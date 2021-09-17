Как ни прячь голову в песок, отвечать за провал судебной реформы лично Зеленскому

16 сентября, в Офисе президента состоялась встреча представителей судебной власти, послов стран G7 и Евросоюза по поводу поддержки судебной реформы.

Президент Владимир Зеленский на эту встречу не пришел, прислал заместителя заместителя.

Под его председательством послы G7 и ряд народных депутатов приняли заявление по результатам 2,5-часового обсуждения. В нем правильные слова, которые можно суммировать так: "Мы возмущены и призываем не останавливать судебную реформу".

Но ни Совет судей Украины, который является источником проблемы (так как пренебрегает выполнением закона), ни Верховный суд Украины (который делает свою часть черного дела – обращается в Конституционный суд Украины о якобы неконституционности реформы) заявление не подписали, якобы из-за "должностных ограничений".

Получается, что заявить позицию и что-то пообещать сделать смогли только те, кто свою часть реформы и так сделал, – народные депутаты, проголосовавшие за закон, и международные организации, которые своих экспертов делегировали в Этический совет в срок.

Зато, Совет судей устно пообещала Этический совет таки сформировать, но... может, где-то до конца октября. И то не факт. И продолжает шантажировать полмира, потому что ему снова что-то не нравится.

Все это выглядит как попытка Зеленского (или его людей, неважно) отмежеваться от проблемы и спрятаться за "независимую судебную систему, на которую можно влиять". И снова, как и в 2019-м, дать реформу завалить.

Интересно получается. Когда надо посадить активиста Сергея Стерненко или отмазать заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова – то о "независимой судебной системе" речь не идет. Влияния происходят такие, что аж гай гудит. И даже должностные лица Офиса президента (ОП) комментируют в стиле "мы вам говорили, что все будет окей".

А как разблокировать реформу, так кучка ноунеймов из Совета судей просто Форт Нокс. А фамилии у всех без исключения в ОП – Монтескье.

Так не бывает.

А отвечать за провал реформы все равно лично Зеленскому.

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