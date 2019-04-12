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12.04.2019, 15:20

Как "повар Путина" хозяйские ключи от Африки потерял

Как "повар Путина" хозяйские ключи от Африки потерял
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

Как "повар Путина" хозяйские ключи от Африки потерял

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Президент Судана Омар аль-Башир попытался вылететь в другую страну, но был задержан в аэропорту и помещен под домашний арест. В стране произошел военный переворот, о подробностях которого стало известно 11 апреля. Почти 30 лет назад, 30 июля 1989 года, аль-Башир, тогда еще полковник, возглавил военный переворот и пришел к власти под лозунгом "избавления страны от гнилых политических партий".

За эти 30 лет Судан под властью аль-Башира начал жить по законам шариата, в стране обострилась гражданская война, в результате которой погибли около 2 миллионов человек и произошел раздел государства на две части. В ходе Дарфурского конфликта власти Судана совершили этнические чистки, погибло около 400 тысяч человек. Омар аль-Башир стал первым действующим главой государства, на арест которого выдал ордер Международный уголовный суд.

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В 2017 году обвиненный Международным уголовным судом в геноциде аль-Башир прилетел в Москву на встречу с Путиным, объяснил президенту России, что в Судане находятся "ключи от Африки" и попросил у него защиты "от агрессивных действий США", в результате которых, по мнению аль-Башира, Судан и распался на две части. Путин, вместо того, чтобы задержать человека, которого Международный уголовный суд объявил преступником, принял его в своей сочинской резиденции и их дружескую встречу показали по федеральным каналам.

Поиск "ключей от Африки" и завладение ими Путин поручил, в том числе, своему "бойцовому повару" Пригожину, который направил в Судан головорезов ЧВК Вагнера. Головорезы честно пытались выполнить поручение и участвовали в подавлении антиправительственных выступлений, защищая диктатора аль-Башира. Пока надо было разгонять безоружных демонстрантов, у головорезов Вагнера все получалось, но когда против путинского приятеля выступила армия вагнеровцы оказались бессильны.

Попытки Пригожина создать для Путина "африканскую империю" предпринимаются в 20 странах, но в целом ряде случаев приводят к конфузам. В Мадагаскаре во время первого тура президентских выборов в 2018 году пригожинцы делали ставку и осуществляли пиаровскую поддержку одиннадцати кандидатам из которых десять набрали меньше одного процента, а тот кто в итоге стал президентом, победил, скорее, вопреки российской поддержке, чем благодаря ей. К пожилому камерунскому диктатору Полю Бийя пригожинские пиарщики усиленно приставали, предлагая свою помощь перед выборами в октябре 2018 года. Диктатор, учитывая репутацию назойливых российских приставал, их помощь благоразумно отверг, после чего благополучно получил свои очередные 71% и продолжил правление.

Очередной военный переворот в Судане, скорее всего, не приведет в этой стране к расцвету демократии и к немедленному экономическому процветанию. Возглавивший переворот вице-президент Судана и министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф далеко не ангел. На нем, как и на свергнутом аль-Башире, кровь тысяч убитых в ходе геноцида во время конфликта в Дарфуре. Возглавив Военный Совет Судана после переворота, Ауф объявил, что выборы состоятся только через 2 года. А до этого в стране, видимо, будет военная диктатура.

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Что же касается "ключей от Африки", за которыми Путин послал в Судан Пригожина, то с ними вышла некоторая заминка. Путин, верный своему принципу поддерживать самых гнусных диктаторов по всему миру, может, конечно, еще найти себе в Африке достойных собеседников и партнеров, но титула "Владимира Африканского" ему уже точно не видать.

(Источник - блог автора)

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Теги: Судан, омар аль-башир
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