Как Россия пытается дрессировать Германию и Францию

Несколько тезисов насчет отмены встречи внешнеполитических советников Нормандской четверки, планировавшейся на 28 августа.

1. Встреча не просто отменена, ее отменила Россия!

2. Встреча отменена из-за "отсутствия согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины". Эту же претензию – отсутствие реакции на его вариант документа - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак озвучивал, когда отказывался от встреч в формате советников Н-4 в своем известном письме месяц назад.

3. Целью остается блокирование института внешнеполитических советников Н-4. Ультиматум Украине по постановлению ВР не вышел, они нашли другую причину, чтобы заблокировать Н-4.

4. Проект итогового документа встречи советников 28 августа, который был слит в СМИ, показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован. То есть РФ изначально делала все, чтоб сорвать встречу.

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5. Россия "дрессирует" Германию и Францию, срывая встречу, уже анонсированную украинским президентом и германским министром иностранных дел.

6. России невыгодна встреча советников 28 августа.

Во-первых, из-за письма Козака, в котором он заявил, что больше не будет принимать в них участия (потеря лица).

Во-вторых, из-за желания перенести решение вопросов в ТКГ, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО и весьма слабое сопротивление Украины (Кравчук-Фокин) их субъективизации. "Не будем цепляться за мелочи", – сказал Кравчук в интервью Гордону…

7. Россия заинтересована решить вопрос Донбасса как можно скорее, до выборов в США. Она понимает, что быстрее решит его в ТКГ, чем в Н-4. Причем, всем понятно, что подготовить и проголосовать нужные ей законы ВР просто не успеет, но важно достичь договоренностей о них в ТКГ, поскольку именно ТКГ должна делать это согласно Минскому Комплексу мер. А после этого уже можно будет обвинять Украину в срыве достигнутых в ТКГ договоренностей.

8. Европа тоже заинтересована решить вопрос Донбасса до выборов в США. Берлин и Париж не хотят активного участия США в решении конфликта. И Россия это знает, поэтому будет поднимать ставки, играя на этом желании Европы.

Таким образом, РФ или добьется уступок в Н-4, или будет ее блокировать и перенесет решение вопросов в ТКГ, где будет добиваться уступок от Украины, обещая заветную встречу и "мир".

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9. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа еще раз подчеркнул в интервью газете "Труд", что Россия не является стороной конфликта. И еще раз заявил о закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции, как "ключе к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем."

Это при том, что Кравчук откровенно заявил: 300 голосов в парламенте не будет. То есть Россия не заинтересована в реалистичном компромиссе. Здесь или Лавров не в теме, или Москва потом откажется от этого требования (все равно оно невыполнимо) и подаст это как компромисс со своей стороны.

PS: данные тезисы я озвучил как аналитик, специализирующийся на теме Донбасса. Они не имеют отношения к моей работе в украинской делегации в Минской ТКГ .