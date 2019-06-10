Как Украина может помочь Молдове в преодолении кризиса

Я би підтримав думку тих українських експертів, які сьогодні висловились за більш активну позицію України у врегулюванні кризи в Молдові.

Формальна реакція України - заява МЗС - є. Її варто підтримати. Є рішення РНБОУ про певну підготовку на власній території. Тобто перехідний період передачі влади (цікаво, що він розпочався не перед інаугурацією, а після) не завадив Україні проявити себе.

Але мова йде про сусідню країну, де розвиток нинішньої кризи може призвести або до хаотизації Молдови, або до посилення впливу Росії. Ні того, ні того Україні не потрібно апріорі.