Как Украина может помочь Молдове в преодолении кризиса

Я би підтримав думку тих українських експертів, які сьогодні висловились за більш активну позицію України у врегулюванні кризи в Молдові.
Але мова йде про сусідню країну, де розвиток нинішньої кризи може призвести або до хаотизації Молдови, або до посилення впливу Росії. Ні того, ні того Україні не потрібно апріорі.
Подальше загострення внутрішньополітичного життя в Молдові - продовження оточення України поясом нестабільності. Посилення російського впливу - той самий результат. Наслідком буде ситуація, при якій Україна буде змушена надовго розпорошувати і так невражаючі оборонні та безпекові ресурси, щоб перекрити усі напрямки загрози.
Це підказує необхідність діяти більш рішуче і наполегливо.
Зокрема, безпекові приготування мають підкреслити нашу готовність прийти на допомогу Молдові, в разі її звернення. Кнутом має бути план економічного, політичного та військового реагування на випадок зміни Молдовою курсу на інтеграцію в ЄС і співробітництво з НАТО.
Політичні приготування (в умовах відсутності посла) повинні включати відрядження до сусідньої держави спеціального уповноваженого президента України з мандатом на консультації з усіма сторонами протистояння, а також усіма зовнішніми партнерами з метою врегулювання ситуації і пошуку політичного розв"язку кризи.
Надання території України для медіації переговорів - це недостатній мінімум можливих пропозицій з боку України.
Діяти швидко і рішуче сьогодні - заощадити гроші завтра.
(Джерело - блог автора)