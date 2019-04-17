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17.04.2019, 09:50

Как Украине остаться бедной: самый верный способ

Как Украине остаться бедной: самый верный способ
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Большинство украинцев привычно рассчитывают на удачу, когда нужно сосредоточиться на усилиях по достижению поставленной цели

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Есть два варианта стать богатыми.

Первый – рискнуть. Поставить на кон все и выиграть. В лотерею, в казино, ограбив банк, основав стартап, купив акции Макдональдса в 1932 году. Не важно. Рискнуть и выиграть. Ухватить шанс.

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Второй – долго и упорно работать, постепенно подымаясь по лестнице благосостояния. И стать богатым в тот момент, когда твои волосы седые, а дети – взрослые.

Оба варианта существуют. Оба достижимы. Теоретически. Первый – вы рассчитываете на удачу. Второй – на себя. Второй путь – скучный путь ответственности. Работы. Пахоты. Тяжелый путь.

И вот когда сейчас мне говорят, что у нас есть шанс – я верю. Шанс ведь есть. Беда в том, какова вероятность успеха. Всесокрушающего успеха, делающего вас сразу богатым и счастливым.

Так вот, по социологии очевидно, что украинцы в большинстве выбирают первый вариант. Причем не в первый раз. И значит, украинцы заслуживают то, что получат. Они ведь говорят, что это осознанный выбор. Сознательный. Выбор взрослого человека. Готового рискнуть. Поставить все на кон. Не обращать внимание на риски.

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И значит, украинцы заслуживают свою бедность. Потому что 95% игроков на Форексе все теряют. Потому что «чтобы выиграть в казино – надо купить казино». Потому что из тысячи стартапов выстреливает один. И как показывает статистика и практика, это стартап какого-то мальчика или девочки из богатой семьи, которые могут позволить себе пробовать и проигрывать, проигрывать и пробовать снова. А мальчик или девочка из бедной семьи должны долго и упорно работать, чтобы просто достичь уровня хотя бы среднего класса. Это правда жизни. Правда не сказки, а именно натуральной жизни. И, да, бывают и исключения из этого правила. Но на то они и исключения, чтобы правило подтверждать.

Это значит, что бедный, который ставит на удачу вместо упорной работы, останется бедным. Навсегда. И когда ваш бедный родственник жалуется, что его сосед переехал в большой дом и ездит на красивой машине, то не забудьте ему напомнить, что тот 25 лет вкалывал по 12 часов на работе (все-таки айтишниками не все могут стать). И когда украинец жалуется, что в Польше сейчас жить лучше, то он забывает, что Польша 30 лет шла к этому состоянию. Шла, пока мы валяли дурака. Как и ваш бедный родственник, который лежал на диване и жаловался, что его еще не позвали руководить крупной корпорацией.

Чем дольше вы лежите на диване, попивая пиво и иногда покупая лотерейный билет, тем беднее вы становитесь. И вы заслуживаете эту бедность. Вы сами в ней виноваты. И чем дольше вы лежите, тем тяжелее вам будет сравнивать себя с соседом-поляком. Потому что он работает, а вы ждете счастливый шанс. Да, в работе может быть мало приятного. Там может быть начальник-самодур, вор-завхоз и стерва в бухгалтерии. Но есть слово «хочу», а есть слово «надо». И пока вы просто говорите, что «хотите стать богатыми» вы будете беднеть.

Украинцы последовательно голосовали за тех, кто говорил им, что не будет делать так, как в Польше. Кравчук говорил, что мы пойдем своим путем и не будем делать реформы, Кучма говорил, что мы не нация мелких лавочников. И украинцы всегда за это голосовали. А теперь кричат, что в Польше лучше. И почему же в Украине не так как в Польше, задаются вопросом политики на эфирах. Нельзя сознательно не делать как в Польше, а потом жалеть, что мы живем не так как в Польше. Что мы бедные. А какими еще мы можем быть, если сделали все, чтобы стать бедными? И продолжаем делать это.

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Украина - бедная страна. Не такая бедная, как прикидывается, но беднее, и гораздо беднее, чем могла бы быть. Ребеночек ведь был очень талантлив. Какой потенциал, говорили вам. Но ребеночек упорно отказывается взрослеть. Верит в чудеса, волшебников и счастливый шанс. Когда можно лежать на печи, ничего не делать, а потом вдруг раз и стать богатым. Говорили, что это часть русских народных сказок. Но, видно, Российская Империя и совок не прошли зря. А потом опять виноват будет кто-то другой. Сосед. Банк, который лопнул. Леня Голубков. Сорос. Да кто угодно. Не повезло, к тому же. Бывает. Но в следующий раз обязательно повезет.

Бедность – не порок. Но бедность бывает заслуженной. И украинская бедность – заслужена. Не спрашивайте потом, почему тарифы высокие, зарплаты низкие, а пенсии не хватает на жизнь. Это все результат принятых решений. Которые делают страну беднее. Решений людей. Взрослых людей.

(Источник - блог автора)

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Теги: политические стратегии, стратегия развития, гражданское общество, выборы 2019
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