Как США выиграли от плана Маршалла. Время открыть глаза на их политику

Наше восприятие США всегда было идеалистичным и основывалось на мифе о защитниках демократии и ценностей. Но соответствовало ли это действительности

Да, США – наш союзник, но нужно принять реальность и осознать свой интерес и их.

Альтруизм и бескорыстная помощь никогда не были присущи США. Не знаю, почему мы, украинцы, решили поверить в сказку о чудесном плане Маршалла, который был реализован для Европы, но сейчас это имеет для нас негативные последствия. Ведь на эмоциональном уровне мы чувствуем себя преданными и униженными. Это результат наших завышенных ожиданий от США.

Наше восприятие США всегда было немного идеалистичным и основывалось на голливудском мифе о героях-защитниках демократии и ценностей. А соответствовало ли это действительности, мы не задумывались, потому что картинка чаще всего была слишком красивой.

Читайте также Почему нет никаких оснований для паники относительно соглашения с США

Сейчас и мы, и остальная Европа пробуждаемся от этого гипноза и праведно возмущаемся осознанием брутальности, прагматизма и эгоцентризма США. Стоит ли возмущаться проявленной наконец сути геополитики США? Осознание неприкрытой сути интересов администрации Трампа ужаснее, чем лицемерие и скрытое пренебрежение интересами Украины со стороны предыдущей администрации Байдена?

Да, мы с ужасом наблюдаем за потоком новостей и пытаемся понять, что же будет и чем все это для нас обернется. Наше соглашение с США – это рэкет и унижение или на самом деле сделка ни о чем? Обмениваются ли стороны ударами в информационном пространстве перед своими избирателями исключительно ради PR-побед, или речь действительно идет о соглашении, похожем на план Маршалла?

Уже можно уверенно сказать, что это не рэкет, и мы не отдаем наши недра США. Это точно PR с обеих сторон. А вот может ли это соглашение стать для нас катализатором развития и изменений, то есть своеобразным планом Маршалла, – зависит больше от нас.

Это у нас должно быть понимание, что мы хотим развивать с помощью американских технологий, капитала и экспертизы. Это у нас должна быть стратегия, как использовать предложенный формат – прежде всего в наших интересах. И да, на нашем возможном успехе будут зарабатывать и американцы. Они всегда на всех зарабатывают. Это их фишка.

А для тех, кому интересно, чем же на самом деле был для Европы план Маршалла, о котором так много говорят политики как о манне небесной, предлагаю экскурсию в цифры и факты.

Сам автор послевоенной программы американской помощи Европе (European Recovery Program), которую позже стали называть его именем, госсекретарь США Джордж Маршалл в 1948 году заверял, что глобальная цель, которой руководствуются США, – "восстановить уверенность европейских народов в экономическом будущем их стран и Европы в целом".

Действительно, благодаря американскому финансированию странам Западной Европы удалось возродить промышленность, банковскую систему, энергетику, аграрный сектор, построить новые социальные институты, сформировать зачатки системы коллективной безопасности. Именно реализация плана Маршалла стала толчком для таких альянсов и организаций, как НАТО, ОЭСР и впоследствии ЕС.

За 4 года действия плана США потратили на восстановление Европы 13 млрд долларов. С учетом инфляции и курсовых разниц эта сумма сейчас эквивалентна примерно 175 млрд долларов. Из них только 1,5 млрд долларов (эквивалент современных 20 млрд долларов) – в виде льготных кредитов, остальное – грантовая помощь. Уинстон Черчилль называл план Маршалла "самым бескорыстным актом в истории".

Что же осталось за кулисами этого "бескорыстного акта" США?

Все гранты, которые предоставлялись Европе, имели четкое целевое назначение: 70% "подаренных" денег европейские страны потратили на американские товары, продукты, услуги, оборудование, оружие, технологии и ресурсы. Европейцам не позволили инвестировать американские деньги в развитие собственной нефтепереработки, предложив вместо этого покупать продукты переработки американских нефтяных компаний.

график

План Маршалла на долгие годы предотвратил создание собственной европейской финансовой системы, установив господство американского доллара как новой мировой валюты. США предоставляли кредиты европейским странам на те экономические проекты, которые соответствовали интересам США. Эти кредиты европейцы получали из спецфондов, которые они же и софинансировали. Долги европейцы возвращали Америке с процентами на протяжении 20 лет – вплоть до начала 70-х.

С 1948 по 1952 годы ВВП США увеличился на 50% благодаря экспорту в Европу аграрной продукции, продаже товаров машиностроения, энергетических ресурсов и технологий. В пересчете на "современные деньги" Америка не только вернула 20 млрд долларов, выданных европейцам кредитов, и около 10 млрд долларов в виде процентов, но еще и закрепила военное, экономическое и безопасностное господство в Европе. Кроме того, в США вернулись 108 млрд долларов, которые Европа получила от них в виде грантов.

P.S. Думаю, было бы очень интересно увидеть инфографику реального распределения средств, "предоставленных" Украине. Даже это будет очень eye-opening.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net