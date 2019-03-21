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21.03.2019, 07:00

Как сторонники Порошенко помогли Зеленскому

Как сторонники Порошенко помогли Зеленскому
журналист

Если бы Зеленского не атаковали из всех рупоров власти, избиратели и дальше бы не верили, что он может стать президентом

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Ещё недавно у Владимира Зеленского была крупная проблема – люди не верили, что он действительно может стать президентом. Ну то есть многие, как и сейчас, были готовы за него проголосовать – всерьёз или по приколу, - но при этом сомневались, что Зеленский реально может победить.

Это показывали социологические опросы. Людей спрашивали: за кого вы проголосуете? И они в большинстве отвечали: за Зеленского или за Юлию Тимошенко. А потом задавали ещё один вопрос: а кто, по-вашему, станет президентом? И с большим отрывом лидировал ответ – Пётр Порошенко.

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Теперь это изменилось. Избиратели рассматривают Зеленского уже не просто как один из вариантов для голосования, но и видят его президентом.

Например, по данным Социологической группы "Рейтинг", около 20% опрошенных считают, что следующим главой государства будет Порошенко. А вот в победу Зеленского и Тимошенко верят, соответственно, около 19% и 18% опрошенных. То есть шансы оцениваются примерно одинаково.

Ещё раз: это очень существенно. Когда избиратели не верят, что их кандидат реально может победить, – это расхолаживает людей. Они могут и не пойти голосовать, могут передумать в последний момент, могут и не слишком внимательно отнестись к критике нечестного подсчёта результатов, а в наших условиях это, к сожалению, возможно…

А вот когда люди не просто настроены проголосовать, но и видят своего кандидата победителем при каких-то условиях, то есть примеряют его к президентству и свыкаются с этой идеей, тогда по итогам выборов может получить власть даже самый необычный кандидат.

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Как это удалось Зеленскому? И ему ли это удалось?

Забавно, но это – достижение не самого кандидата. И даже не его штаба. Это подарок для Зеленского от его критиков.

Да, именно критики – и в особенности приверженцы Порошенко – превратили Зеленского из экстравагантного выбора во вполне возможную реальность. Парадокс!

Защитники Порошенко уже которую неделю обсуждают Зеленского так, что сами вышли за рамки его статуса всего лишь кандидата и его былой экстравагантности. Зеленский для них – пусть и негативный, но вполне реальный пример президента.

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Особенно смешно это выглядит на суперпрезидентском телеканале "Прямой". Там дошли уже до того в критике Зеленского, что обсуждают, как с ним будут встречаться мировые лидеры. Как будто и они уже на "Прямом" решили, что Порошенко точно проиграет и что президентом точно станет Зеленский.

Вот, скажем, в фейсбуке или обычных политизированных беседах можно просто шутить о возможной встрече Ангелы Меркель и президента Зеленского. Или Трампа и президента Зеленского. Что они друг другу скажут? Как отреагируют друг на друга? Сможет ли Зеленский на равных вести с ними переговоры?

А когда такие обсуждения переходят в телеэфир и попадают в рамку обычных политических дискуссий, то даже на негативе они придают кандидату вес и повышают уверенность аудитории в кандидате. Уверенность в том, что Зеленский таки может получить Банковую! Ведь если бы не мог, то разве о нём говорили бы столько и так серьёзно?

Это работает чисто на автомате, неосознанно. Когда политологи примеряют, как Зеленский будет выступать с президентскими речами. Когда политики рассуждают, что западным дипломатам будет сложно привыкнуть к общению с президентом Зеленским. Когда действующие чиновники или даже обычные журналисты в рамках привычных платформ для описания политики анализируют что-то высказанное кандидатом Зеленским в контексте реального управления страной – Зеленский перестаёт быть просто каким-то образом, он приобретает политическую телесность, конкретное выражение.  

Плюс это усиливается общим недоверием к политическому классу. Если политики и политические комментаторы, которые продаются и покупаются уже лет двадцать, отчаянно критикуют что-то новое в политике, то это "что-то" получает аванс доверия. По аналогии с Людмилой Прокофьевной в "Служебном романе", которой сапоги не нравились, а это означало, что их надо брать.

Защитники нынешней власти и шире – всего сложившегося политического класса – атаковали Зеленского так, как будто он один из них. Попытались его минусовать, как они проделывают это друг с другом. А оказалось, что приёмы, срабатывавшие для таких же, как они, не только не работают для принципиального иного героя, но и помогают этому герою стать реальным.

Специально для LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы 2019, предвыборная кампания
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