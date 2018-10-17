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17.10.2018, 12:16

Жадность сильнее стыда: еще раз о ролике Семочко

Жадность сильнее стыда: еще раз о ролике Семочко
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Чиновники - очень богатые люди, но при этом не создали ничего в своей жизни. Потому что их богатство вовсе не является следствием их ума

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Проблема с роликом Семочко не в том, что он такой, а в том, что Семочко вообще решил сделать этот ролик.

Что из себя представляют департаменты СБУ по борьбе с экономическими преступлениями знают все бизнесмены в стране. Соответственно, ожидать от высокого чина оттуда можно мало. Он такой, каким должен быть. Другие типы людей просто там не смогли бы работать. Вы должны быть циничны, не сильно умны и очень наглы. Ваши ценности ближе к Януковичу, чем к любому из людей, вышедших на Майдан. Иначе вы не сможете приходить к бизнесменам и предлагать им "конструктивное сотрудничество". Вы не сможете создавать тысячи фирм-прокладок, участвующих в тендерах. Вы не сможете создавать незамысловатые схемы, опутавшие государственные компании. В конце концов, вряд ли все итальянские мафиози похожи на Аль Пачино. А от итальянского мафиози украинские коррупционеры отличаются не очень сильно. Вот и он такой - смесь мафиози и чиновника. Работавший в департаменте, вход в который стоил сумасшедших денег. Которые отбиваются на протяжении первых лет службы. Они все очень богатые люди - и при этом не создали ничего в своей жизни. Потому что их богатство не является следствием их ума. И даже не является следствием долгой и тяжелой работы. Все это и создает такую себе гремучую смесь Семочко, на которого перепуганными глазами таращится журналист, выступающий у него подставкой для микрофона и больше всего мечтающий, когда это все закончится.

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Семочко - он ведь как Титушко. Просто Семочко лицо украинской коррупции, а Титушко был лицом украинской гопоты.

Так вот: беда не в том, что Семочко такой, какой он есть, а в том, что он решает сделать ролик. Он думает, что все, что он сейчас покажет – прокатит. Он в этом уверен. Такие люди ведь вовсе не хотят выставлять себя напоказ. И выставлять себя идиотами не хотят. Нет, он искренне уверен, что его ролик воспримут за чистую монету. Что Станиславский скажет "верю". И что на этом неприятная история с журналистами, которые для него как крошки в постели, раздражают только, и из-за которых на него, быть может, кричало руководство – закончится. И ведь этот ролик он посмотрел перед тем, как выпускать в эфир. Может, даже проконсультировался со специалистами. И те сказали ему "зуб даем, прокатит".

Это все свидетельства не только коррупции, но и деградации. И отношение этих товарищей ко всем вокруг как к полным дебилам, которые "схавают все что угодно".

И еще одно – это свидетельство того, что они не хотят меняться. Им даже лень придумать что-то стоящее. Как судьи продолжают принимать решения, не опасаясь, что каждое такое решение повышает уровень раздражения от них и делают все более вероятной еще одну судебную перезагрузку, так и СБУшники хотят все оставить как есть. И еще надеются, что им удастся отменить ProZorro. Выгнать менеджмент из ряда госпредприятий, чтобы опять завести туда свои прокладки. Избавиться от диктата МВФ. Именно такие люди и формируют идею коррупционного суверенитета. Что не гоже рассказывать им, как жить. И Семочко именно что СБУшник, а не разведчик. Зачем его поставили в разведку, с его то карьерным путем, неизвестно. Но понятно, что его подчиненным, которые реально ведут борьбу с Россией, должно быть очень обидно, когда они видят такое руководство. Это очень демотивирует. И это вирус демотивации. Потому что когда в СБУ есть два крыла, и одно ловит шпионов, а второе доит бизнес, то имидж страдает у всей службы. Теперь вот и разведке не повезло.

А раз так, то мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда общество борется против коррупционеров, а коррупционеры против общества. У общества уже есть прозрачность, но пока эта прозрачность соседствует с безнаказанностью коррупционеров. Свет периодически падает на кого-то "оттуда", и они как тараканы разбегаются, потому что не привыкли жить на свету. Некоторые пытаются играть по правилам света, снимая ролики, но выглядят смешными и снова разбегаются. И единственный выход для них – это борьба с прозрачностью. И они будут ее вести. Потому что им это очень надо. Иначе им негде харчеваться будет.

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А значит, обществу необходимо лишить коррупционеров власти. Бизнесу, прежде всего бизнесу, и обществу необходимо добиться создания аналитической Службы Финансовых Расследований. С появлением которой упразднили бы все подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями в СБУ, полиции, прокуратуре, налоговой. И от этого никто не пострадает, кстати, потому как результат их работы только отрицательный. Они доят бизнес, искажают конкурентное поле, но они точно не мешают настоящим преступникам. Ведь с ними тоже можно договорится. Новая служба, если он будет создана качественно и под контролем общества и кредиторов, сможет, наконец, пользоваться доверием у того самого общества, а значит, получит возможность действительно бороться с экономическими преступлениями. Ведь если сейчас СБУ придет в любой офис, все поймут, зачем они туда пришли. И даже если в этом офисе уклоняются от уплаты налогов, к примеру, то доверять на слово будут представителям компании, а не СБУ. И очень важно, чтобы в новую Службу был закрыт вход "старым профессионалам", таким как Семочко. Потому что иначе это будет СБУ, только вид сбоку.

Высокая зарплата, новый стиль работы, проверка на вовлеченность в коррупцию (дом в Конче-Заспе закрывает путь сразу, как пример) – и у новой службы появится шанс. А у бизнеса - возможность дышать. Коррупционная рента снизится. И снизится значительно. Ведь наши силовики – это самая большая проблема бизнеса, как признается сам бизнес. Именно они привыкли "доить коммерсов". Именно такие Семочко сдерживают иностранных инвесторов, как и отечественных, от вложений в Украину. И пока они сидят на своих постах, пока у них есть полномочия – они будут их использовать. Потому что именно это цель их работы. Именно этим для них ценны их должности. И чтобы сохранить свой денежный поток, эти мужья очень успешных жен, готовы записать тысячи роликов. Ведь их жадность сильнее их чувства стыда.

(Источник)

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Теги: коррупция, сергей семочко
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