Как жить дальше, или Новое кино "Дядя против Дяди Сэма"

Итак, выборы прошли. Что мы имеем в сухом остатке?

Есть две составляющие. Эмоциональная и рациональная. И раз в стране у нас победила эмоция, а не рацио, то и тут можно начать с эмоциональной стороны.

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Два основных чувства, которые преследовали все три недели между первым и вторым туром – это стыд и унижение.

Стыдно, что мы выбрали президентом откровенного хама-недоучку, с замашками гопника из подворотни. Может быть, он и хороший муж и отец, может, прекрасный друг. Это все может быть. И может быть, где-то в глубине души он даже очень хочет изменить страну (но в какую сторону мы тоже не знаем). Но на виду - хамство. И от этого впечатления невозможно избавиться, как будто вы ехали домой в маршрутке, где пьяная компания затеяла драку. Вроде вы дано уже дома, вроде даже приняли душ, да и в драке вы не пострадали, она была у другой двери, но чувство грязи так и не смыто. И очень печально, что это чувство стыда теперь может идти рядом с тобой целые пять лет. А может и дольше.

Второе чувство – унижение. Оно вызвано тем, что вся страна проголосовала за абсолютную пустоту, за виртуального персонажа, даже не спросив у него ничего. Да, это было сделано технологично и красиво, но это не меняет сути. С таким же успехом можно было бы проголосовать за Катигорошко или Гарри Поттера. И если на Западе это сюжет для утопического сериала, то в Украине – это реальность. Стране просто продали пустоту, и страна с радостью это "ничто" выбрала. Что там внутри - никто не знает, но никого это и не интересует. Унижение еще и от того, что все это организовал человек, который совершил преступление против Украины и должен был бы за него ответить. Но вместо этого он вернулся со своим виртуальным кандидатом и выиграл выборы, использовав для этого деньги тех же людей, которых заставлял голосовать за своего человека. И теперь празднует победу, вместо того, чтобы сполна заплатить за свои преступления. И может сосредоточится на преследовании людей, которые пытались навести порядок и отстаивали интересы государства. И народ, тот самый народ, будет поддерживать его в этом. Как будто бы ничего не изменилось с того времени, как народ радостно собирался на площадях на публичные казни и требовал сжечь ведьму после эпидемии. Ну не прививки же делать, в самом деле...

Эмоция победила. Эмоция ненависти. И поэтому такое больше внимание к эмоциональной стороне. Народ захотел "плюнуть в лицо Порошенко", народ плюнул. И вроде есть повод для радости, ведь это должно стать уроком для будущих политиков. Не врать. Казалось бы, позитивная новость в том, что мудрый украинский народ не простил президенту коррупцию. Хорошо верить в такое. Но есть сомнения, что народ не простил коррупцию. И что ненависть к Порошенко основана именно на этом. На отсутствии справедливости в стране. Потому что есть резонное опасения, что даже борись Порошенко с коррупцией, а не потворствуй он ей, голосование было такое же. Люди бы все равно проголосовали с желанием "плюнуть в лицо Порошенко" из-за падения гривны, роста тарифов и т д. Тех вещей, которых избежать было нельзя. Тех вещей, которые определяли движение страны в правильном направлении, но которые поносились из телевизора всю пятилетку. Народ не простил правильные реформы (как нигде и никогда не прощал, кстати), которые нужно было сделать. И урок, который может вынести украинский политикум – лучше ничего не делать. И тогда будет легче сохранить власть. Надо дружить с олигархами, чтобы их телеканалы говорили о тебе хорошо. И все. И так урок не пойдет на пользу.

Эмоции натворили бед. И теперь с ними нам надо жить. И не ползти на кладбище, а стараться продолжать движение в нужном направлении. Вопреки. А значит надо фокусироваться на рациональном. А рациональная сторона говорит о таком: мы не знаем, что будет или что не будет делать президент Зеленский. Но мы видим риски. Риски реванша. Причем не только пророссийского (количество упырей, которые уже поздравили его с победой, зашкаливает), но и реванша крепких хозяйственников и олигархов против МВФ и реформ. И это ключевые риски на сегодня. Не только потому что это плохо как факт, но и потому, что могут подорвать наше сотрудничество с МВФ, разрушив экономическую стабильность. И с этими рисками придется бороться. Потому что цена их реализации очень высока. И, кажется, что большая часть страны просто их не видит.

Что может стать пророссийским реваншем? Не только возвращение эмигрантов, сидящих сейчас в Москве. Но и принятие последнего предложения Путина, озвученного Медведчуком. Нового варианта капитуляции. Приправленного экономическими плюшками. Фишка которого – забыть о Крыме и дать России выйти из под санкций. Собственно, план Путина еще 2014 года, ведь ему всегда был нужен Крым и никогда – Донбасс. Примет или нет новый президент такое заманчивое предложение – мы не знаем. Это риск.

Какие ключевые риски в экономике

Приватбанк

Реванш реформы банковской системы

Откат медицинской реформы

Инициативы, которые могут разрушить сотрудничество с МВФ

Задача активной части общества сейчас - следить, чтобы независимые институты, созданные за последние пару лет, остались независимыми. И это нужно не только для условной справедливости, но и для того, чтобы сохранить курс гривны стабильным. Последнее может быть важнее для большей части людей. В числе инициатив, которые могут разрушить сотрудничество с МВФ – налоговая амнистия и налог на выведенный капитал. Опасность тут еще и в том, что эти новации могут быть как желаемы для Зеленского, так и для депутатов, никто из которых не любит платить налоги, но имеет кучу кеша, которого нельзя отнести в банки. А значит могут показаться команде Зеленского теми самыми быстрыми победами, которые можно продать обществу. Но стоить они будут очень дорого. Этому самому обществу. И конечно же кейс ПриватБанка. Пока все решения судов, принятые в пользу Коломойского, не будут вступать в законную силу. Но от того, какими решения будут в апелляции и будет ли политическая воля воспрепятствовать этому (про политическую волю для судебной реформы пока лучше молчать), зависит та самая макроэкономическая стабильность на годы вперед. И да, без политической воли в украинских судах Коломойский получит ровно те решения, которые ему нужны. Всегда получал.

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Может ли сейчас помимо рисков быть хороший импульс для позитивных изменений? Теоретически да. Ключевые позитивные вещи, которые теоретически могут быть проголосованы в парламенте сейчас, это Служба Финансовых Расследований и новый избирательный кодекс с пропорциональными списками. Теоретически, все депутаты должны хотеть снизить давление силовиков на бизнес. А значит, может быть консенсус. В то же время Зеленскому может понадобится лояльность силовиков, если он хочет показать "посадки" как самый простой ответ на запрос на справедливость. А "посадки" могут обеспечить только лояльные силовики, лишать которых "кормовой базы" может быть плохой идеей. Таким образом, может быть нивелирован импульс для позитивных изменений в пользу "эффекта казни на площадях", который имеет мало общего с настоящей борьбой с коррупцией, но очень нравится "простым людям".

Позитивные изменения в любом случае надо будет поддерживать. Если у команды президента появится желание их воплощать. Это тоже важно. При любом отношении к личности президента.

Что заставляет думать о рисках? Прежде всего наличие "дяди". Что позволяет оставлять вероятность продолжения движения вперед? Наличие "Дяди Сэма". И вот противостояние "дяди" и "Дяди Сэма" и будет ключевым в ближайшие годы. И кто победит тот и определит направление, в котором нам придется воевать. И определит направлении движения страны. Будет ли это движение вперед, земельная реформа, создание службы финансовых расследований, дерегуляция. Или это будут попытки отыграть назад историю с Приватом, разрушить реформу банковского сектора, медицинскую реформу, систему Прозорро.

Неопределенность – вот лучшее определение текущей ситуации.

(Источник - блог автора)