Как РФ пыталась вызвать аварии на НПЗ Беларуси (видеоколонка)

Пока Украина наблюдала за дебатами кандидатов в президенты, а беларусы - за выступлением Лукашенко, происходят события, которые могут оказать мощное влияние на политические процессы в обоих странах: Российская Федерация в лице "Транснефти" внезапно изменила химический состав нефти, подаваемой на беларуские НПЗ таким образом, что подача её на переработку без подготовки приводит к выходу из строя оборудования заводов. Это событие совпало с решением правительства РФ запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефтепродуктов в Украину.

Могут ли эти два события быть связанными между собой - и при чем тут Виктор Медведчук?

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