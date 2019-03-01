Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 15:20

Как и зачем США хотят проверить бумажник Путина

Как и зачем США хотят проверить бумажник Путина
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

Выявить коррупционные потоки, с помощью которых Путин финансирует гибридные войны - важная и решаемая задача

Реклама
Реклама

В Конгрессе США подготовлен законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" с требованием к американскому разведывательному сообществу предоставить данные о размерах доходов и имуществе российского президента. Инициаторы проекта закона Вэл Демингс и Элиза Стефаник интересуются информацией не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.

Если американские разведчики решат подойти к делу формально, то у них есть сравнительно простой способ выполнить требования конгрессменов. Поскольку под контролем Путина в России находится практически все, то можно просто суммировать все государственные и частные активы Российской Федерации и полученную сумму предоставить Конгрессу.

Реклама

Понятно, что американских законодателей интересует иное, а именно те многочисленные "виолончели Ролдугина", с помощью которых Путин и его подельники ведут гибридные войны по всему миру. Об этом прямо написала Вэл Демингс в своем заявлении, сопровождающем проект закона: "Лучший способ атаковать Путина и его пособников – это преследовать незаконные и секретные финансовые потоки, которые финансируют их операции". Демингс и ее коллега Элиза Стефаник указали, что их инициатива – это ответ на данные разведывательного сообщества о продолжающихся попытках России подорвать американскую демократию.

Путинский пресс-секретарь Песков заявил, что инициатива конгрессменов США – это "русофобские потуги", а также сообщил, что Путин "вряд ли в курсе такой инициативы". Возможно, когда-нибудь потом, он "ознакомится и с этой информацией". Песков знает, что это произойдет, когда Путину принесут дайджесты прессы для прочтения. "Своих забот у них мало?" - недоумевал Песков.

Негативное отношение к попыткам проверить содержимое кошельков российского начальства и его обслуги наиболее ярко продемонстрировал телеведущий Дмитрий Киселев в недавнем интервью Юрию Дудю. Когда Дудь спросил Киселева о размере его пенсии, телеведущий предложил Дудю "снять штаны и показать свой маленький член", после чего пояснил: "Моя мама учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Джентльмены о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в царской России, ни в советские времена, ни сейчас в приличном обществе на Западе". Толщина кошелька как размер члена – именно так видят мир обитатели Кремля и российского телевизора. Власть, деньги и эрос слиплись в их головах в один грязный, но такой соблазнительный ком.

В официальной декларации Путина, поданной им в 2018 году в ходе спецоперации по собственному переназначению, указаны две "Волги", выпущенные в 60-х годах прошлого века, одна немолодая "Нива", прицеп "Скиф", гараж, две квартиры в Питере и в Москве и 13 счетов, на которых в общей сложности 13 миллионов 824 тысячи 389 рублей и еще 89 копеек. Такого нищебродства в современной чиновничьей России не сыщешь на уровне среднего звена, а уж в Кремле и в правительстве и подавно. Декларация Путина о доходах и имуществе имеет такое же отношение к реальности, как послание Путина к жизни России.

Читайте также
МИД отреагировал на поездку Путина в оккупированный Крым 23.11.2018Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал 23.11.2018Стало известно, кто занял место умершего главы российского ГРУ 23.11.2018

У затеи американских конгрессменов есть две цели: одна реальная, вторая иллюзорная. Разрушить секретные финансовые потоки, обеспечивающие подкуп элит в Европе и по всему миру, пресечь финансирование информационных и гибридных войн, отрезать от путинских денег тех, кто пытается разрушить Европу и повлиять на выборы в демократических странах – это важно, нужно и реализуемо, хотя бы частично. А вот надежда бывшего чиновника госдепа Бретта Брюна на то, что "проверка бумажника Путина" даст понять российскому народу уровень коррупции, который царит в то время, как экономика страны находится в плачевном состоянии", является иллюзией. В смутном коллективном бессознательном, которое "глубинному народу" заменяет общественное мнение даже если подтвердится оценка Уильяма Браудера о состоянии Путина в $ 200 миллиардов, эта новость вызовет одновременно две взаимоисключающие реакции. Во-первых, "вывсеврете". А, во-вторых, "Путин – красавчег". Потому, что украл больше всех в мире.

Да, когда произойдет знаменитая русская инверсия, когда очередной наш отец окажется "не отцом, а сукою", восхищение сменится ненавистью, и тогда эти $200 (или сколько там обнаружится) миллиардов Путину вспомнят. Но это будет потом…

В любом случае, "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" - дело полезное и нужное. Хотя бы для того, чтобы в мировом общественном мнении слова "Путин" и "вор" стали неразрывны и звучали так же органично, как они звучат на акциях российского протеста.

(Источник - блог автора)

Реклама
Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: состояние Путина, Путин миллиардер, владимир путин, конгресс сша, коррупционные активы, финансовая разведка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Журналист-депутат-ледокол. Интервью с Мустафой Найемом
Политика Журналист-депутат-ледокол. Интервью с Мустафой Найемом
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 