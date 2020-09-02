История страны Зе: как судья Вовк стал победителем, а НАБУ вне закона

Президент Владимир Зеленский, выбирая между судьей Вовком (любым судьей Вовком) и инвестиционным климатом, выбирает судью. А потом мы спрашиваем, почему мы такие бедные.

Президент Зеленский, выбирая между реформами и реваншем, выбирает реванш. А потом мы спрашиваем, почему в Польше гораздо лучше.

Президент Зеленский, выбирая между западным и русским миром, настойчиво отвергает Запад. А потом мы спрашиваем, почему мы не живем как в Европе.

Президент Зеленский, выбирая между союзниками и агрессором, предпочитает поверить агрессору. А потом мы не понимаем, почему проваливаются операции украинских спецслужб и террористы уходят от наказания.

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Если мы хотим быть богатыми, нам нужны инвестиции. Для этого надо убрать то, что инвестициям мешает. Мешают им украинские силовики и судьи. Когда мы не даем их изменить, то не надо задаваться вопросом, почему мы такие бедные.

Если мы хотим изменений, то надо эти изменения требовать. А не требовать, чтобы все вернули, как было в тот момент, когда мы вышли на Майдан и потребовали перемен. Потому что там нет ответа на вопрос, как быть богатыми. Там есть, разве что, старый затертый печатный станок и такие же старые потертые бюрократы, которые предлагают его включить. Но если все оставить как есть, если оставить систему, работающей неправильно, то это породит только большую бедность.

Если вы говорите, что нам мешает внешнее управление Запада, то не говорите, что хотите жить, как на Западе. Потому что если вы хотите жить, как на Западе, то надо просто повторить то, что сделал Запад. Ведь если у вас есть дорога к дому, то чтобы попасть домой надо идти по ней, особенно когда вы идете не первым и у вас есть карта, а не бежать в обратном направлении.

Если вы говорите, что США (Сорос, массоны, рептилоиды) хочет поработить Украину, то приведите хоть один пример того, на какой поток сели американцы или какой завод забрали бесплатно. Потому что за спиной у тех, кто пугает властью внешнего управления, слишком много заводов, купленных дешево, и денежных потоков, которые идут им в карман вместо бюджета.

Каждый раз, когда политики говорят, что внешнее управление мешает, то надо понимать, что они имеют ввиду. Оно мешает им воровать. Это перевод с языка политиков на язык обычных людей.

И если Зеленский убирает все изменения, которые мешают политикам воровать, то коррупции точно станет больше. И трудно бороться с коррупцией под ее же руководством. Трудно бороться с контрабандой под руководством контрабандистов. Трудно бороться с олигархами под руководством олигархов.

Но мы не ищем легких путей. И судья Вовк победитель. А НАБУ вне закона. Так победим.