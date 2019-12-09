Желаю Зеленскому не договориться

Я желаю президенту не договориться. Потому что это лучший результат сегодняшней встречи. Для Украины. Для украинского суверенитета.

Президент может быть заложником своих же обещаний быстрого мира. И это создает основные риски. Потому что перемирие возможно, быстрый мир может быть только на условиях Путина, ибо он начал войну, и он ей управляет. А эти условия неприемлимы для Украины. У Украины же нет никаких рычагов, которые могут заставить Россию сдаться.

У украинской стороны могут быть иллюзии. Иллюзии о том, что Путин устал от противостояния, экономика России страдает, и поэтому Россия готова пойти на болезненный для себя компромисс и отдать Донбасс на условиях Украины. И это именно что иллюзия. И да, экономике России страдает, но это не заставляет страдать Путина. Выбирая между имперским величием и экономикой Путин всегда выбирал империю. Всегда. И нет никаких причин для того, чтобы сейчас он поступил иначе. Да, новые болезненные санкции могут сдерживать его от эскалации, но наличие старых не заставят его сдать назад.