Как и зачем США хотят проверить бумажник Путина

В Конгрессе США подготовлен законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" с требованием к американскому разведывательному сообществу предоставить данные о размерах доходов и имуществе российского президента. Инициаторы проекта закона Вэл Демингс и Элиза Стефаник интересуются информацией не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.

Если американские разведчики решат подойти к делу формально, то у них есть сравнительно простой способ выполнить требования конгрессменов. Поскольку под контролем Путина в России находится практически все, то можно просто суммировать все государственные и частные активы Российской Федерации и полученную сумму предоставить Конгрессу.

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Понятно, что американских законодателей интересует иное, а именно те многочисленные "виолончели Ролдугина", с помощью которых Путин и его подельники ведут гибридные войны по всему миру. Об этом прямо написала Вэл Демингс в своем заявлении, сопровождающем проект закона: "Лучший способ атаковать Путина и его пособников – это преследовать незаконные и секретные финансовые потоки, которые финансируют их операции". Демингс и ее коллега Элиза Стефаник указали, что их инициатива – это ответ на данные разведывательного сообщества о продолжающихся попытках России подорвать американскую демократию.

Путинский пресс-секретарь Песков заявил, что инициатива конгрессменов США – это "русофобские потуги", а также сообщил, что Путин "вряд ли в курсе такой инициативы". Возможно, когда-нибудь потом, он "ознакомится и с этой информацией". Песков знает, что это произойдет, когда Путину принесут дайджесты прессы для прочтения. "Своих забот у них мало?" - недоумевал Песков.

Негативное отношение к попыткам проверить содержимое кошельков российского начальства и его обслуги наиболее ярко продемонстрировал телеведущий Дмитрий Киселев в недавнем интервью Юрию Дудю. Когда Дудь спросил Киселева о размере его пенсии, телеведущий предложил Дудю "снять штаны и показать свой маленький член", после чего пояснил: "Моя мама учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Джентльмены о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в царской России, ни в советские времена, ни сейчас в приличном обществе на Западе". Толщина кошелька как размер члена – именно так видят мир обитатели Кремля и российского телевизора. Власть, деньги и эрос слиплись в их головах в один грязный, но такой соблазнительный ком.

В официальной декларации Путина, поданной им в 2018 году в ходе спецоперации по собственному переназначению, указаны две "Волги", выпущенные в 60-х годах прошлого века, одна немолодая "Нива", прицеп "Скиф", гараж, две квартиры в Питере и в Москве и 13 счетов, на которых в общей сложности 13 миллионов 824 тысячи 389 рублей и еще 89 копеек. Такого нищебродства в современной чиновничьей России не сыщешь на уровне среднего звена, а уж в Кремле и в правительстве и подавно. Декларация Путина о доходах и имуществе имеет такое же отношение к реальности, как послание Путина к жизни России.

У затеи американских конгрессменов есть две цели: одна реальная, вторая иллюзорная. Разрушить секретные финансовые потоки, обеспечивающие подкуп элит в Европе и по всему миру, пресечь финансирование информационных и гибридных войн, отрезать от путинских денег тех, кто пытается разрушить Европу и повлиять на выборы в демократических странах – это важно, нужно и реализуемо, хотя бы частично. А вот надежда бывшего чиновника госдепа Бретта Брюна на то, что "проверка бумажника Путина" даст понять российскому народу уровень коррупции, который царит в то время, как экономика страны находится в плачевном состоянии", является иллюзией. В смутном коллективном бессознательном, которое "глубинному народу" заменяет общественное мнение даже если подтвердится оценка Уильяма Браудера о состоянии Путина в $ 200 миллиардов, эта новость вызовет одновременно две взаимоисключающие реакции. Во-первых, "вывсеврете". А, во-вторых, "Путин – красавчег". Потому, что украл больше всех в мире.

Да, когда произойдет знаменитая русская инверсия, когда очередной наш отец окажется "не отцом, а сукою", восхищение сменится ненавистью, и тогда эти $200 (или сколько там обнаружится) миллиардов Путину вспомнят. Но это будет потом…

В любом случае, "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" - дело полезное и нужное. Хотя бы для того, чтобы в мировом общественном мнении слова "Путин" и "вор" стали неразрывны и звучали так же органично, как они звучат на акциях российского протеста.

(Источник - блог автора)