Как Университет может ударить по диктатуре Путина и Лукашенко: открытое письмо ученых

Более полусотни ведущих международных ученых написали открытое письмо в Европейскую комиссию и национальные правительства ЕС с идеей бороться против режимов Путина и Лукашенко не только экономическими санкциями, но и развивая образование и мобильность граждан стран, которыми они управляют. Для этого ученые предлагают создать Восточноевропейский университет. Цель – поддерживать молодежь восточноевропейских стран, которая выступает против диктатур.

LIGA.net публикует текст открытого письма.

Похищение и арест белорусского оппозиционного общественно-политического деятеля и ексредактора telegram-канала NEXTA Рамана Пратасевича. Отравление и заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Сфабрикованные обвинения и показательные суды над историком Юрием Дмитриевым, художницей Юлией Цветковой и другими гражданскими активистами.

Суд и исправительная колония для членов редакции студенческого журнала DOXA. Арест и пытки сотен мирных протестующих. Убийство нескольких политических активистов. Продолжение оккупации части Украины. Угрозы задержания, травля и смерти сотен тысяч людей, которые решаются публично высказаться против этих мер.

Все это – ужасное меню жестокого правительственного насилия, которое российские и белорусские власти предлагают сегодня своим подданным.

Политические лидеры во всем мире осуждают это насилие. Эксперты указывают на нарушение прав человека, национального законодательства и международных договоров. Но закрытие воздушных пространств, бойкотов и сочувствующих заявлений о поддержке недостаточно. Нам нужен целостный подход, который сочетает традиционную политику и привлечение граждан, а не только правительств, который создает новые возможности, а не ограничивает налаженные отношения. То есть, нужны и пряники, а не только кнуты.

Европейскому союзу и его государствам-членам нужно пересмотреть свою политику в отношении своих восточных соседей и оживить работу таких организаций, как Совет Европы и Восточное партнерство. Их амбиции следует пересмотреть, расширить компетенции и пополнить ресурсы.

Залогом успеха является прямое общение с искренними людьми Беларуси, России и других восточных государств-соседей. Европейская конвенция по правам человека (подписанная Россией, но не Беларусью) утверждает права и достоинства этих людей; "Восточное партнерство" (что касается Беларуси, но не России) среди основных целей называет "взаимодействие с гражданским обществом ... и инвестирование в людей и общество".

К сожалению, эти задачи не реализуются на практике. Сейчас, как никогда, понятно, что содействие развитию образования, здоровья и мобильности граждан соседних государств является среди важнейших элементов европейской стабильности.

Поскольку количество невинно арестованных и замученных растет с жуткой скоростью, мы призываем наших политических лидеров пойти дальше, чем выразить свою солидарность. Направленные на правящие режимы и их кадры санкции, могут изменить ситуацию, но они часто оставляют граждан равнодушными, даже наносят им вреда.

В нынешней ситуации мы призываем вас перенаправить часть замороженной помощи ЕС на поддержку гражданского общества, образования и мобильности. Нам нужны политическая щедрость и средства на визы, гранты и стипендии, на академические, лечебные и гуманитарные поездки.

Нам нужно быть амбициозными и творческими в установлении новых путей для гражданской дипломатии, новых учреждений для совместного образования и больших возможностей для продуктивной работы. Пораженные зверствами белорусского режима, продолжающейся российской оккупацией частей Украины, признаками демодернизации в России, нам нужно ответить, сделав наши границы более гостеприимными, открытыми и приветливыми. Нам нужно создать возможности для молодежи России, Беларуси и других авторитарных стран. Нам нужно создать маяки надежды для следующего поколения.

Опираясь на успешный опыт таких транснациональных высших учебных заведений, как Европейский университетский институт, Центральноевропейский университет, Европейский университет Виадрина у Франкфурте, Европейский гуманитарный университет, Колледж Европы и CIVICA (союз восьми европейских университетов в области социальных наук), мы должны создать новый Восточноевропейский университет, который бы находился в одной из стран-членов ЕС.

Мы, ученые, подписавшие это письмо, приветствуем все государственные и частные инициативы, направленные на финансирование и размещение такого высшего учебного заведения. Это обеспечит новые возможности для тех, кого уволили, репрессировали и заставили покинуть свои дома, а также для тех, кто желает учиться и учиться по высоким европейским стандартам.

Мы же отдаем свои интеллектуальные способности, опыт и инициативность созданию такого университета.

Письмо подписали:

Ellen Rutten, Slavic & cultural studies, University of Amsterdam

Alexander Etkind, history, European University Institute, Florence

Jan Claas Behrends, history, Leibniz-Centre for Contemporary History (ZZF), Potsdam & Viadrina University, Frankfurt-on-Oder, Germany

Ernst van Alphen, literary studies, Leiden University

Alexander Astrov, international relations, CEU Vienna

Mieke Bal, cultural analysis, University of Amsterdam

Dorothee Bohle, political science, European University Institute and University of Vienna

Judith Butler, philosophy, University of California, Berkeley

Dmitrii Bykov, writer, Moscow

Wolfgang Eichwede, history, Research Centre for East European Studies, University of Bremen

Sergei Erofeev, sociology, Rutgers University, USA

Nancy Fraser, philosophy, New School for Social Research, New York

Juliane Fürst, history, Leibniz-Centre for Contemporary History (ZZF), Potsdam

Masha Gessen, Distinguished Writer in Residence, Bard College USA

Simon Goldhill, classical studies, Cambridge University

Leonid Gozman, psychology, Free University, Moscow

Boris Groys, philosophy, New York University

Sergei Guriev, economics, Instituts d’études politiques/Sciences Po, Paris

Gasan Gusejnov, philology, Free University, Moscow

Marianne Hirsch, comparative literature, Columbia University, New York

Eva Illouz, sociology & communication, Bezalel Academy of Arts & Design, Jerusalem

Lola Kantor-Kazovsky, history of art, The Hebrew University of Jerusalem

Michael Kemper, Eastern European Studies, University of Amsterdam

Ulrike Kistner, philosophy, University of Pretoria, South Africa

Leszek Koczanowicz, philosophy, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wrocław

Pavel Kolar, history, University of Konstanz

Ivan Krastev, political science, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna

Geert Lovink, cultural and media studies, Amsterdam University of Applied Sciences, Institute of Network Cultures, Amsterdam

Edward Lucas, journalist, Center for European Policy Analysis, London

Ingunn Lunde, linguistics, University of Bergen, Norway

Luciano Mecacci, psychology & history, University of Florence

Mikhail Minakov, philosophy, Kennan Institute, Washington DC & Ideology & Politics Journal, Kyiv

Aleksandr Morozov, journalist, co-director of the Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia, Moscow & Charles University, Prague

Susan Neiman, philosophy, Einstein Forum, Potsdam, Germany

Elena Nemirovskaya, philosophy, School of Civic Enlightenment, Riga

Zhanna Nemtsova, journalist, co-director of the Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia, Moscow

Joy Neumeyer, history, European University Institute, Florence

Andrzej Nowak, history, Jagiellonian Univiersity, Krakow

Julia Obertreis, Universität Nürnberg-Erlangen, Germany

Luisa Passerini, history, University of Milan

Andrea Petö, Central European University, Vienna

Kevin Platt, Edmund J. and Louise W. Kahn Term Professor in the Humanities, University of Pennsylvania

Serhii Plokhii, history, Harvard University

Matthew Rojansky, director of the Wilson Center’s Kennan Institute, Washington DC

Elizabeth Roosevelt Moore, cultural studies, Cambridge University

Lev Rubinstein, writer, Moscow

Manfred Sapper, journal Osteuropa, Berlin

Saskia Sassen, sociology, Columbia University, New York

Jos Schaeken, Slavic studies & linguistics, Leiden University

Yurii Senokosov, philosophy, School of Civic Enlightenment, Riga

Timothy Snyder, history, Yale University

Olga Tokarczuk, writer & Nobel Prize laureate, Krajanow, Poland

Jay Winter, history, Yale University

Eli Zaretsky, history, New School for Social Research, New York

Boris Zilber, mathematics, Oxford University

Slavoj Žižek, philosophy, University of Ljubljana, Slovenia

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