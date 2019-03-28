Итоговые рейтинги кандидатов - риски, тенденции, прогнозы

У четвер за три дні до виборів провідні соціологічні служби країни останній раз до дня голосування оголосили рейтинги кандидатів:

КМІС та ДемІніціативи

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Зеленський - 27,6%,

Порошенко - 18,2%,

Тимошенко - 12,8.

Група "Рейтинг"

Зеленський - 26,6%,

Порошенко - 17,2%,

Тимошенко - 17,2%.

Зважаючи на низку додаткових факторів, на цих виборах скептично ставлюсь до інформації, яку публікують як СОЦІС так і РЕЙТИНГ.

Тому напишу перші обережні провыборы гнози на результати першого туру відштовхуючись від даних КМІС та ДемІніціатив.

Маємо остаточний пул із трьох кандидатів, які розіграють між собою Президентську Булаву - Зеленьский, Порошенко і Тимошенко.

Це не остаточні результати електоральної підтримки Порошенко і Тимошенко - кожний із них у день виборів отримає додатково 2-3% голосів. Тимошенко додасть голоси виборці сіл та малих містечок. Порошенко їх отримає за рахунок мобілізації свого прихованого електорату. До таких відноситься група виборців, які не охоче визнають, що голосують за діючу Владу, частина не визначених ну і звісно ті на вибір яких вплинули останні соціальні ініціативи Влади на центральному та місцевому рівнях.

Таким чином, Порошенко зайде у другий тур із відривом від Ю. не менше 3%. Що дозволить йому досить комфортно почуватися у разі, якщо остання розпочне вуличні акції на захист "вільних виборів."

За катастрофічне падіння рейтингу Леді Ю. в першу чергу повинна звинувачувати себе: ранній старт кампанії, зміна дискурсу в ході кампанії від IT-притерів до риторики "зубожіння," ставка на тему Нової Конституції, яку виборці до кінця не змогли зрозуміти. Але ключова проблема - висування Зеленського, який "відтяпав" у неї за різними оцінками від 3 до 7 відсотків голосів. Все це перетворило ще донедавна лідерку кампанії на кандидата, який бореться за вихід до другого туру.

Ну і найголовніше питання - який результат по факту отримає Зеленський? Звісно підтримка у 27% голосів це гарний результат, як би не ряд факторів, які можуть нівелювати цей попередній результат. Для успішного завершення першого раунду кампанії та виходу до другого туру його команда має дати відповідь на два виклики:

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- яким чином забезпечити явку молоді 18-28 років, які становлять 40% його електорату?

- яким чином захистити результат на дільницях у малих містах та селах де дільниці повністю контролюються людьми Порошенко і Тимошенко?

Якщо відповіді на ці питання не будуть знайдені, то від рейтингу у 27% у Зеленського лишиться у кращому випадку 15-17%. І тоді про вихід до другого туру йому лишиться тільки мріяти.

До речі, відповідь на перше питання ми отримаємо у неділю о 16 годині, коли ЦВК оголосить проміжні результати явки по країні.

(Джерело - блог автора на LIGA.net)