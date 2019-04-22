Итоги президентских: как это выглядит со стороны

За выборами в Украине я наблюдала исключительно со стороны и преимущественно через "мосты" и рассказы моих друзей. Вижу, какое отчаяние испытали многие из них, кто поддерживал Порошенко.

Позволю себе несколько мыслей.

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1. Про выборы. Оценивая сами выборы, имеет смысл чётко отделять вопрос их честности от личности победившего кандидата. Разочарование сторонников Порошенко в результатах не означает, что они считают выборы нечестными. Преимущество Зеленского по экзитполам очевидно, и их разочарование, скорее, адресовано соотечественникам, массово проголосовавшим за человека, которого они считают пророссийским.

2. Почему я считаю их демократическими.Потому что произошла смена власти путём выборов, а не переворота. Качество избранного кандидата на этой оценке никак не отражается.

3. Почему победил Зеленский? Думаю, многие понимают, почему он победил. Диагноз очень схожий с американским, хоть и на другом витке - усталость от корумпированного политического эстаблишмента, глобальное недоверие к существующей власти, ощущение полной предсказуемости, не обещающей никаких видимых перемен, и, как следствие, запрос на кардинально новые несистемные лица и подходы. Во многом это протестное голосование. Основной аргумент - с непонятным, неопытным Зеленским есть шанс на прорыв, а с Порошенко уже нет, про него уже все понятно.

4. Почему програл Порошенко? Огромное недовольство в его адрес исторически закономерно, это участь всех руководителей переходных периодов, которые получают страну, погруженную в хаос, и народ, полный завышенных, порой невыполнимых, ожиданий. Люди ждут мгновенных перемен, зачастую объективно невозможных. В таких условиях, что ни делай, этого будет недостаточно. Плюс война. Несмотря на многочисленные ошибки, истинные заслуги Порошенко будут оценены со временем, на историческом расстоянии - такова историческая традиция. То, что он отдал власть путём мирных и честных выборов и нашёл в себе силы поздравить противника, говорит о многом.

5. Что я думаю про Зеленского? Ничего. Оценивать его личность не могу, ибо не располагаю достаточными знаниями, да и морального права не имею. Выскажусь, как сторонний наблюдатель по поводу основных претензии в его адрес, которые показались мне необоснованными в принципе, безотносительно к конкретной личности Зеленского.

- "Агент Кремля". Из всего предъявленого не увидела ничего убедительного. Допускаю, что видела не все - если укажете на что-то стоящее, с интересом изучу. Пока видела только рассуждения, предположения и одностороннюю корреспонденцию в его адрес, которую странным образом обозначили как "переписку". Если кто-то напишет мне провокационные сообщения, на которое я никогда не отвечу, вряд ли это можно счесть перепиской.

- Его кандидатуру поддерживала Россия, значит он враг. Неубедительно. Публичная поддержка Кремля или российского ТВ в лице Скабеевой или Киселева - это "поцелуй прокаженного". К чему так вредить своему протеже?

- Человек Коломойского. Тоже не увидела ни одного убедительного доказательства, кроме спекуляций и домыслов. Увижу - пересмотрю этот пункт.

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- Не имеет опыта и влияния. Возможно, я слишком наивна, но, на мой взгляд, это может быть даже плюсом. Когда человек не имеет номенклатурного опыта, не является участником финансовых кланов, не увяз в лоббистских схемах, не оброс политическими кредиторами и не связан обязательствами перед многочисленными интересантами, шансы на то, что он будет действовать в интересах страны, а не отдельных групп, значительно выше.

- Комик не может быть президентом. Президент - не профессия, поэтому им может быть человек с любым профессиональным бэкграундом, это доказала история той же Америки. Президенту достаточно иметь четкое общее видение, куда двигаться, а для грамотной реализации этого видения ему нужна сильная команда профессионалов в разных областях. Если Зеленский справится с этой задачей, он может стать вполне эффективным президентом.

6. Про будущее. Мне кажется, картинки апокалипсиса, рисуемые сторонниками проигравшего Порошенко, очень преждевременны. Не потому, что я высоко оцениваю потенциал Зеленского, а потому что я высоко оцениваю потенциал украинского гражданского общества. При уровне его воспламеняемости ни один вменяемый президент не пойдёт на шаги, активно не поддерживаемые обществом. Да и Верховная Рада как противовес никуда не делась. Так что резко сменить курс страны при несогласии с ним большинства не получится, и в этом смысле слухи о смерти пациента кажутся несколько преувеличенными.

(Источник - блог автора)