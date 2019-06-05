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05.06.2019, 07:00

Как Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений

Как Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений
журналист

У второго президента Украины был незабываемый опыт общения с российским коллегой

Леонид Кучма по просьбе Владимира Зеленского снова включился в работу контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, ближайшее заседание которой состоится уже 5 июня. Осенью он оставил эту работу, сославшись на «критический возраст». Возраст с тех пор не уменьшился, а вот потребность в Леониде Даниловиче, - по крайней мере, у Владимира Александровича, - выросла.

То, что нынешняя ситуация вырастает из прошлого, мы рационально понимаем, но не всегда отдаем себе отчет, насколько сильны эти связи. У Кучмы тут много личного.

Чей надо майор

Леонида Кучму считают едва не основоположником хитрой отечественной политики многовекторности. Но дело в том, что до поры до времени вектор был только один: в 90-е что Украина, что Россия на официальном уровне были озабочены опасностью коммунистического реванша, и Запад воспринимался естественным союзником и ориентиром. В обозримом будущем предполагалось стать его неотделимой и, желательно, важной частью. Перелом произошел в 1999 году, раз тогда, когда Леонид Кучма пошел на второй срок, причем по той же схеме, что и Борис Ельцин тремя годами раньше – в качестве демократической альтернативы кандидату от коммунистов.

К тому времени Запад не скрывал своего разочарования методами, которыми российское руководство решало чеченскую проблему, а Россия ощущала себя несправедливо отодвинутой от решения югославского кризиса: Балканы в Москве считали исторически «своим» регионом, а НАТО, проводившую там военную операцию – изжившей себя враждебной военной структурой. С Запада России давали понять, что она неприемлемо другая, и в России озаботились демонстрацией того, что она действительно "особая". С приходом Владимира Путина в 2000 году, тема "особой роли России" в качестве "полюса силы" стала набирать обороты.

Украина должна была стать важным козырем в этой игре. В модной тогда книге Збигнева Бжезинского прямо говорилось: «Без Украины Россия перестает быть евразийской империей».

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Когда Путин еще только осваивался в качестве главы государства, Леонид Кучма уже был опытным политическим ветераном. Но на стороне нового российского лидера была чекистская неразборчивость в методах и склонность к спецоперациям. Прекрасным способом продемонстрировать, что Украина также страшно далека от западной цивилизации, поставить крест на ее евроинтеграционных перспективах и привязать ее к России, оказался скандал с «пленками майора Мельниченко», разразившийся осенью 2000 года. То, что за прослушкой разговоров Леонида Кучмы и организацией скандала стояли российские спецслужбы, до сих пор является самой убедительной версией тех событий. Последним гвоздем должна была стать информация, появившаяся в разгар столкновения Саддама Хусейна с Западом и якобы содержавшаяся в записях майора, - о продаже радарных комплексов «Кольчуга» Ираку в обход международных договоров. Именно тогда Кучму, принявшего участие в заседании Совета евроатлантического партнерства НАТО, усадили подальше от представителей США и Британии, применив рассадку по французскому алфавиту.

Надо отдать должное Данилычу: ему не понравилась перспектива ходить в изгоях или сразу бросаться на грудь Кремлю. Возможно, он таким образом хотел продемонстрировать Западу свою невиновность и лояльность, но 23 мая 2002 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны впервые на официальном уровне прозвучало заявление о намерении Украины присоединиться к НАТО. А президентское послание в том году носило название «Европейский выбор».

С учетом того, что на 2004 год было намечено беспрецедентное расширение НАТО за счет Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Болгарии, Словении и Словакии, Кремлю было из-за чего нервничать.

Кнут и пряник

В 2003 году Украиной занялись вплотную. В начале года Леонида Кучму по предложению Путина избирают главой СНГ. Организация полумертвая, но она была удобной площадкой для подготовки нового кремлевского проекта: Единого экономического пространства, который должен был засвидетельствовать всему миру, что Россия больше, чем Россия. Перед саммитом лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в мае 2003 года, где была достигнута договоренность о создании ЕЭП – объединения России, Украины, Белоруссии и Казахстана, - Путин в течении пяти дней в Крыму вел переговоры с Леонидом Кучмой, уламывая того. Уломал. В сентябре в Крыму на саммите СНГ подписано соглашение о ЕЭП, лидеры России и Украины после этого еще проводят отдельную встречу на острове Бирючьем в Азовском море, а буквально через десять дней – сюрприз-сюрприз! – в этом же Азовском море начинается конфликт вокруг острова Тузла.

От российской станицы Тамань в направлении к украинскому острову Тузла начали авральными темпами, в три смены, насыпать дамбу. Российское руководство показательно отморозилось, заявив, что это местная инициатива краснодарского губернатора, и вообще статус Тузлы "спорный". 20 октября глава президентской администрации Александр Волошин сделал заявление, которое легко представить весной 2014 года, но десятью годами раньше оно шокировало: «Никогда Россия не оставит Украине Керченский пролив. Хватит того, что Крым сегодня украинский... Хватит издеваться над нами. Если надо, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы отстоять свою позицию. Если надо, мы сбросим туда бомбу!»

До бомбы не дошло, строительство после нескольких недель острого противостояния прекратили, но демонстрация кнута, в дополнение к только что выданным пряникам, была наглядная.

Российский президент Украины

Характерно, что за считанные недели до тузлинского конфликта Кучма презентовал в Москве изданную там и изначально написанную на русском языке книгу «Украина не Россия», в которой украинский президент пытался разъяснить россиянам, как им на самом деле нужна и важна независимость Украины. На Тузле Москва убедительно показала, что словам не верит.

Среди прочего, в книге Леонида Кучмы были такие слова: «Путина призывают подыскать на должность следующего президента Украины такого человека, который - дословно - готов стать нашим человеком в Киеве. Что я могу сказать на сей счёт? В Киеве Россия всегда будет иметь своего человека, но своего в другом смысле. Этот человек, как я надеюсь, будет понимать, что подлинная независимость Украины - в интересах России, что украинство Украины — это очень хорошо для России. В этом смысле, повторяю, любой украинский президент будет человеком России в Киеве, потому что другого человека Украина не поймет и не примет».

Действительно, 2004 год – год выборов президента Украины, - должен был закрепить успехи России по укрощению строптивой соседки. От того, кто станет партнером Путина на следующие пять лет (а тот в своей победе на президентских выборах в марте 2004 года он не имел никаких резонов сомневаться), зависело очень многое.

О том, какое внимание уделялось украинскому направлению, свидетельствует беспрецедентное число встреч Путина и Кучмы в 2004 году – тринадцать. И нельзя сказать, что эти встречи были для России бесплодными: летом того исторического года украинский президент специальным указом распорядился убрать из Военной доктрины Украины слова о перспективе членства в НАТО, заменив их тезисом о сотрудничестве с альянсом. Но главным вопросом оставался вопрос о власти. Сам Леонид Кучма, которому вечно угодливый Конституционный суд Украины дал возможность пойти на третий срок, от этой идеи отказался. Идеальный для Кремля кандидат – глава президентской администрации Виктор Медведчук, взявший в 2004 году в крестные своей дочери Путина и жену тогдашнего коллеги, главы путинской администрации, Светлану Медведеву, не имел шансов. Ставку сделали на премьера Виктора Януковича.

Россия полностью вложилась в украинские выборы. Зять Кучмы привез группу российских политтехнологов. В начале сентября главные оппонент, Виктор Ющенко, был надолго выбит из борьбы и обезображен, получив сильнейшее отравление. В ретроспективе, учитывая судьбы Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, версия российского следа вызывает мало сомнений. По Украине тогда шли гастроли российских звезд, агитировавших за Януковича, а в Москве появились биллборды с его изображением. В России подготовили 400 избирательных участков для проживавших украинских граждан. 9 октября на широко освещавшийся день рождения Путина приехали Кучма с Януковичем, и украинский премьер был усажен по правую руку от российского президента. Чуть позже в этот день Янукович был ласково принят патриархом Алексием II. Первый тур был назначен на 31 октября, а с 26 по 28 октября, три дня подряд, Путин провел в Киеве, под незатихающий аккомпанемент всех телеканалов, отработав по полной программе в пользу кандидата от власти так, будто этим кандидатом был он сам.

То, что произошло дальше, стало страшным разочарованием и оскорблением для российского руководства. Янукович так и не смог конвертировать все усилия «старшего брата» в победу, и это навсегда лишило его всякого уважения Путина, даже когда он позже отыгрался и стал-таки президентом. Кучма категорически отказался применять силу по отношению к оранжевому Майдану, хотя Путин ждал от него этого. К улаживанию конфликта были привлечены западные посредники, Кремль отодвинули в сторону. 2 декабря Леонид Кучма в последний раз слетал в Москву в президентском качестве, но встреча с Владимиром Путиным была предельно коротка, президенты даже не покидали помещение аэропорта Внуково-2. Обсуждать было, в общем, уже нечего. Украина отныне будет вызывать в России исключительно недоверие и ассоциироваться с «оранжевой заразой». Пожалуй, и правильно, как подтвердила зима 2013-2014 годов.

Так что Леониду Даниловичу есть что вспомнить и есть на что опереться в своих контактах с российской стороной. Есть и грехи, которые никогда не замолить. Вторжение в Крым и Донбасс было местью, в том числе, за те обманутые ожидания, которые украинский президент так некстати подогрел в Путине в последний год своего правления. Ведь все указывало на то, что Кучма тогда сломался, стал карманным. А он в пиковый момент отшатнулся от крови.

Теперь крови с избытком. Пусть помогает остановить.

Специально для LIGA.net

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Теги: евромайдан, владимир путин, тузла, российская агрессия, леонид кучма, оранжевая революция
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