Жирный знак вопроса. Что не так с делегацией Украины в ПАСЕ

20 сентября новая делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрала руководство. Главой делегации стала 28-летняя Елизавета Ясько из Слуги народа. В первоначальной повестке дня заседания был еще один не менее важный вопрос: определение формата участие в осенней сессии ПАСЕ. Украина до сих пор не знает, ехать ли в октябре в Страсбург на празднование 70-летия Совета Европы - из-за возвращения России в ПАСЕ. Членам делегации даже был роздан проект позиции Украины.

Согласно документу, украинская делегация не намерена участвовать в пленарных и праздничных заседаниях ПАСЕ в период с 30 сентября по 4 октября, а ограничится только работой в комитетах. Также Украина просит французскую сторону организовать встречу делегации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поскольку именно при председательстве Франции было принято решении о возвращении РФ.

Делегация решила отложить этот вопрос на потом и, по словам Ясько, "обсудить его в чатике WhatsApp". Это при том, что 30 сентября нужно уже быть в Страсбурге, а украинская делегация до сих пор не знает, сколько людей летит во Францию и, вплоть до элементарного, сколько номеров нужно бронировать в гостинице. "Уже есть проблемы с номерами. Надо определятся", - предупреждает депутатов секретариат делегации.

Как объясняет один из опытных членов делегации, Слуга народа просто боится брать на себя ответственность. По его словам, Украина имеет право отправить сейчас старую делегацию, состоящую из нардепов предыдущего созыва. "Они боятся проколов. Мы предлагаем, чтобы все проколы на себя взяла старая делегация, а они (новая делегация – ред.) с января поедет "чистой". Они даже на это не хотят идти", - рассказывает член делегации.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил, что Украину на осенней сессии будет представлять новая делегация, которая будет работать в комитетах, но в пленарных заседаниях участвовать не будет. "У нас некоторые депутаты против того, чтобы вообще ехать в ПАСЕ", - признается он.

В дополнение к этому винегрету неопределенности нужно вспомнить, что кандидатур на должность главы было две. И обе – от фракции Слуга народа. Кандидатуру Марии Мезенцевой поддержали 7 членов делегации. В ходе обсуждения некоторые члены делегации подчеркивали наличие опыта международной дипломатической работы у Мезенцевой - в отличие от Ясько.

Логичным видится избрание главой делегации нардепа от СН Богдана Яременко – опытного дипломата и председателя комитета Рады по вопросам внешней политики. Однако, как пояснили в руководстве фракции, Яременко "иногда слишком резок в своих высказываниях, что не всегда может нравится европейцам". Председательство Ясько призвано сглаживать углы.

Однако, видимо, в Слуге народа забыли о членах делегации, представляющих Оппозиционную платформу – За жизнь. Юлия Левочкина прямо заявила новому руководству делегации, что намерена присутствовать на торжествах в ПАСЕ. В связи с этим первый замглавы делегации Сергей Соболев призвал коллег как можно быстрее определить позицию украинской стороны. "А то у нас будет раскол еще до того, как мы доедем до Страсбурга", - отметил он в общении с членами делегации.

Но даже единая позиция делегации не дает никаких гарантий. Представители ОПЗЖ могут сами по себе пойти на празднование 70-летия ПАСЕ, а потом все СМИ, особенно российские, будут писать о том, что "украинская и российская праздновали под одной крышей".

"В этом случае мы будем четко доносить до всех, что это не позиция всей делегации", - пытается успокоить один из руководителей фракции Слуга народа. "Пока вы будете пытаться пояснить, как оно на самом деле, все зафиксируют факт присутствия украинцев на торжествах. А после ваших пояснений убедятся в наличии раскола и разногласий. И после этого будет намного сложнее уговаривать европейцев быть единым фронтом с Украиной", - отреагировал я на эти слова.

Таким образом характер дальнейшей работы Украины в ПАСЕ покрылся густым туманом. Ведь как можно требовать от Европы солидарности и единства с Украиной, когда сама Украина не может выработать единую и солидарную позицию своей делегации?

И, подводя итоги, рефлексия на планы встретиться с Макроном. Французский президент сейчас активно подталкивает Украину к скорейшему разрешению конфликта в Донбассе и поддерживает так называемую "формулу Штайнмайера". И с этим человеком мы хотим говорить о ситуации в ПАСЕ после возвращения России?