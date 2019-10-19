Каждая кухарка должна научиться управлять государством?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, объясняя в очередной раз, что такое формула Штайнмайера, заявил, что власть "знает и слышит каждое слово, сказанное против" такого варианта, однако альтернатива формуле – мобилизация. "Если для народа это (формула Штайнмайера. – Ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - объяснил Пристайко.

Что не так в этом заявлении? Что значит "пытаемся защитить себя" из уст одного из руководителей государства?!

Украина не "пытается", а вот уже пять лет успешно защищает себя на разных фронтах, в том числе и экономическом, в гибридной войне с Россией.

Министр не заметил, что Украина с 2014 года находится в состоянии мобилизации. Мобилизации армии, изменившейся с начала войны до неузнаваемости и ставшей одной из самых боеспособных в мире (в том числе по оценке экспертов НАТО, бок о бок с которыми господину Пристайко довелось работать в Брюсселе). Мобилизации граждан, поднявшихся на борьбу и отогнавших врага от восьми областей Украины, похоронив кремлевский проект Малороссии и вот уже пятый год сдерживающих натиск российских, пусть и переодетых, войск.

Мобилизации внешнеполитических сил, добившихся создания антироссийской коалиции и организации военно-технической помощи Украине. Мобилизации отечественной промышленности, начавшей поставки в армию новой техники и вооружений, современного обмундирования, по новому организовавшей поставки продовольствия для солдат… Даже с поправкой на неповоротливость нашей экономики и коррупцию, этого нельзя не заметить, и трудно понять логику министра, пытающегося испугать украинцев мобилизацией.

Трудно понять, что заставило главу внешнеэкономического ведомства выйти за границы своих полномочий и должностных обязанностей с заявлением сугубо внутреннеполитическим! Невозможно поверить, что министр производил расчеты, прежде, чем заявить о трети "с пенсий, зарплат", мимоходом сделав открытие о медицинском страховании в Украине! Столь громкое заявление в компетенции премьера, на худой конец министров, отвечающих за экономику или социальную сферу государства.

Боюсь, в нынешней ситуации никто из них не решился на такое знаковое и ничем не обоснованное заявление. Со своей стороны, как налогоплательщик, я предпочитаю отдать треть и даже больше пенсии и зарплаты, потому что твердо знаю, что финансирование российской армии и российского же сверхмощного госаппарата обойдется мне гораздо дороже. Во всех смыслах!

Возможно, заявление министра подтверждает деление правительства на "президентскую" и "остальную" части, и "президентское" крыло Кабмина чувствует себя абсолютно самостоятельным и обладающим неограниченными правами. Но, может быть, причину столь резонансного заявления, вызвавшего такую отрицательную реакцию общества, стоит искать в биографии новоиспеченного министра.

Вадим Пристайко, может показаться, не очень представляет себе страну, внешнеполитическое ведомство которой он возглавляет. Пятнадцать лет за границей при четырех президентах Украины плюс три года (2001-2002) в управлении внешней политики президентской администрации Медведчука безусловно научили нынешнего министра лояльности по отношению к начальству, обеспечили блестящую дипломатическую карьеру. Карьеру, в которой не хватает одной, но важной детали - дипломатического образования.

Вадим Пристайко в 1994 году с отличием закончил Киевский политехнический институт с дипломом специалиста по информационным технологиям. Правда, в 1998 году он получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. Но сама академия, появившаяся на свет в 1995 году, при всем уважении к ее основателям, на авторитетное высшее учебное заведение тогда не тянула. В официальной биографии министра не говорится и об обучении в дипакадемии или научных работах на связанные с международными отношениями темы, а его высказывания в немногочисленных интервью, скорее, можно назвать противоречивыми. Возможно, дело, действительно, в отсутствии базовых знаний в области дипломатии, международных отношений, истории, наконец.

Думаю, стоит отметить, что и возглавлявший МИД в 2014-2019 годах Павел Климкин окончил факультет аэрофизики и космических исследований московского физико-технического института по специальности "прикладная математика и физика". А во многом определяющий нынешнюю внешнюю политику Украины нардеп Богдан Яременко, которого принято называть профессиональным дипломатом, украинский филолог по образованию.

Делает ли это нашу дипломатию профессиональнее, компетентнее, успешнее? Вопрос, конечно, риторический. При наличии в стране признанных вузов с репутацией – КИМО Университета Шевченко и Дипломатической академии МИДа, тысяч авторитетных выпускников, многие из которых прошли не только школу "лояльности" украинского МИДа и администрации президента, но получили закалку, работая, в том числе, и в международных организациях, пользуются уважением коллег во всем мире, руководство страны продолжает назначать на высшие дипломатические посты людей, высказывания которых приносят множество проблем, подвергают сомнению смысл существования самого государства, на службе (пусть, дипломатической) у которого они находятся.

Мы все хотим лечиться у профессионального врача, рассчитываем, что наш дом строил профессиональный строитель, а зарплату начислял профессиональный бухгалтер. Может быть, стоит подумать о том, чтобы и наш дипломатический министр был профессионалом. Таким министром, какими были в украинской истории Анатолий Зленко, Геннадий Удовенко… Авторитетные дипломаты, искренние патриоты, отчаянные защитники Украины!