Как ГПУ заметает коррупционные следы регионала Иванющенко

2 липня стало відомо, що соратника Віктора Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка зняли з розшуку Міністерства внутрішніх справ.

У МВС пояснили, що підставою стало закриття провадження проти ексрегіонала Одеською прокуратурою, яка не встановила "складу кримінального правопорушення".

Колишній депутат Партії Регіонів Юрій Іванющенко, більш відомий як Юра Єнакієвський, вийшов сухим із води, хоча підозрювався в організації кількох масштабних схем.

За це Іванющенко може завдячувати Генеральній прокуратурі, яка допомагала йому ще від початку розслідування.

Так, у грудні 2014 року Центр протидії корупції (ЦПК) подав до Генеральної прокуратури України (ГПУ) одну з декількох заяв про злочин на Іванющенка.

За нашою заявою ГПУ зареєструвала кримінальне провадження, а Іванющенку повідомили про підозру та оголосили в розшук. Процесуальним керівником у справі був заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

У заяві ми розписали факти причетності Іванющенка до розкрадання коштів, отриманих Україною від продажу Японії квот на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

Відповідно до схеми близько 2 млрд грн за договорами підряду “освоїли” компанії з ознаками фіктивності, наближені до Іванющенка. Ще десятки мільйонів компанії досі успішно отримують гроші через суди.

Фіктивні компанії, наприклад, вигравали тендери державного підприємства “Держекоінвест” на утеплення шкіл, дитячих садків тощо в рамках використання коштів Кіотського протоколу.

Ці закупівлі були нечесними і проводилися з низками порушень. Більше того, бюджети на утеплення були значно завищеними, а самі утеплення приміщень відбувалися лише на паперах або аби-як.

Саме ж “Держекоінвест”, де сиділи контрольовані Іванющенком керівники, навіть не перевіряв виконання робіт, за які платив.

Акти про утеплення були підписані держпідприємством, але фірми його не виконали. Саме тому деякі компанії продовжували судитися за не повністю виплачені кошти за нього.

Ми неодноразово запитували ГПУ про хід розслідування та застерігали українську владу від спроб відбілити репутацію поплічника Януковича руками генпрокурорів.

У січні 2016 Солом’янський суд Києва прийняв ухвалу, якою зобов’язав заступника генпрокурора Столярчука закрити справу.

Мотивацією для судді стала бездіяльність прокурора під час досудового розслідування.

Зокрема, в ухвалі зазначено, що за останній рік Столярчук не прийняв жодного процесуального рішення. Сам же Столярчук навіть не з'явився на судове засідання.

У квітні 2016 Держпідприємство “Держекоінвест” та прокуратура програли важливий для кримінального провадження господарський спір ТОВ “Карпатибудінвест”, яка належить Іванющенку.

Уся справа була будувалася лише на документах, згідно з якими утеплення були проведені ідеально. Однак, як показали перевірки, ідеальність була лише в актах про виконані роботи.

ГПУ не зробила нічого, щоб довести фальшивість цих документів, чи хоча б спробувати довести порушення під час конкурсу ДП “Держекоінвест”.

Уже 2017 Іванющенко виграв суд проти Європейського Союзу за накладання санкцій у 2014, 2015 та 2016 роках. Навесні 2017 року ЄС зняв санкції з Іванющенка.

У березні 2017 році матеріали провадження об’єднали з іншим, де фігурував Іванющенко — щодо спроб захоплення ринку “7 кілометр” та направили у Прокуратуру Одеської області.

На нашу думку, логічних причин для об’єднання цих проваджень і тим більше для передачі в Одесу не було, оскільки мова йшла про зовсім різні схеми та зловживання, які мають розслідуватися окремо.

Після тривалої судової тяганини щодо правомірності закриття провадження, у квітні 2019 з'явилась інформація, що Прокуратура Одеської області все таки його закрила.

У постанові суд посилається на рішення у програній прокурорами вищезгаданій господарській справі, а також на свідчення тогочасних працівників ТОВ “Карпатибудінвест” та ДП “Держекоінвест”.

Вони повідомили, що діяли законно і ніяких порушень не було. Для прокуратури цих слів від пов’язаних з Іванющенком фігурантів справи очевидно було достатньо. Те саме відбулось і щодо схеми з ринком “7 кілометр”.

Однак після суспільного резонансу майже одразу Генпрокуратура вкотре повідомила, що розслідування поновлене. Однак, швидше за все, це знову ні до чого не призведе і зроблено лише для замилювання очей.

Таким чином, як і в інших справах злочинів банди Януковича, Генеральна прокуратура за 5 років “роботи” виявилась абсолютно ні на що не здатним органом.

Такими темпами, банда експрезидента-втікача скоро і зовсім зможе повернутися до України, адже ГПУ замела вже всі сліди за їхніми злочинами.