, убедив свой банк в необходимости начать работу в этом городе. Журналисты пишут, что Путин почти сразу прогнал переводчицу: "Давайте говорить по-немецки".



Кроме того, в распоряжении Wall Street Journal оказалась личная переписка между женами Путина и Варнига. В 1993 году тогда его жена Людмила попала в ДТП - сломала позвоночник и основание черепа. Лечение в Германии и перелет оплатил Банк Дрездена. Путин также часто приглашал Варнига на дачу. Они говорили по-немецки, пили немецкое пиво Jever. Семьи Путина и Варнига вместе проводили зимний отпуск в швейцарском Давосе.



Варниг через банк оплатил учебу обеих дочерей Путина в гамбургской школе, а самому Путину - поездки в Гамбург для переговоров с местными предпринимателями. "Артур" также организовывал участие Путина в банковском семинаре в Кенигштайне - и так начался процесс инфильтрации ФСБ в немецкое экономическое общество. С одной стороны - вербовщик Варниг, с другой стороны - вербовщик Путин. Но теперь у них была власть и очень много денег.



СМОТРЯЩИЙ ПО БИЗНЕСУ. В дальнейшем Путин поставил "хорошего друга" Варнига служить практически везде, где есть очень большие деньги и личные меркантильные интересы Путина. Варниг входит в совет директоров Роснефти. Варниг входит в наблюдательный совет Транснефти. В Русале, крупнейшем производителе алюминия, он даже занимал место главы совета.



По данным Die Welt, Путин дал ему эту должность, чтобы уладить конфликт между собственниками предприятия. Впрочем, позже, под давлением санкций, его оттуда выбили американцы - это было одним из условий для бизнеса Дерипаски.

Варниг входит в наблюдательный совет российского госбанка ВТБ. Является членом совета директоров Gazprom Schweiz AG. В Банке Россия - банк ОПГ Путина - был членом совета директоров до 2015 года. А в 2007 году в результате "тайного соглашения" стал акционером российского Ренессанса и засветился в истории с фактическим разграблением активов ЮКОСа, по которым продолжаются суды.



Как пишет Радио Свобода, Путин не только помог Варнигу открыть филиал Дрезднер Банка, но и обеспечил его вполне солидной проверенной клиентурой. Например, юрист Грэхем Смит (помогал семье Скигиных, связанной с тамбовской ОПГ) был в хороших рабочих отношениях с Варнигом и в числе прочего помогал клиентам банка открывать компании и счета в Лихтенштейне и других офшорных юрисдикциях.



Будущий замминистра финансов РФ работал в этом банке. А еще одним дружественным "коллективу" банком был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York, пишет Радио Свобода.



Но самый главный актив, где Варниг ответственно выполняет задачи по разрушению европейского и европейско-американского единства - это пост исполнительного директора Nord Stream AG. Тот самый Северный поток, который стал камнем преткновения как внутри Евросоюза, так и снаружи. Комитет акционеров, кстати, возглавляет еще один немец - Герхард Шредер.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Пока готовил материал, нашел статью Die Welt за 2014 год. С немецким у меня не очень. В сети обнаружил "полный перевод статьи" от российского Forbes. Открыл перевод. В одном абзаце упоминалась встреча Шредера с Путиным. Журналисты отмечают, что она происходила на фоне войны на Донбассе. Вот перевод: "войны, разжигаемой сепаратистами в Донецке и Луганске".



Открываю оригинал: "войны, в значительной степени вызванной поддержкой России сепаратистов в Донецке и Луганске". Думаю, это все, что надо знать о качестве российского Forbes. И так весь материал перекручен. Но на этот искривленный перевод, например, ссылается Радио Свобода в своих публикациях. Мда. Не верьте. Никогда не верьте источникам из России. Они всегда лгут. Ну, зато я подтянул немецкий.

КОРРУПЦИОННЫЙ КАНАЛ НА ЗАПАД. Кроме того, бывший шпион Варниг, напичканный деньгами, стал фактически одним из ключевых лиц Путина во внешней политике. В статье Reuters говорится, что Варнигу удалось наладить связи с послами США в РФ и некоторыми чиновниками в Вашингтоне, которые работали в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.



В 2009 году Варниг встречался с бывшей сотрудницей нацразведки США по вопросам России и Евразии Фионой Хилл, а также экс-исполняющей обязанности помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Мэри Уорлик. Варниг также встречался с представителями минэнерго США и миллиардером Россом Перотом-младшим.



Reuters пишет, что в одном из писем после встречи в марте 2009 года утверждается, что эти встречи могут стать "тайным каналом связи" Путина с Вашингтоном. Журналисты цитируют письмо третьего лица: "Мой друг уведомил его Большого друга об итогах встреч". По мнению журналистов, речь о Варниге и Путине. То есть руки бывшего агента "Штази" протянулись далеко за океан.



С другой стороны, судя по тому, что США на этом этапе разгромили Северный поток - 2, блокируя строительство и внедряя санкции против всех, кто только заикнется о желании помочь Путину - сейчас эти связи результата не дают. Однако остается большим секретом, сколько человек в немецком обществе эта дружная компания завербовала к этому моменту. Экономическое лобби России в Германии невероятно сильно. И кого там купили, а кого завербовали - тяжелая тема.



Но интересно, что жить в России немец так и не захотел - перебрался на юг Германии. Там же вся его семья, дети. Бывший "идейный коммунист" погряз в прелестях капиталистического мира, с которым боролся с детства. Теперь он очень богатый человек, который помогает Путину вспарывать немецкое общество и раскалывать "ненавистный запад".



Правда, в самой Германии с декабря 2019 года о нем снова стали писать медиа. Агент "Штази" - это штамп. И мало уже осталось людей, готовых по собственному желанию пожимать руку этому человеку. Хотя сам "Артур" в интервью заверяет, что "Путин ему инструкций не дает". Может это и правда. Ну а что? Талант у человека: внедрился в ключевые российские бизнесы и строит теневую империю в интересах Кремля. Просто потому что сам так хочет, сам все знает и делает, а вовсе не из-за Путина, огромных денег и работы на "советский концлагерь" с 18 лет. Может быть и так.

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