Как коррупция убивает. Кейс вакцинации против коронавируса

Министр здравоохранения улетел. И обещал вернуться. С вакцинами. Наверно, есть какой-то мир, где министрам лично надо летать за вакцинами с четырьмя пересадками во время эпидемии. Может поэтому в Зимбабве уже вакцинируют, потому что их министр лично сел на слона и поехал на нем в большой город преклонить колено и получить вакцину? Такой мир нам пытаются продать?

Вакцина будет или не будет вне зависимости от того, будет ли ее из Индии сопровождать целый министр.

Тем более в Индии мы должны получить вакцину, которую для нас закупило международное агентство и к которой Министерство здравоохранения Украины не имеет никакого отношения. И это все тупой дешевый пиар в тот момент, когда у министра Максима Степанова есть много других дел. И пиар этот ему нужен из-за полного провала вакцинации в тот момент, когда вторая волна эпидемии врывается в страну, уже захватив западные области.

Почему вакцинация провалена? А она провалена. Да, можно понять, если бы мы просто отставали от Израиля, Германии или США. Это было бы объяснимо. Естественно. Неприятно, но естественно. А что естественно, то не безобразно.

Но мы отстаем от Зимбабве и Албании. А это уже какое-то извращение.

Почему мы так отстали?

Во-первых мы курили бамбук летом 2020-го и строили дороги, пока другие страны контрактовали себе вакцины. Это чистой воды некомпетентность. А вторая причина – коррупция.

Потому что единственный контракт, который был заключен – это контракт на закупку китайской вакцины через украинского посредника. Причем китайцы уже успели опровергнуть ложь министра о том, что это, дескать, сами китайцы сказали, что будут работать только через посредника. Китайцы может и участвуют в схеме, но крайними быть не хотят.

Вот так и работает коррупция. Коррупционер, когда хочет украсть 10, разрушает на 100. Коррупционеры уничтожают среду ради своих заработков. И не так важно, что они украли, как важно, что не дали работать нормально.

Хотели ли украинские чиновники оставить украинцев без вакцины? Нет. Они просто хотели заработать на вакцинации. А для этого надо было заключить сделку с посредником.

Цивилизованные люди так не работают. Вот и остался один вариант с китайской вакциной, где можно было договорится. И теперь кто-то думает, что если он прилетит на том же самолете, на котором нам иностранцы доставят вакцину, то все забудут, почему вакцины до сих пор нет?

Почему темпы вакцинации важны?

Потому что на нас накатывает вторая волна пандемии. И каждый день задержки – это жизни людей. Не в переносном, а в прямом значении этого слова. Начни мы вакцинацию месяц назад, и уже под защитой были бы тысячи людей, наиболее уязвимых перед вирусом.

А вместо этого министр летит в Индию, а Укрзалізниця запускает дополнительные поезда из Киева в направлении горнолыжного курорта Буковель. Ну действительно, чего это пока только на Западной Украине цифры госпитализаций уже превышают уровень пика осени. А до Киева никак не дойдет. Надо помочь. Больше коронавирусных поездов.

Вот так одни из-за своей жадности оставили Украину без вакцины от вируса. Вторые же оставили открытым Буковель на праздники, когда год назад австрийский курорт стал очагом заражения для половины Европы. Ну да, нельзя же ограничить работу курорта Игоря Коломойского. А третьи решили сделать карантин в январе в режиме "після свят", когда вся Европа на праздники закрывалась, чтобы уменьшить контакты. Ну просто чтобы рейтинг не падал.

Это как если бы город осаждали варвары, а вы продали на черном рынке оружие, а потом открыли бы главные ворота после того, как одна бабка на площади рассказала, что варваров больше нет, и они ушли потому что у жителей нашего города особые гены.

А кто виноват? Конечно же глава НАБУ Артем Сытник, который посмел расследовать закупки у китайцев через посредника. Закупки той вакцины, которая никак не придет. Тоже, наверное, Сытник обидел китайцев. Как и Коломойского обижает. Бинго. Точно виноват. Если Сытника уволить, то вирус сразу остановится. Как и коррупция.

Вот так коррупция убивает. И да, коррупционеры, ведь, не хотели никого убивать. Они очень часто могут быть умными людьми с прекрасными манерами и чувством юмора. Не все коррупционеры выглядят, как Степанов, в своей кофточке за $600 в самолете. Но все коррупционеры убивают своей коррупцией.

Украине пока дико везло. Необъяснимо. У нас за год было реально всего два месяца эпидемии, когда Европа и США страдали в разы больше. И это несмотря на тысячу и одну глупость украинских властей.

Да, мы заплатили за эти два месяца страшную цену, 35 000 избыточных смертей. Но их могло быть на порядок больше. И вот, получив на руки такой расклад, мы теперь все пускаем по ветру. Просто потому что кто то захотел заработать. Копейки заработать, в глобальном масштабе. Но на кофточку за $600 хватит.

Коррупция убивает. Безответственность убивает. И как коррупционеры не хотят смертей тех людей, которых они уже приговорили своими действиями, так и избивший человека до смерти водитель не хотел убивать.

Он хотел просто ударить. Потому что так ему захотелось. И он знал, что в Украине ему за это ничего не будет. И случайно убил. И этого бы не было, если бы он знал, что за любое насилие последует наказание. Как если бы коррупционеры знали, что за их махинации с закупками вакцин их обязательно посадят, то они бы не рисковали.

Но у нас за такие закупки даже не увольняют. Разве что того, кто ловит за руку закупщиков. Поэтому люди умирают. И их убивает коррупция. Их убивает равнодушие людей к коррупции. И их убивает лояльность людей при власти к коррупционерам.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.