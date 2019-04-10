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10.04.2019, 10:28

Итоги выборов не изменят курс Украины в НАТО и в ЕС

Итоги выборов не изменят курс Украины в НАТО и в ЕС
Юрист, директор Института национальной политики

Российская пропаганда создает для россиян образ "сакральности" власти. И Майдан, и свободные демократические выборы в Украине этот миф разрушают

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Кто бы из кандидатов в президенты ни победил во втором туре президентских выборов, Владимир Зеленский или Петр Порошенко, нынешний внешнеполитический политический на вступление Украины в НАТО и в Европейский Союз будет сохранен. Хотя бы потому, что подавляющее большинство граждан Украины, проголосовавших за Владимира Зеленского в первом туре, по доступным исследователям данным, являются сторонниками членства Украины в НАТО и в Европейском Союзе.

В первом туре по количеству набранных голосов Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому во многом из-за того, что показал неспособность (или нежелание) эффективно справляться с пророссийской составляющей нынешнего политического режима (например, с медийной и политической активностью Медведчука). Мы не знаем, будут ли успехи на этом направлении у Владимира Зеленского, но каких-либо сознательных уступок России в ущерб интересам Украины от него ожидать точно не стоит.

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Более того: чтобы доказать свою эффективность на посту президента Украины, Владимиру Зеленскому придётся купировать рудиментарную "пророссийскость", доставшуюся ему в наследство от политического режима Петра Порошенко.

Существенная разница в возрасте российского и грядущего украинского руководства, увеличивающийся информационный, технологический, политический и ментальный разрыв между Украиной и Россией, диаметрально противоположенные направления движения Украины - в цивилизованный мир будущего, - и России - в архаику и прошлое, - сводят предмет переговоров только к освобождению временно оккупированных территорий и прекращению российской агрессии в отношении Украины и ее граждан.

Более того, если команда Зеленского реализует предложенные ими позитивные изменения в сфере государственного управления, экономики и пр., это значительно ускорит предоставление Украине членства в НАТО и в ЕС.

Политический режим Петра Порошенко во многом вышел из доверия Запада. Коллективный Запад требовал от Порошенко проведения качественных реформ, обновления кадров и пр., но так и не дождался. Того же самого требовало от Порошенко и большинство избирателей Украины.

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Поэтому преимущество Владимира Зеленского с практически двухкратным отрывом от своего основного конкурента в первом туре объясняется тем, что во многом было протестное голосование. Большинство граждан Украины использовало выборы как механизм легальной смены политического режима, а Владимиру Зеленскому удалось стать кандидатом от общественного запроса на обновление.

Благодаря результатам первого тура, у граждан Украины впервые за всю ее историю формальной независимости от России с 1991 года появилась возможность смены правящего класса. Причем путем голосования на выборах, без майданов.

Если во втором туре президентских выборов выиграет Владимир Зеленский, это будет шанс на завершение почти 20-летней эпохи правления условной "партии регионов".

Для России смена правящего класса в Украине на демократических выборах станет настоящим шоком. Российская пропаганда создает для россиян образ "сакральности" власти. И Майдан, и свободные демократические выборы в Украине этот миф разрушают, чем предоставляют прямую опасность для нынешнего российского руководства.

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Теги: вступление в НАТО, выборы 2019
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