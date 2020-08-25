Каждая сотая новость о коронавирусе - фейк. Как не попасться

"Если вы заботитесь о своем пищеварении,… Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет". Совет профессора Преображенского из Булгаковского "Собачьего сердца" хорошо подходит для современных читателей и "советских газет".

Последних уже нет, но их заменили интернет-СМИ, которые воспевают без оглядки власть, рассказывают о несуществующих достижениях, где информация об украинской Операции Объединенных сил похожа, скорее, на сатирический фельетон, чем на новость.

Коронавирус, как главная тема текущего года, породила в СМИ много дезинформации и откровенных фейков. Важно уметь соблюдать медиагигиену, отличать правду от домыслов или откровенной лжи, которую можно прочитать не только в соцсетях, но и в средствах массовой информации.

Аналитики компании Семантрум, с помощью онлайн-системы медиа-мониторинга Semantrum, проанализировали 1,7 млн публикаций по теме коронавируса в украинских, российских и пророссийских интернет-СМИ. Они выявили отдельные темы, которые претендуют называться дезинформацией, связанной с темой коронавируса, и выделили те СМИ, которые активно включаются в распространение подобной информации.

Примеры дезинформации

Анализ публикаций с признаками дезинформации выявил три тематических группы новостей.

Первая группа дезинформации: теории возникновения коронавируса, симптомы COVID-19 и как лечиться

3361 публикация посвящена различным "новым" теориям возникновения коронавируса:

- коронавирус адаптировался к человеку еще в 2012 году, когда "горняки из китайской провинции Юньнань две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей";

- британская разведка выдвинула очередную версию: утечка COVID-19 – результат аварии в лаборатории в Ухане;

- антисемитские теории с обвинениями в адрес еврейской общины в распространении COVID-19;

- теория всемирного коронавирусного заговора. Например, что коронавирус - это сговор банков: во время коронавируса увеличилось количество безналичных расчетов, а банки стремятся контролировать средства граждан.

4336 публикаций посвящены симптомам и "отягощающим" болезням:

- возможность заразиться коронавирусом зависит от резус-фактора крови. В странах, где процент населения с отрицательным резус-фактором выше, коронавирусная инфекция распространяется быстрее;

- икота – симптом коронавируса;

- наличие коронавирусной инфекции можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров;

- ожирение — одна из причин смерти от COVID-19, в том числе среди молодых людей;

- после окончания карантина мир поразит ожирение, так как люди попали в стрессовую ситуацию и массово "заедают" стресс.

587 публикаций содержат различные способы лечения или борьбы с вирусом:

- применении лучевой терапии может уменьшить смертность от коронавируса на 20%;

- коронавирус погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов и т.д.

Вторая группа дезинформации: о проблемах в Украине в связи с коронавирусом

Достаточно много публикаций о том, что Украина не переживет пандемию и произойдет распад страны. О том, что после окончания карантинных мер, для Украины будут закрыты границы и про безвиз уже можно забыть. О том, что страна идет к дефолту, после него будет девальвация, денежные доходы и накопления украинцев обесценятся, цены взлетят и "бедные граждане Украины окончательно станут нищими". Эти месседжи, как правило, вложены в уста безымянных экспертов, экс-чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича или представителей текущей власти ЛНР, ДНР.

Есть и событийные фейки, которые хорошо разошлись по СМИ:

- о массовом дезертирстве в Вооруженных Силах Украины. "Бойцы ВСУ, пользуясь эпидемией коронавируса, уклоняются от службы в "ООС", симулируя симптомы COVID-19";

- в госпитале в Северодонецке, где от коронавируса умерли 25 бойцов ВСУ, им не выписывали никаких лекарств;

- поставляемые дорогостоящие тесты на коронавирус активно продаются местному населению;

- заболевших коронавирусом украинцев отправляют в больницы Донбасса.

В таких публикациях, как правило, есть названия конкретных объектов, людей, что должно придать информации больше убедительности и достоверности.

Третья группа дезинформации: о достижениях и победах России в связи с коронавирусом

Ключевой летней победой России в противостоянии коронавирусу стало заявление о том, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19. Сама по себе эта информация хоть и подверглась сомнению во многих СМИ, но назвать ее дезинформацией нельзя. ВОЗ и медицинское сообщество отдельных стран отмечают нарушение регламентов испытания вакцины и указывают на то, что Россия может жертвовать безопасностью граждан ради национального престижа.

При этом отдельные заявления в российских и пророссийских СМИ в связи с этой вакциной очень похожи на манипуляцию или дезинформацию:

- появление в России первой в мире вакцины от коронавируса стало во всем мире почти такой же сенсацией, как в свое время запуск СССР первого спутника;

- критика российской вакцины от новой коронавирусной инфекции со стороны Запада объясняется завистью и проплаченностью (варианты: злобой и хамством).Кроме того, на нескольких англоязычных сайтах - inforos.ru (Инфорос), infobrics.org и oneworld.press - появляются манипулятивные, лояльные к России публикации, которые затем тиражируются в российских и пророссийских СМИ. Так, на infobrics.org опубликована статья, в которой утверждается, что инициатором кампании по дискредитации российской вакцины от коронавируса является Великобритания, которая планировала выпустить свой препарат первой в мире.

"Великобритания переживает самый большой экономический спад в истории. Борису Джонсону нужно будет как следует постараться, чтобы сохранить доверие своих сограждан, и у него под рукой не так много инструментов, чтобы этого добиться. Именно разработка собственной вакцины от COVID-19, которая стала бы первой во всем мире, могла бы стать той необходимой хорошей новостью, которая вернула бы англичанам веру в их премьера и укрепила его позиции. Но все испортила Россия. Вакцина "Спутник V" действительно может быть опасной – от нее уже пострадал как минимум один человек. Его имя – Борис Джонсон". Эту информацию перепубликовал 21 сайт.

Особенности фейковых публикаций

Какие особенности у новостей, имеющих признаки манипулятивности или фейковости?

Если проанализировать новости, о которых речь шла выше, то часто в этих новостях можно увидеть следующие особенности:

- достижения отдельной отрасли подаются как персональная заслуга президента страны с восхвалением его вклада;

- часто про вымышленные проблемы, возникающие в Украине, сообщают начальники структур на территории ЛНР и ДНР: министерство иностранных дел ЛНР, официальный представитель народной милиции ЛНР, генпрокуратура ЛНР, служба пограничной охраны министерства госбезопасности ДНР и т.д.;

- о несуществующих проблемах в Украине часто сообщают экс-чиновники времен Януковича.

Но основная примета манипулятивной или фейковой новости – это сайт, на котором размещена публикация.

Из 1,7 млн проанализированных публикаций по теме коронавируса в украинских, российских и пророссийских СМИ, примерно 20 000 новостей содержат манипулятивную информацию или откровенную дезинформацию. Это означает, что каждая сотая новость, – это миф, неправда, ложь и пропаганда.

Но на самом деле эту сотую фейковую новость можно встретить далеко не на любом сайте. Многие как украинские, так и российские сайты не публикуют подобный контент. И наоборот существуют сайты, на которые подобных фейковых новостей больше, чем одна на сотню.

Наша классификация сайтов указывает на то, что инфофейками часто занимаются сайты, редакции которых позиционируют себя как принадлежащие к ЛНР и ДНР. Таких в исследовании было 48. Кроме того, достаточно часто фейки публикуют на сайтах, которые по стилю подачи информации можно назвать антиукраинскими и пророссийскими. Таких сайтов в нашем исследовании было 76.

Поэтому, читая очередную новость, не забывайте о медиагигиене и используйте критическое мышление.

Если вы прочитали новость, особенно сенсационную, и сомневаетесь в ее достоверности, обратите внимание на сайт, который ее опубликовал. Если он вам неизвестен, посмотрите на контент, состав редакции, на структуру меню. И вспомните, что сайты так называемых ЛНР/ДНР, а также антиукраинские сайты, легко могут публиковать фейки, даже самые странные. И попробуйте поискать подобную информацию на ресурсах, входящих в рейтинг соблюдения профессиональных журналистских стандартов.

Если там подобной “сенсационной” новости нет, то, скорее всего, и самой сенсации не существует.

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