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09.12.2019, 11:30

Желаю Зеленскому не договориться

Желаю Зеленскому не договориться
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Зеленский может быть заложником своих же обещаний быстрого мира. Но такой сценарий может быть только на условиях Путина. Он управляет ситуацией

Я желаю президенту не договориться. Потому что это лучший результат сегодняшней встречи. Для Украины. Для украинского суверенитета.

Президент может быть заложником своих же обещаний быстрого мира. И это создает основные риски. Потому что перемирие возможно, быстрый мир может быть только на условиях Путина, ибо он начал войну, и он ей управляет. А эти условия неприемлимы для Украины. У Украины же нет никаких рычагов, которые могут заставить Россию сдаться.

У украинской стороны могут быть иллюзии. Иллюзии о том, что Путин устал от противостояния, экономика России страдает, и поэтому Россия готова пойти на болезненный для себя компромисс и отдать Донбасс на условиях Украины. И это именно что иллюзия. И да, экономике России страдает, но это не заставляет страдать Путина. Выбирая между имперским величием и экономикой Путин всегда выбирал империю. Всегда. И нет никаких причин для того, чтобы сейчас он поступил иначе. Да, новые болезненные санкции могут сдерживать его от эскалации, но наличие старых не заставят его сдать назад.

Поэтому максимум, что мы можем добиться на сегодняшней встрече - это одно большое ничего и набор следующих шагов по замораживанию конфликта. Разведение войск, обмен пленными - это все элементы замораживания конфликта. И важно, чтобы ради этих шагов Украина не сдавала свои стратегические интересы. Пример с Цемахом показателен. Можно менять одного украинца на сотню русских наемников, вспоминая пример Израиля, но нельзя менять заложников на суверенитет, опять же вспоминая пример Израиля.

Путин хочет контроля. Над всей Украиной. Не над клочком земли и парой миллионов пенсионеров. И точно не сделает ничего, что позволит Украине вырваться из его лап. А значит нам нужно ограничить его влияние тем, что есть. Ведь сегодня это влияние минимально. И нам надо это сделать не исходя из ненависти к нему лично или русским, ведь ненависть деструктивное чувство. А исходя из интересов украинцев, которых ждет либо бедность русского мира, но как данность, либо путь к цивилизации и благосостоянию, но как тяжелая работа.

Худшее, что может случится с украинскими переговорщиками, - они останутся в мысленной парадигме русского мира, где война - это происки политиков, а значит убрав их (почему-то украинских) можно закончить и войну.

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Наше противостояние - это борьба колонии за саму себя с империей, и это абсолютно естественный процесс, который будет длиться до тех пор, пока империя не перестанет считать себя империей. И фамилия украинского президента тут ничего не меняет. И любые его таланты не изменять противоположные интересы Украины и России.

Я желаю президенту удачи. И силы. Силы не идти на уступки ради политических дивидендов и рейтингов. Удачи понять, что интересы Украины для президента важнее, чем оправдания созданных завышенных ожиданий.

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Теги: война на Донбассе, Сергей Фурса, встреча в нормандском формате, Владимир Зеленский
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