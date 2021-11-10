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К булаве надо головы. А наша власть специально корчит дурака и укрепляет недоверие к себе

Цей матеріал також доступний українською
К булаве надо головы. А наша власть специально корчит дурака и укрепляет недоверие к себе

видавець, гендиректор видавництва Ранок
10.11.2021, 14:00

Мы как-то справимся, как всегда. Но Украине очень нужна "Голова", и желательно не одна

Популизм, возможно, помогает одержать феерическую победу на выборах, но наверняка затрудняет решение острых системных проблем.

Моя бабушка, царство ей небесное, пережила и голодомор, и войну, и советские дефициты. Но она как-то все так умело планировала, что даже во время пустых полок в магазинах, у нее было на праздники сгущенное молоко для пирожных. Она верила своим глазам и не верила заявлениям правительства, потому что за долгую жизнь узнала цену слов политиков.

Прошли годы, к власти пришли молодые, энергичные и амбициозные люди. Они овладели высшими должностями, получив огромный кредит доверия от избирателей. Но сегодня складывается такое впечатление, что новые украинские чиновники специально корчат дурака ради положительных месседжей и последовательно укрепляют неверие к себе.

Образование и коронавирус

Как можно верить чиновникам, которые летом объявили, что после 100% вакцинации учителей, школы будут работать даже в "красной зоне". Это был толчок к прививке – 92% учителей Украины вакцинировались. Что в итоге? Половина школ Украины закрыта то ли на каникулы, то ли на карантин, то ли ради экономии тепла. Может, это был хитрый план, но как можно что-то планировать в таких условиях родителям детей младших классов?

Как можно верить чиновникам, которые уже трехволново готовят кровати в госпиталях, а люди умирают из-за недостатка кислорода. Сегодня Украина в лидерах по уровню смертности от ковид. Уверен, одна из причин столь большого количества потерь – необразованность населения и недоверие к власти относительно эффективности прививки.

Плюс тот проклятый популизм и гонка по процентам, когда вакцинируют молодежь вместо пожилых людей, которые в первую очередь нуждаются в защите.

Относительно образованности

Для опровержения ахинеи с чипованием и других упреков антивакцинаторов достаточно элементарных знаний школьной программы по биологии. Критическое мышление, развивающееся чтением, помогло бы придирчиво относиться к фальшивкам в сети по отношению к коронавирусу.

Почему тогда власти не обращают внимания на то, что в этом году не хватило денег на печать учебников по биологии? Молчу уже о закрытии книжных магазинов, библиотек и катастрофическом падении книгоиздательской отрасли.

Теперь о газе

О заоблачной цене газа на европейских рынках слышали все, но правительство показательно успокаивает граждан: "Не беспокойтесь, цена на газ для домохозяйств не повысится". Это такая мантра без уточнения, хватит ли запасов для населения до окончания отопительного сезона или нет.

Для индустрии газ уже подорожал на 440%. Платежки за коммунальные услуги давно заоблачны, повышать уже некуда, а вот на розничных ценах в супермаркетах обязательно все отразится.

Сейчас об экономии

В Китае светофоры отключают ради экономии электричества. В Украине катастрофически не хватает угля для ТЭЦ, но что-то вообще не слышно призывов о бережном отношении к электроэнергии и энергоресурсам. Эта уязвимая тема не подсвечивается, а наоборот – в новостях официально сообщили, что поручений от СНБО о веерных отключениях не поступало.

После таких заявлений моя бабушка уже точно предсказывала бы аварийное отключение электросетей и пошла бы пополнять резерв батареек, свечей, спичек и дров для отопления.

Наконец-то об ответственности

Если обращаться с населением, как с малыми детьми, то кто-то должен взять ответственность на себя. Государство Украины такую ношу не может потянуть.

Почему тогда отношение к украинцам, отстоявшим независимость страны, как к глупым младенцам? Малый ребенок – не выспишься, чуть больше ребенок – не наешься, большой ребенок – не оденешся?

Где популизм, там ложь. Где ложь, там недоверие. Где недоверие, там агрессия и радикализация. А дальше беда…

Моя бабушка пережила и голод, и холод, и войну, и всегда говорила: "К булаве надо головы!". Наверное, и мы как-нибудь справимся, но нужна голова, но желательно не одна…

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