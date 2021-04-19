История неудачников. Как Чепига и Мишкин подставили Россию

Чеські прикордонники опублікували підроблені паспорти офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна і Анатолія Чепіги – підозрюваних в отруєнні екс-агента ГРУ в Солсбері Сергія Скрипаля – в якості доказів їх перебування на території Чехії та перетину чеського кордону у дати, коли був підірваний склад з боєприпасами.

Отже, давайте трохи підсумуємо, щодо цих "богів розвідки"...

Медіа, з посиланням на чеських розслідувачів, пишуть, що вибуховий пристрій, закладений для підриву боєприпасів у Врбетице, мав спрацювати пізніше – тобто вже коли він потрапив би до рук покупця (Ємельяна Гебрева), який закуповував зброю, в тому числі, для України.

Це пояснює два вибухи. Другий стався через пару тижнів після першого. Тобто, другий вибуховий пристрій міг спрацювати як заплановано, а перший – спрацював раніше.

Іншими словами, горе-диверсанти, або ті, хто давав їм вибухові пристрої на території Чехії (бо через кордон вибухівку б Чепіга і Мішкін точно не провезли б), не змогли нормально встановити тайери затримки на детонаторах і, фактично, не виконали завдання...

Пізніше, вони хотіли отруїти того самого покупця Гебрева, але він вижив після двох замахів.

Ще пізніше, вони хотіли отруїти Скрипаля, але замість цього отруїли і його доньку, а також двох громадян Великої Британії. В результаті Скрипалі вижили, а британці – ні.

Таким чином, Чепіга та Мішкін постійно завалюють завдання, які їм доручають. А в кінці, ще й повністю розкрили себе та розшифрували операцію у Солсбері, чим підставили своє керівництво.

Тепер додайте ще до цього і дипломатичні скандали з Таджикистаном та Молдовою, паспорти яких були використані з метою проведення диверсійних операцій на території третіх країн.

З такими "успіхами" їх мабуть вже й в живих немає... Прикопали десь у підмосков'ї.

Тепер, по вибуховим пристроям

Провезти через кордони Чепіга та Мішкін їх не могли. Оскільки, для підриву складів з боєприпасами, потрібно щось величеньке, а не просто РГД-5 чи Ф1. А отже, вибухівку їм передали вже на території Чехії.

Попасти на територію Чехії вибухівка могла виключно у дипломатичній пошті російських дипломатів, яка не оглядається. Тобто, іншими словами, російські дипломати використовують свій міжнародно-правовий статус з метою здійснення військових диверсійних операцій на території країн Європейського Союзу, чим не тільки порушують Віденську конвенцію, а й, фактично, вже давно розв'язали війну проти цивілізованого світу.

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