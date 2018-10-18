Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 10:13

Как РПЦ "благословила" единую православную церковь Украины

Как РПЦ "благословила" единую православную церковь Украины
журналист

Церковь стала одним из последних форпостов Путина в Украине, и сдавать этот оплот он не намерен

Реклама
Реклама
Реклама

Решение Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинополем определило позицию главы УПЦ МП Онуфрия по единой поместной православной церкви Украины. Проголосовав в Минске за разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Вселенским патриархатом, он де-факто вышел из переговорного процесса по автокефальной церкви. Этот шаг Онуфрия, конечно же, не остановит объединительные процессы в Украине, но он ставит вопросы о том, каким должен быть в дальнейшем статус УПЦ МП, которая де-юре поддержала РПЦ в конфликте с Константинополем.

Потерянный шанс Онуфрия

Читайте также
Ничего не скажу. Что стало известно по делу о скандальном Семочко 17.10.2018Жадность сильнее стыда: еще раз о ролике Семочко 17.10.2018Тема дня. Почему Рада не сдала Вилкула и Колесникова 16.10.2018

До минского Синода РПЦ митрополита УПЦ МП Онуфрия считали одним из потенциальных участников объединительного процесса в украинском православии. Он родом из Черновицкой области, 28 лет прослужил в Украине. Последние четыре года - в статусе главы УПЦ МП. Возглавляемая им сегодня церковь имеет более 11 тысяч приходов в стране. Онуфрий вполне мог стать одним из основателей единой православной церкви в Украине. Но он проигнорировал этот шанс, сделав свой выбор в пользу РПЦ - церкви, которой, как сегодня считает Константинополь, более триста лет тому назад незаконно была передана Киевская митрополия.

Онуфрию, очевидно, недолго осталось быть главой УПЦ МП. В Украине скоро будет своя единая православная церковь. А это означает, что нынешняя церковь - филиал РПЦ в Украине - будет лишен аббревиатуры УПЦ. По сути, церковь Онуфрия никогда и не была украинской. Что, кстати, и подтвердил Владимир Путин, созвав в прошлую пятницу Совбез РФ, на котором рассматривался вопрос именно Русской православной церкви в Украине. Для Кремля УПЦ МП всегда была и остается подразделением РПЦ.

Таким образом, ближайшая перспектива для Онуфрия - кресло главы филиала РПЦ в Украине. Это означает, что он во времена войны на востоке Украины и аннексии Крыма становится таким же полномочным представителем России, как и посол РФ. И отношение к нему будет соответственное. Кстати, как и ко всему тому, что в своих названиях имеет слова "русский" или "российский". Стоит только вспомнить, что в последнее время вынуждены были свернуть свою работу компании и учреждения, указывающие в своем названии на принадлежность к РФ. Такая же перспектива, очевидно, ждет и украинский филиал РПЦ, который многими украинцами будет восприниматься не иначе, как вражеский форпост.

Последний оплот Путина в Украине

Потерю контроля за православием в Украине Кремль воспринимает как личное поражение. Заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва намерена "защищать интересы православных" в Украине, звучит как угроза. Мы знаем, чем закончилось обещание России защищать интересы русскоязычных в Крыму и в Донбассе - войной и аннексией. Церковь на сегодняшний день оказалась последним оплотом Путина в Украине. И сдавать его он не намерен.

Читайте также

И еще раз о кремлевской формуле "защиты русскоязычных"

С ускорением процесса объединения украинских православных в единую церковь Россия очевидно попытается сохранить свое присутствие в Украине. Конечно, РПЦ вряд ли сможет удержать и отдельные храмы, и целые епархии от перехода в автокефальную церковь. Но то, что процесс передачи культовых сооружений новой украинской православной церкви будет непростым, никто даже не сомневается. Ведь и Киево-Печерскую и Почаевскую лавры россияне считают "своими".

Решится ли Владимир Путин на применение военной силы в случае "угрозы интересам православных" в Украине? Не исключено. Для России украинская церковь является связующим звеном между Киевской Русью и РПЦ. Без Украины и ее церковных святынь история Русской православной церкви выглядит не так величественно и монументально. Это понимает и Владимир Путин, для которого потеря церкви в Украине будет равносильна потере контроля над соседним государством. Поэтому хозяин Кремля может пойти на радикальные шаги для сохранения своего присутствия в украинской церкви. Но они вряд ли ему в этом помогут.

Обретение Украиной второй независимости

В Украине получение автокефалии сейчас ставят в один ряд с обретением государственной независимости. Вне всякого сомнения, создание единой православной церкви - историческое событие для любого государства, а особенно для государства, которое пытается избавиться от влияния соседа-агрессора на церковную жизнь. Но объединительный процесс внутри Украины уже никто не остановит - ни Синод РПЦ, ни лично Владимир Путин, ни инициируемый Москвой раскол мирового православия.

Хозяин Кремля может пойти на радикальные шаги для сохранения своего присутствия в украинской церкви, но вряд эти шаги ему помогут.

История с украинской православной церковью стала прекрасной иллюстрацией крушения мифа о великой и могущественной России. Бряцая оружием, Владимир Путин пытается убедить окружающих в обмане их зрения. Так было в Крыму и в Донбассе, так остается и в истории с решением Вселенского патриархата. Хозяин Кремля создает иллюзию "ихтамнет", "русского мира", ущемления "русского православия" в Украине и так далее. И чем старательней он это делает, тем все больше он приближает настоящую, а не декларативную независимость украинского государства. В том числе в части единой православной церкви.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.

Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: московский патриархат, томос об автокефалии, единая поместная церковь, русская православная церковь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Материалы по теме
Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату
Политика Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату
Передача Андреевской церкви: Порошенко внес законопроект в Раду
Политика Передача Андреевской церкви: Порошенко внес законопроект в Раду
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Друзья по интересам: сетевой анализ деклараций украинской власти
Политика Друзья по интересам: сетевой анализ деклараций украинской власти
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 