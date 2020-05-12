Истории спецслужб. Украину взрывает генерал ФСБ - он мстит за ликвидацию друга

ГЕНЕРАЛ-УБИЙЦА ИЗ "ВЫМПЕЛА". КАК УРОЖЕНЕЦ УКРАИНЫ ПОСТРОИЛ КАРЬЕРУ В ФСБ. И ПРЕВРАТИЛ ВОЙНУ В ЛИЧНУЮ МЕСТЬ ЗА УНИЧТОЖЕННОГО ДРУГА



Генерал-лейтенант Дмитрий Минаев - начальник департамента контрразведки ФСБ России. И выходец из "Вымпела" ФСБ. Но родился Минаев в Украине. Здесь жила его семья и родственники. Последние члены семьи - родители - выехали из Украины в Россию в 2017 году, когда генерал начал активно взрывать украинские города и убивать украинцев.



Этот человек отправил на войну против Украины друга своей семьи, которого украинская военная разведка на территории Украины ликвидировала. После этого Минаев начал свою личную войну - не просто против Украины, а против тех, кто посмел убить его друга, которого он сам отправил на войну.



Рассказываю историю войны украинской и российской контрразведки.



ДЕПАРТАМЕНТ УБИЙСТВ. В своих предудыщих историях я рассказывал о центрах подготовки убийц на территории России, где тренируют стрельбе, обучают взрывному делу и так далее - создают полноценных диверсантов для убийств и терактов в Украине и на территории Европейского Союза.



Коротко напомню:



- во-первых, речь о первой службе ФСБ (департамент контрразведывательных операций ФСБ - это мозговой центр, планирование терактов, вербовка агентов);



- во-вторых, инфраструктура спецподразделения "Вымпел" ФСБ, которая используется для тренировок убийц ("Вымпел" - исполнители большинства заказных убийств на территории других государств, но используюся в исключительных случаях. Чаще всего просто покупают / вербуют расходный материал, который должен заложить бомбу или произвести выстрел);



- в-третьих, ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ), которое вместе с ФСБ организовало базы на захваченной территории Донбасса, кто проходят "полевые тренировки" и откуда ведется координация спецопераций против Украины. Генштаб РФ отвечает за поставки оружия и взрывчатки киллерам.



Воспоминания из интервью Радио Свобода Станислава Печенкина - одного из пленных украинцев, которого пытали на территории лагеря ФСБ в Донецке (бывший арт-центр Изоляция): "На базе периодически проходят обучение граждане России, которые приезжают туда партиями по 10 человек. Там их учат штурму зданий и прочим вещам".



Все это и многое другое используется с одной-единственной целью: создание сетей, которые будут в нужный момент убивать и взрывать украинцев или граждан Евросоюза. А донецкая база - это оперативный полигон и пыточная тюрьма.



В начале 2017 года российские спецслужбы - главным образом, военная разведка России и первая служба ФСБ - начали по команде Владимира Путина инфильтровать группы убийц на территорию Украины. Украинцы стали их в ответ уничтожать.



ПОЛКОВНИК СБУ АЛЕКСАНДР ХАРАБЕРЮШ. Александр был настоящей грозой против российских спецслужб. Именно он разоблачил и лично задерживал многочисленных россиян.



В июне 2014 года личному составу СБУ в Донецкой области было поручено эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Многие сослуживцы Александра предали Украину и перешли на сторону России.

Но он сам вывез семью в Мариуполь и продолжил службу в рядах контрразведки СБУ. И стал одним из самых сильных контрразведчиков Украины.

Под его руководстом были задержаны почти две сотни российский агентов (в том числе группу "Магнуст", которые устроили бойню со штурмом отделения милиции). Хараберюш разоблачил и организовал задержание нескольких предателей внутри СБУ. И постоянно срывал спецоперации россиян.

Первая служба ФСБ определила Хараберюша как приоритетную цель и дала указание Центру спецопераций в Донецке организовать убийство украинского полковника. Там для этого наняли нескольких человек, включая Юлию Прасолову - жительнице Донецка заплатили $15 000.

"Была ночь, - рассказывала убийца на допросе. - Я ходила (рядом с машиной Хараберюша). Осматривала все вокруг. Хотела уже подойти, села в арке, открыла рюкзак, подняла голову - на меня смотрит камера. Испугалась. Пошла по кругу. Покурила на детской площадке... Потом подошла, прикрепила устройство и убежала домой".

31 марта 2017 года автомобиль Хараберюша взлетел на воздух. Личность убийцы установили и начали слежку, пока она была на оккупированных территориях. Затем выманили в Одессу, где и задержали.

Задержали еще двоих соучастников, которые помогли привезти взрывчатку в Марипуоль и собрать, а затем передали Прасоловой.

И, помимо московских кураторов, СБУ продолжает охоту на ее прямого руководителя - главаря центра спецопераций в Донецке Василия Евдокимова - особо жестокого убийцы.

Говорит бывший руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в интервью Настоящему времени: "Во время взрыва Хараберюша исполнитель Прасолова дала конкретные показания, что прямая установка была – взорвать машину, даже если в машину вместе с полковником СБУ Хараберюшом сядут его жена и дети".

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МАКСИМ ШАПОВАЛ. Офицер с первых дней нападения России на Украину принимал участие в защите страны. Командир 10-го отдельного отряда спецназа ГУР Минобороны Украины - профессиональный боевой разведчик. "Десятка" базируется на Рыбальском острове. Это украинские коммандос, способные на любой подвиг. А Шаповал был одним из первых киборгов, воеваших за Донецкий аэропорт.

Шаповал планировал и участвовал в рейдах в глубокий тыл российских войск. Собирал подлинные доказательства присутствия именно регулярной российской армии и ее спецтехники. Собирал данные о работе российской артиллерии - и спасал жизни, предупреждая заранее украинские позиции.

Еще Шаповал собирал пленных россиян - наполнял обменный фонд и приводил реальные доказательства развязывания Россией войны против Украины. И это лишь малая часть того, что успел Шаповал, уничтожая врагов Украины.

Об одном из ключевых эпизодов работы Шаповала рассказал журналист Юрий Бутусов. 7 июня 2017 года под руководством Шаповала на территории оккупированного РФ Донбасса был ликвидирован полковник "Вымпела" ФСБ Юрий Черкашин.

Мне удалось выяснить, что Черкашин - не просто подчиненный генерала ФСБ Минаева, тоже "вымпеловца". Именно Минаев отправил Черкашина воевать в Донецк против Украины.

И Черкашин не просто полковник "Вымпела" ФСБ. Черкашин ближайший друг семьи Минаева. И дачный сосед. Оба ветераны войны против Чечни.

В 2015 году 17-летний сын Минаева Егор даже писал "учебно-исследовательскую работу" на тему войны в Чечне. А героем публикации выбрал... друга своего отца - Юрия Черкашина. В качестве "дополнительного источника" для публикации мальчик указал своего отца - генерал-майора ФСБ, "специалиста по Кавказу", где оба вместе служили.

Шаповал стал главной целью Минаева. Все силы были брошены на личную месть. Хотя посудите сами: ты сам отправляешь друга на смерть в Украину, а потом мстишь украинцам за то, что они защищают свою землю.

Но спустя 20 дней машину Шаповала взорвали в Киеве. Бомбу заложил Олег Шутов, наемник ФСБ из центра спецопераций в Донецке. Шутов снял квартиру в доме, где жил убитый им офицер, а также арендовал паркоместо рядом с автомобилем Шаповала. После убийства сбежал в Донецк.

У Шаповала остались двое детей. Сейчас дочери разведчика восемь лет, сыну - пять.

МАЙОР КИРИЛЛ БУДАНОВ. Еще одна легендарная личность в среде украинской военной разведки. И, в силу того, что офицер продолжает выполнять задачи, ничего о нем рассказано здесь не будет.

Но, вероятно, в силу тех же личных причин, Минаев жаждет смерти всех, кто входил в окружение Шаповала. Всех, кто мог иметь отношение к ликвидации его друга.

4 апреля 2019 года в Киеве группа диверсантов из России попыталась убить Буданова. Но взрывчатка взорвалась во время закладки - руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения.

По горячим следам украинская контрразведка задержала его сообщника - гражданина РФ Тимура Дзортова и еще нескольких человек из сетки ФСБ, которые им помогали в Украине.

Оба гражданина РФ использовали для прикрытия паспорта Кирзгистана.

Как утверждает расследователь Bellingcat Христо Грозев, из российских баз данных к этому времени удалены все записи, указывающие на существование "Тимура Дзортова", уроженца Ингушетии. Ни паспортных данных, ни налогового номера, ни водительских прав. Но еще в сентябре 2018 года все данные были - достаточно посмотреть не онлайн, а оффлайн базы, скаченные до этого периода. То есть спецслужбы РФ оперативно затерли всю информацию о своем агенте. Будто бы и не было никогда такого человека.

Комаричева завербовали с помощью провокации. Он сам - бывший российский полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. С хорошими физическими и интеллектуальными данными. Его спровоцировали взяткой, а затем завербовали.

Говорит бывший глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в интервью Настоящему времени: "Эта компрометирующая ситуация была создана искусственно, чтобы завербовать Комаричева и использовать в дальнейшем как диверсанты. С 2017 года он проходил на протяжении почти двух лет спецподготовку".

На допросе в СБУ Дзортов рассказал, что одной из задач в Украине было установить местонахождение сотрудников военной разведки Украины, и затем ликвидировать их. "Задачу ставили в Москве сотрудником военной разведки Рустемом. Сначала должны были убить военного разведчика ножом - но не получилось подойти близко. Потом Рустем поставил задачу убить с помощью пистолета - тоже не получилось подойти. Потом была поставлена задача взорвать", - рассказал убийца.

Он сообщил, что ГУ ГШ РФ обучало группу. Сначала - снайперскому делу в Дагестане. Затем - ножевому бою в Москве. Потом обучали, как работать с коротким стволом. Комаричев проходил взрывное дело в Донецке.

При этом Дзортов признался, что приходилось также выезжать в страны ЕС "для реализации задач военной разведки России".

Говорит бывший глава СБУ Василий Грицак: "Организатором убийств, в результате которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ".

Более того, в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев лично контролировал финальную фазу операций, находясь в центре спецопераций ФСБ в Донецке.

Ему помогали гражданин РФ Башир Куштов (ФСБ) в координации с людьми из ГУ Генштаба РФ. Военная разведка РФ организовала техническое оснащение убийц - оставили закладки с оружием и взрывчаткой в Киеве.

Куштов - тесно сотрудничает с ФСБ много лет. Участвовал в спецоперациях ФСБ в самой России, а также на территории Турции, заявляет СБУ.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ. Все исполнители убийства Александра Хараберюша получили длительные тюремные сроки. Россия затребовала киллеров на обмен - Владимир Зеленский согласился. Прасолова, например, обосновалась в Москве.

Несостоявшиеся убийцы Кирилла Буданова получили многолетние тюремные сроки. Россия затребовала киллеров на обмен 16 апреля, но суд по ним закончился только 20 апреля. Вероятно, убийц обменяют следующим траншем.

Убийцы Максима Шаповала до сих пор на свободе и продолжают воевать против Украины. Но живыми, по словам моих собеседников, брать их не намерены.

Украинские спецслужбы продолжают охоту на своих главных врагов - кадровых офицеров ФСБ и лично генерала Минаева, который "уже несколько раз сильно рисковал в Донецке".

Департамент "вымпеловца" Минаева продолжает организовывать убийства на территории Украины и Евросоюза.

Но Украина наращивает силу. Спецслужбы учатся воевать и уничтожать русских. И место героев - Шаповала, Хараберюша - заняли достойные офицеры. История продолжается и пишется даже в эти минуты.