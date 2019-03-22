Как Юрий Луценко решил и Трампу помочь, и с Госдепом поссориться

Теперь, когда весь генпрокурорский генплан был явлен во всей его обезоруживающей простоте и интеллектуальной неприхотливости, вопросов становится только больше, а сами вопросы - серьезнее.

Итак, замысел понятен - дать пас Трампу, заявив, что против него существовал заговор его демократов и негодяев в украинской власти. При этом негодяи в украинской власти и дальше действуют при поддержке своих покровителей-демократов во главе с Кровавой Мэри (она же - посол США в Украине Маша Йованович).

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Очевидно, согласно этому плану, скандал и обвинения американского посла должны ослабить позиции "американских протеже" в украинской политике - от директора НАБУ до антикоррупционных активистов.

Посла США, по этому замыслу, не жалко, потому что в этом году ее и так заменят, а значит можно будет через стаю придворных аналитиков еще и тезис покрутить, что "мы убрали американского посла".

Замысел, мне кажется, базируется на ложном представлении о том, что президент решает все. И у нас, и у них. Мол, если мы понравимся Трампу, то Госдеп никуда не денется - полюбит нас как миленький.

Однако очередной бесславный раунд мышиной возни на фоне тотального недоверия к власти это недоверие только усилит. Потому что возникают очень серьезные вопросы.

Почему этот замысел реализуется именно тогда, когда в США появились первые судебные приговоры и тюремные сроки в деле о вмешательстве России в выборы?

Случайно ли генпрокурора Украины активизировалась накануне обнародования отчета спецпрокурора Мюллера о результатах расследования вмешательства России в выборы в США и связей команды Трампа с россиянами?

Какой интерес для генпрокурора помочь Трампу выйти из этой ситуации?

Почему генеральный прокурор Украины игнорирует тот факт, что приговор Манафорту фактически подтвердил его незаконные доходы в Украине, но обращает внимание на крайне сомнительное в судебной перспективе дело "вмешательство со стороны Украины в выборы в США"...

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Наконец - на какую страну работает генпрокурор Луценко?

(Источник - блог автора)