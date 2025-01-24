Мы услышали более чем жесткое заявление президента США о его будущей политике в отношении РФ. Чтобы не было никаких иллюзий, подобное заявление при необходимости Трамп сделает в отношении Украины.

Поэтому наша главная задача сейчас — определить и согласовать с США наши красные линии. Но при этом нужно исходить из того, что вступление в НАТО в обозримом будущем категорически закрыто.

Какова будет реакция Путина?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на одну крайне важную вещь: в США существует консенсус относительно того, что любые действия не предполагают смену режима Путина.

В то же время сам Путин, будучи параноиком, боится, что этот консенсус может быть нарушен. Поэтому перед инаугурацией Трампа, как и перед началом войны в 2022 году, он собрал Совбез, чтобы еще раз его окружение поклялось ему в верности.

Логика Путина следующая: он считает, что в случае отказа от ультиматума США, офис Трампа может принять решение, что среднесрочной целью станет замена самого Путина и разрушение его режима. И это один из его самых больших страхов на сегодня. Хотя сейчас такой радикальный ход вызывает больше скепсиса, чем оптимизма.

Но вернемся к возможным действиям Путина. Стратегия руководителя РФ в таких сложных ситуациях всегда одна: он ждет. Он — тот крысеныш, который не бросается на противника, а забивается в угол и ждет, пока изменится ситуация. Путин также явно не готов сейчас к открытому конфликту с Трампом, так как его стратегия сейчас направлена на переговоры: "сорвать первый раунд переговоров руками Украины".

Это, судя по всему, понимают и в Вашингтоне. И, помимо других факторов, именно поэтому Трамп позволил себе разговаривать с Путиным не как с равным, а как с руководителем страны третьего мира.

Эти дни в информационном плане показали, что Кремль вообще не был готов к такому жесткому ультиматуму. Поэтому стратегия действий россиян следующая: военкоры (ультрапатриоты) будут раздувать истерию о том, что с Россией так нельзя себя вести, а Кремль будет молчать и ждать удобного момента, чтобы переключить тему. То, что военкорам не закрывают рот, косвенно еще раз подтверждает, что пока Путин не готов к переговорам.

Почему появился столь жесткий ультиматум?

Трамп не может не понимать, что в таких условиях Путин вряд ли готов будет идти на переговоры. Но он также понимает, что только подняв ставки настолько высоко, он сможет спокойно объяснить, почему не удалось остановить войну за один день.

В команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности россияне выдвинут (точнее повторят) свои прежние неприемлемые условия:

- официальное согласие Украины на то, что аннексированные территории являются российскими (подписание соответствующего документа);

- что-то касательно статуса русского языка;

- сокращение армии и закрытие ракетных программ;

- полное снятие санкций.

И на это США пойти не смогут. Поэтому здесь они играют на опережение.

Что не рассчитал Трамп, так то, что он станет не просто цитируемым в российском пространстве, а превратится в такого себе "заморского Пригожина", нового правдоруба.

И его главный месседж, который он сам того не желая запустил, — это то, что "Есть Путин — есть война. Нет Путина — не будет войны".

Ранее этот месседж жил только в части либерального сообщества. Трамп "прорвал" плотину для большой части общества, которая за Путина, но против войны (таких около 45%). Это станет новой головной болью для Кремля в ближайшие месяцы.

Как дальше будут развиваться события?

Собственно, так, как сказал Трамп. Вероятность результативных переговоров пока, к сожалению, выглядит призрачно. Два базовых фактора остановки войны — потеря поддержки Китая и крах нефтяных возможностей РФ пока остаются лишь отдаленным будущим.

Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все пойдет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться, и Китай вряд ли станет помогать.

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Вероятность быстрого сценария окончания войны существует. Но только при условии быстрых договоренностей США и Китая. Или же Путина должны чем-то глобально напугать. А его главный страх — это его жизнь.

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