Как "повар Путина" хозяйские ключи от Африки потерял

Президент Судана Омар аль-Башир попытался вылететь в другую страну, но был задержан в аэропорту и помещен под домашний арест. В стране произошел военный переворот, о подробностях которого стало известно 11 апреля. Почти 30 лет назад, 30 июля 1989 года, аль-Башир, тогда еще полковник, возглавил военный переворот и пришел к власти под лозунгом "избавления страны от гнилых политических партий".

За эти 30 лет Судан под властью аль-Башира начал жить по законам шариата, в стране обострилась гражданская война, в результате которой погибли около 2 миллионов человек и произошел раздел государства на две части. В ходе Дарфурского конфликта власти Судана совершили этнические чистки, погибло около 400 тысяч человек. Омар аль-Башир стал первым действующим главой государства, на арест которого выдал ордер Международный уголовный суд.

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В 2017 году обвиненный Международным уголовным судом в геноциде аль-Башир прилетел в Москву на встречу с Путиным, объяснил президенту России, что в Судане находятся "ключи от Африки" и попросил у него защиты "от агрессивных действий США", в результате которых, по мнению аль-Башира, Судан и распался на две части. Путин, вместо того, чтобы задержать человека, которого Международный уголовный суд объявил преступником, принял его в своей сочинской резиденции и их дружескую встречу показали по федеральным каналам.

Поиск "ключей от Африки" и завладение ими Путин поручил, в том числе, своему "бойцовому повару" Пригожину, который направил в Судан головорезов ЧВК Вагнера. Головорезы честно пытались выполнить поручение и участвовали в подавлении антиправительственных выступлений, защищая диктатора аль-Башира. Пока надо было разгонять безоружных демонстрантов, у головорезов Вагнера все получалось, но когда против путинского приятеля выступила армия вагнеровцы оказались бессильны.

Попытки Пригожина создать для Путина "африканскую империю" предпринимаются в 20 странах, но в целом ряде случаев приводят к конфузам. В Мадагаскаре во время первого тура президентских выборов в 2018 году пригожинцы делали ставку и осуществляли пиаровскую поддержку одиннадцати кандидатам из которых десять набрали меньше одного процента, а тот кто в итоге стал президентом, победил, скорее, вопреки российской поддержке, чем благодаря ей. К пожилому камерунскому диктатору Полю Бийя пригожинские пиарщики усиленно приставали, предлагая свою помощь перед выборами в октябре 2018 года. Диктатор, учитывая репутацию назойливых российских приставал, их помощь благоразумно отверг, после чего благополучно получил свои очередные 71% и продолжил правление.

Очередной военный переворот в Судане, скорее всего, не приведет в этой стране к расцвету демократии и к немедленному экономическому процветанию. Возглавивший переворот вице-президент Судана и министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф далеко не ангел. На нем, как и на свергнутом аль-Башире, кровь тысяч убитых в ходе геноцида во время конфликта в Дарфуре. Возглавив Военный Совет Судана после переворота, Ауф объявил, что выборы состоятся только через 2 года. А до этого в стране, видимо, будет военная диктатура.

Что же касается "ключей от Африки", за которыми Путин послал в Судан Пригожина, то с ними вышла некоторая заминка. Путин, верный своему принципу поддерживать самых гнусных диктаторов по всему миру, может, конечно, еще найти себе в Африке достойных собеседников и партнеров, но титула "Владимира Африканского" ему уже точно не видать.

(Источник - блог автора)