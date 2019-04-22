Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 09:54

Как РФ пыталась вызвать аварии на НПЗ Беларуси (видеоколонка)

Как РФ пыталась вызвать аварии на НПЗ Беларуси (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Похоже, что в попытках принудить Беларусь к покорности, Россия дошла до фактической диверсии против нефтеперерабатывающей промышленности союзника

Реклама
Реклама

Пока Украина наблюдала за дебатами кандидатов в президенты, а беларусы - за выступлением Лукашенко, происходят события, которые могут оказать мощное влияние на политические процессы в обоих странах: Российская Федерация в лице "Транснефти" внезапно изменила химический состав нефти, подаваемой на беларуские НПЗ таким образом, что подача её на переработку без подготовки приводит к выходу из строя оборудования заводов. Это событие совпало с решением правительства РФ запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефтепродуктов в Украину.

Могут ли эти два события быть связанными между собой - и при чем тут Виктор Медведчук?

Реклама
Реклама
Читайте также
Беларусь ограничила экспорт нефти из России 21.04.2019Украина без российской нефти: угрозы и возможности (видеоколонка) 18.04.2019Беларусь и Россия на грани "нефтяной войны" (видеоколонка) 12.04.2019

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, беларусь, нефтепровод, нефтяной рынок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Кто такие Зеленский и Порошенко? Пять важных текстов LIGA.net
Политика Кто такие Зеленский и Порошенко? Пять важных текстов LIGA.net
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 