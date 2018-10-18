Как РПЦ "благословила" единую православную церковь Украины

Решение Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинополем определило позицию главы УПЦ МП Онуфрия по единой поместной православной церкви Украины. Проголосовав в Минске за разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Вселенским патриархатом, он де-факто вышел из переговорного процесса по автокефальной церкви. Этот шаг Онуфрия, конечно же, не остановит объединительные процессы в Украине, но он ставит вопросы о том, каким должен быть в дальнейшем статус УПЦ МП, которая де-юре поддержала РПЦ в конфликте с Константинополем.

Потерянный шанс Онуфрия

До минского Синода РПЦ митрополита УПЦ МП Онуфрия считали одним из потенциальных участников объединительного процесса в украинском православии. Он родом из Черновицкой области, 28 лет прослужил в Украине. Последние четыре года - в статусе главы УПЦ МП. Возглавляемая им сегодня церковь имеет более 11 тысяч приходов в стране. Онуфрий вполне мог стать одним из основателей единой православной церкви в Украине. Но он проигнорировал этот шанс, сделав свой выбор в пользу РПЦ - церкви, которой, как сегодня считает Константинополь, более триста лет тому назад незаконно была передана Киевская митрополия.

Онуфрию, очевидно, недолго осталось быть главой УПЦ МП. В Украине скоро будет своя единая православная церковь. А это означает, что нынешняя церковь - филиал РПЦ в Украине - будет лишен аббревиатуры УПЦ. По сути, церковь Онуфрия никогда и не была украинской. Что, кстати, и подтвердил Владимир Путин, созвав в прошлую пятницу Совбез РФ, на котором рассматривался вопрос именно Русской православной церкви в Украине. Для Кремля УПЦ МП всегда была и остается подразделением РПЦ.

Таким образом, ближайшая перспектива для Онуфрия - кресло главы филиала РПЦ в Украине. Это означает, что он во времена войны на востоке Украины и аннексии Крыма становится таким же полномочным представителем России, как и посол РФ. И отношение к нему будет соответственное. Кстати, как и ко всему тому, что в своих названиях имеет слова "русский" или "российский". Стоит только вспомнить, что в последнее время вынуждены были свернуть свою работу компании и учреждения, указывающие в своем названии на принадлежность к РФ. Такая же перспектива, очевидно, ждет и украинский филиал РПЦ, который многими украинцами будет восприниматься не иначе, как вражеский форпост.

Последний оплот Путина в Украине

Потерю контроля за православием в Украине Кремль воспринимает как личное поражение. Заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва намерена "защищать интересы православных" в Украине, звучит как угроза. Мы знаем, чем закончилось обещание России защищать интересы русскоязычных в Крыму и в Донбассе - войной и аннексией. Церковь на сегодняшний день оказалась последним оплотом Путина в Украине. И сдавать его он не намерен.

С ускорением процесса объединения украинских православных в единую церковь Россия очевидно попытается сохранить свое присутствие в Украине. Конечно, РПЦ вряд ли сможет удержать и отдельные храмы, и целые епархии от перехода в автокефальную церковь. Но то, что процесс передачи культовых сооружений новой украинской православной церкви будет непростым, никто даже не сомневается. Ведь и Киево-Печерскую и Почаевскую лавры россияне считают "своими".

Решится ли Владимир Путин на применение военной силы в случае "угрозы интересам православных" в Украине? Не исключено. Для России украинская церковь является связующим звеном между Киевской Русью и РПЦ. Без Украины и ее церковных святынь история Русской православной церкви выглядит не так величественно и монументально. Это понимает и Владимир Путин, для которого потеря церкви в Украине будет равносильна потере контроля над соседним государством. Поэтому хозяин Кремля может пойти на радикальные шаги для сохранения своего присутствия в украинской церкви. Но они вряд ли ему в этом помогут.

Обретение Украиной второй независимости

В Украине получение автокефалии сейчас ставят в один ряд с обретением государственной независимости. Вне всякого сомнения, создание единой православной церкви - историческое событие для любого государства, а особенно для государства, которое пытается избавиться от влияния соседа-агрессора на церковную жизнь. Но объединительный процесс внутри Украины уже никто не остановит - ни Синод РПЦ, ни лично Владимир Путин, ни инициируемый Москвой раскол мирового православия.

Хозяин Кремля может пойти на радикальные шаги для сохранения своего присутствия в украинской церкви, но вряд эти шаги ему помогут.

История с украинской православной церковью стала прекрасной иллюстрацией крушения мифа о великой и могущественной России. Бряцая оружием, Владимир Путин пытается убедить окружающих в обмане их зрения. Так было в Крыму и в Донбассе, так остается и в истории с решением Вселенского патриархата. Хозяин Кремля создает иллюзию "ихтамнет", "русского мира", ущемления "русского православия" в Украине и так далее. И чем старательней он это делает, тем все больше он приближает настоящую, а не декларативную независимость украинского государства. В том числе в части единой православной церкви.

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