Технологии влияют на решения страховщиков. Но иногда это заканчивается ужасно

4 декабря в Нью-Йорке застрелили генерального директора медицинской страховой компании UnitedHealthcare (UNH) Брайана Томпсона. Это произошло за несколько часов до его выступления на ежегодном Дне инвестора.

На гильзах, найденных на месте преступления, были слова "deny", "defend", "depose" — критики часто используют эти термины для описания политики страховых компаний, которые затягивают или отказывают в выплатах и защищают свои решения в суде.

Убийцу поймали через несколько дней, им оказался 26-летний Луиджи Маньоне. Следствие обратило внимание на противоречивость его действий: тщательная подготовка к преступлению (незаметная дорога автобусом до Нью-Йорка, использование "призрачного" оружия без серийных номеров) сочеталась с оставленными следами и открытой демонстрацией лица.

При чем здесь ИИ?

Отрасль медицинского страхования в США оказалась под пристальным вниманием из-за использования ИИ. Недавний отчет свидетельствует, что страховые компании, в частности UnitedHealth, внедряют ИИ-инструменты для отказа в выплатах Medicare Advantage.

Стало известно об увеличении отказов в покрытии после госпитальной помощи, которое совпало с использованием ИИ-модели nH Predict от дочерней компании naviHealth. Поэтому UnitedHealth и Humana уже стали объектами судебных исков, в которых утверждается, что алгоритмы влияли на решение персонала, вопреки мнениям врачей и семей пациентов.

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Пока не ясно, существует ли прямая связь между использованием ИИ-моделей в страховании и убийством Томпсона. Однако вдова убитого упоминала, что он часто получал угрозы, связанные со страховыми выплатами.

Хороший кейс, когда технологии используют для максимизации прибылей без учета социальных последствий.

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