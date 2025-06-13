Главное: очередное обострение тысячелетней войны на уничтожение на Ближнем Востоке практически не повлияет на ход агрессии России против Украины. Нападение Израиля на ядерные объекты Ирана связано с тем, что сейчас Иран оказался в шаге от создания ядерного взрывного устройства, которое можно использовать в военных целях.

То есть Ираном обогащено несколько сотен кг урана-235, являющегося ядерным материалом. Уровень обогащения около 60% – это не самый высокий уровень, но достаточный для запуска цепной реакции распада урана-235. Также недавно Иран провел лабораторный запуск цепной реакции методом имплозии, что является последним условием создания ядерного оружия.

Попытаюсь объяснить доступно.

Цепная реакция распада ядерного материала состоит в том, что ядерная частица нейтрон попадает в нестабильное ядро урана-235 и выбивает из него два нейтрона. Они попадают в два ядра и выбивают уже четыре нейтрона. Те выбивают уже восемь – и так далее. Количество распавшихся ядер с выбросом нейтронов наращивается лавинообразно, процесс сопровождается выделением колоссальной энергии, что, собственно, и является ядерным взрывом.

Но чтобы почти каждый нейтрон находил свое ядро для попадания, а не просто вылетал в пространство, нужно, чтобы ядерный материал имел либо большую массу (так называемая критическая масса), либо большую плотность (критическая плотность). Принципиальная сложность состоит в том, что критическая плотность (или масса) ядерного материала должна возникать только по команде на взрыв, а не самопроизвольно.

В упрощенном виде сущность метода имплозии состоит в том, что ядерный материал уран-235, имеющий плотность ниже критической, вместе с источником нейтронов размещаются в очень прочной оболочке. Туда же закладывается и обычная взрывчатка. Когда она по команде взрывается, то давление в оболочке резко повышается, под этим давлением плотность ядерного материала переходит критическую границу, и начинается описанная выше цепная реакция ядерного взрыва.

Так вот, иранские ученые успешно опробовали такой запуск цепной реакции на небольшом по объему образце урана-235 (это зафиксировано внешними наблюдателями).

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Конечно, лабораторную установку, спрятанную под землей и имеющую огромные размеры, нельзя запихнуть даже в мощную ракету, которая полетит на врага (такие ракеты у Ирана уже есть). Но когда решены общие проблемы, чисто технологическая задача создания боевого ядерного устройства может быть решена в течение полугода.

Израиль не стал ждать и пытается снять угрозу заблаговременно, уничтожая ядерную программу Ирана вместе с ее исполнителями, а также мощностями по обогащению урана и другими производствами ядерного цикла.

Что, собственно, и происходит достаточно успешно. Скорее всего, Иран вынужден будет заключать договоренности с Израилем, США, другими ядерными странами, а также МАГАТЭ, которые сделают невозможным этот самый последний шаг – создание ядерного устройства, пригодного к использованию.

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Китай будет поддерживать нейтралитет, одновременно осуждая Израиль за агрессивные действия, поскольку ядерная война (а у Израиля уже есть ядерное оружие) в зоне его интересов ему совершенно не нужна (как и в Европе).

Россия будет делать примерно то же самое, то есть не делать ничего, только риторика будет более жесткой. Это при том, что у РФ есть с Ираном договор о взаимной поддержке, но все практические возможности РФ полностью задействованы в Украине.

Европа будет традиционно призывать к миру, дружбе и взаимопониманию. И продолжать поддержку Украины, что для ЕС важнее событий на Ближнем Востоке.

И, наконец, США будут тихонько помогать Израилю разведывательной информацией, оружием и деньгами, при этом публично открещиваясь от участия в израильско-иранской войне. И даже просить Иран не нападать на американские военные базы в этом регионе.

Такая осторожная и слабая позиция является еще одним неопровержимым доказательством деградации бывшего мирового гегемона, возложившего на себя миссию поддержки международной безопасности. Фактически превращение США в некий геополитический симулякр, которого надо на словах убеждать в уважении, но не учитывать его в действительно важных делах.

Для Украины почти ничего не меняется, как и отмечено в начале этого текста. Для нас все по-прежнему будет определяться ходом событий на российско-украинском фронте.

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