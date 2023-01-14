Как наказать Россию за преступление агрессии и геноцид в Украине

То, что делает Россия и российская армия в Украине, следует трактовать как геноцид. И цивилизованный мир не должен закрывать на это глаза. Все виновные должны быть наказаны. Кто должен судить государство-агрессора, его руководство и его граждан, которые помогают реализовывать кровавый план путинского режима в Украине?

МКС как форпост справедливости?

Граждан Российской Федерации, в том числе чиновников и офицеров, за преступление геноцида могут судить как Международный уголовный суд (МКС), так и украинские суды. Но высшее российское руководство за это преступление может судить только МКС. Ведь главы государств, главы правительств, министры иностранных дел обладают иммунитетом перед национальными судами.

МКС может расследовать все преступления, совершенные на территории Украины гражданами РФ: военные преступления, преступления против человечности и геноцид. В сотрудничестве с Офисом генпрокурора Украины МКС собирает доказательства военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ, которые могут стать основой преследования за геноцид.

Вместе с тем есть и собственные производства по действиям РФ, которые могут быть квалифицированы как составляющие геноцида. В настоящее время зарегистрировано более 350 таких фактов. Это, в частности, убийства, ранения и пытки гражданских лиц по признаку того, что они идентифицировали себя как украинцы, массовая депортация детей в РФ, использование сексуального насилия в качестве оружия войны, разрушение критической инфраструктуры с целью создания невозможных для жизни условий, призывы к геноциду.

Есть уже много доказательств. В частности, о подстрекательстве к уничтожению украинцев в риторике со стороны высших должностных лиц РФ и пропагандистов. Прокуроры сотрудничают с национальными и международными экспертами для сбора такой доказательной базы методами OSINT-наблюдения (разведка на основе открытых источников. – Ред.).

Видят ли в МКС признаки геноцидного умысла? Ответ на этот вопрос должен давать прокурор МКС. И лучшим ответом будет начало производства по геноциду. Надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время.

Серьезность намерений МКС или по воде вилами?

О том, как серьезно МКС настроен привлечь к ответственности русских военных преступников, можно судить по следующим фактам:

Во-первых, в мае 2022 года Международный уголовный суд направил в Украину своих представителей для расследования военных преступлений России. Прибывшая в Украину команда является крупнейшей в истории МКС: 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала.

Во-вторых, впервые в своей истории офис прокурора МКС вошел в состав совместной следственной группы на базе Евроюста вместе с представителями Украины, Польши, стран Балтии, Словакии и Румынии.

Представители МКС собирают доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, сотрудничают с украинскими следователями по установлению обстоятельств и подробностей произошедшего. Собранная ими доказательная база станет надежным основанием для привлечения к ответственности всех причастных к преступлению геноцида, независимо от их должностей.

Спецгосударству-террористу – спецтрибунал

Специальный международный трибунал по поводу преступления агрессии является единственным возможным механизмом, который позволит обеспечить полную и всеобъемлющую ответственность за преступления, связанные с российской агрессией против Украины для всего высшего военного и политического руководства. Тех, кто принимал преступные решения, тех, кто отдавал такие приказы и тех, кто их выполнял.

Международный уголовный суд может осудить высшее руководство РФ за преступление геноцида, но не за преступление агрессии, ведь РФ не ратифицировала Римский устав и не признает юрисдикцию МКС. Национальные суды, как уже отмечалось выше, могут судить граждан РФ, но не высшее руководство. Международный трибунал станет завершающим элементом системы полной и всеобъемлющей ответственности. В дополнение к МКС и национальным судам.

На переговорном уровне создание такого трибунала поддерживают в 20 странах. Впрочем, за последние месяцы мы слышим и официальные публичные заявления от наших международных партнеров. Ведущие международные институты признали Россию террористическим государством и призвали к созданию международного трибунала по преступлению агрессии: Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, Европейский парламент. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Убежден, что большинство стран цивилизованного мира разделяют нашу позицию относительно необходимости создания специального трибунала. Вопрос – только в его формате.

Это важно не только для Украины, потому станет первым прецедентом наказания именно за преступление агрессии со времен Второй мировой войны. Это будет важный сигнал для всех диктаторов, для всех, кого соблазняет возможность захватнической войны, что преступления против международного правопорядка не останутся безнаказанными.

Приговор Спецтрибунала поможет не только восстановить справедливость для Украины, но станет основой для сохранения мира в будущем.

Спецтрибунал с препятствиями

Украина сегодня изучает все возможные пути создания Спецтрибунала. Это может быть соглашение Украины с ООН (принятие резолюции Генеральной ассамблеи, которое рекомендовало бы генеральному секретарю подписать с Украиной специальное соглашение о создании трибунала) или с ЕС, или Советом Европы. Также можно создать трибунал по так называемой Нюрнбергской модели, когда подписывается многосторонний международный договор между Украиной и рядом других государств.

Россия, конечно, попытается дискредитировать создание такого трибунала. Не исключено, что попытается создать трибунал-пародию вместе со странами-сателлитами. Такая угроза предусмотрена, мы работаем над механизмами предохранителями, которые помогут сделать невозможным злоупотребление этим механизмом. К примеру, это может быть признание факта агрессии большинством членов Генассамблеи ООН.

Кстати, нельзя исключать и вероятность создания Трибунала "классическим" путем через резолюцию Совбеза ООН. Недавно Министерство иностранных дел Украины призвало исключить РФ из Совета Безопасности и организации в целом. Ведь в уставе ООН нет такого государства, как "Российская Федерация" – есть только СССР, а Россия не прошла легитимную процедуру обретения членства. Поддерживаю этот шаг и знаю, что по приведенным фактам уже идут вполне серьезные дискуссии.

Жить, оглядываясь через плечо

Сейчас слышно много мнений по поводу того, что российские военные преступники после приговора до конца жизни будут сидеть в РФ или прятаться в лояльных странах. Такой риск существует.

Но посмотрим на это в исторической перспективе. Какие процессы могут происходить в России? Сколько лояльных стран останется?

Как сказал Эли Розенбаум, легендарный американский охотник за нацистами, который сейчас возглавляет группу Минюста США по расследованию российских военных преступлений: "Для виновных не будет надежного убежища и им, по меньшей мере, придется провести оставшуюся жизнь, оглядываясь через плечо, полагая, что их наконец узнали и не собираются ли их задержать".

Опыт розыска нацистов после Второй мировой доказывает, что безопасного места для военных преступников действительно не существует. Чем больше стран поддержат Спецтрибунал, тем больше возможностей задержать российских военных преступников у нас будет. Поэтому работаем над этим.

Доставить Путина и Ко в трибунал

В настоящее время рассматриваются все сценарии физической доставки в трибунал руководства РФ, лежащие в пределах правового поля. Гитлер, Геринг и Эйхман по-разному получили наказание. Муаммар Каддафи (лидер Ливии в 1969—2011 годах) не дожил до суда, хотя МКС выдал ордер на его арест. Саддама Хусейна (президента Ирака в 1979–2003 годах) задержали и судили в Высшем уголовном трибунале Ирака. История видела разные варианты наказания кровавых диктаторов, но финал у всех один.

Настоящее правосудие не может произойти мгновенно. У юристов есть крылатое выражение "wheels of justice turn slowly, but grind exceedingly fine" – "жернова правосудия мелют медленно, но неотвратимо". Наша главная цель – неотвратимость наказания, поэтому все процедуры должны быть неукоснительно соблюдены.

Создание трибунала будет длиться более года. Скорее всего, несколько лет. Международный военный трибунал в Нюрнберге длился почти год. С момента того, как Гаагский трибунал выдвинул обвинения Слободану Милошевичу (президенту Югославии в 1997-2000 годах) до начала судебного процесса прошло три года. Сам суд длился еще четыре года и завершился смертью Милошевича от сердечного приступа.

Впрочем, трибунал – самый быстрый из возможных механизмов привлечения к ответственности высшего руководства РФ. Преступление агрессии доказать проще, чем, скажем, то же преступление геноцида. Российская агрессия признана резолюцией ООН, все доказательства, что она была осуществлена по указанию президента РФ Владимира Путина, находятся в открытых источниках.

Мы стараемся провести все возможные предварительные процедуры заранее, чтобы максимально ускорить этот процесс. Для этого прорабатываем с международными партнерами идею Interim Prosecutor's Office – временного офиса прокуратуры, физически находящегося в одной из европейских стран и отвечающего за разработку стратегии расследования и преследования преступления агрессии и сбор доказательств. Таким образом, на момент начала работы Трибунала уже будут собраны доказательства.

Моя личная позиция – трибунал должен состояться как можно быстрее. Он ведь может повлиять и на течение самой войны. Это дополнительное давление на российские элиты, что может помочь повлечь внутренние изменения в РФ, приблизить нашу победу и спасти тысячи жизней.

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