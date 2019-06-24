Как зарубежному бизнесу выжить в Украине в эпоху "черного пиара"

Украина прилагает усилия для того, чтобы модернизироваться и стать ближе к западным практикам. Тем не менее, страна до сих пор не избавилась от ярко выраженной и глубоко укоренившейся практики и тактики коррупционных деловых коммуникаций.

Малый и средний бизнес, который намерен сотрудничать с украинскими партнерами, сталкивается с жесткостью корпоративных отношений, которая уже практически не встречается на западных внутренних рынках. Для таких компаний было бы серьезным просчетом исходить из того, что их украинские конкуренты и сотрудничающие с ними пиар-компании, будут придерживаться честных, основанных на фактах и ​​принципиальности коммуникационных приемах.

Компании, привыкшие работать на Западе, должны с полной серьезностью отнестись к практике «черного пиара», который может быть включен против них во всех сферах публичных СМИ, будь то телевидение, печатные издания или сетевые ресурсы.

В обществах, пораженных повсеместной и системной коррупцией, местные деловые круги используют "черный пиар" в качестве эффективной коммуникационной тактики для достижения своих стратегических целей и получения преимущества против рыночного конкурента. Эта тактика основана на том, что для достижения деловых целей необходимо любыми способами очернить опасного конкурента в глазах власти, деловых кругов и общественности. Чаще всего такой пиар принимает форму клеветнических, дискредитирующих и безосновательно лживых заявлений, которые или вообще не основаны на фактах, или вырваны из контекста, или построены на тенденциозном экспертном мнении.

Подобная тактика срабатывает в Украине и других аналогичных социумах, потому что аудитория здесь крайне восприимчива к подобному типу пиара, так как в медиа по-прежнему нет устоявшейся традиции честной, основанной на фактах, сбалансированной и ответственной журналистики и системы общественных связей, построенной на принципах справедливости, права и приверженности истине. На практике "факты" здесь часто подаются в контексте субъективного подхода "журналиста" и в интересах какого-то бизнеса. Такие "факты" нельзя назвать правдивыми, хотя они "оформлены" таким образом, чтобы вызывать доверие. Невозможно считать этот подход выражением "объективности", поскольку он освещает предмет (или "жертву") исходя из необоснованных спекуляций и заведомо неполных данных. Многие "факты" намеренно конструируются и маскируются такими формулировками, чтобы их невозможно было проверить, часто даже с использованием "источников", которых просто не существует.

Вслед за фальсификацией "фактов" обычно следует предвзятый "анализ". Его авторы, несомненно, также не заинтересованы в объекьтивности, потому что их целью является не служение истине, а как можно более эффективная манипуляция мнением читателей. Такие публикации, как правило, никоим образом не пытаются сопоставить взвешенные аргументы и никогда не пытаются искать и упоминать факты, которые противоречат авторской позиции.

В Украине "черный пиар" является одной из форм "коммуникационной войны", которая из-за своего коррупционного характера и непрозрачной механики делает возможным любое нападение, за которое невозможно привлечь к какой-либо публичной, юридической или журналистской ответственности или обеспечить защиту того, кто такой атаке подвергся.

"Черный пиар" используется прежде всего для создания препятствий для конкурента, формирования враждебно настроенного к нему общественного мнения, для диверсии против его репутации.

Делается это просто и эффективно. Историю можно "внедрить", за считанные минуты анонимно опубликовав ее на веб-сайте. Такие публикации часто вообще не подписаны, но в сети их все равно прочитают множество ничего не подозревающих людей. Кроме того, другие "новостные" сайты могут (обычно целенаправленно) продвигать публикацию, перепечатывать ее, попутно искажая или добавляя новую "информацию", чтобы текст выглядел оригинальным. Подобные новостные порталы ссылаются друг на друга, создавая, таким образом, замкнутую систему источников, придавая дополнительную легитимность "сюжету" и одновременно заметая следы к первоисточнику и возможность проверки "фактов".

"Размещение" таких статей в сетевых или печатных средствах массовой информации осуществляется на платной основе. За публикацию "статьи" выплачиваются деньги. В украинском бизнесе, как и в украинской политике, это общеизвестная "маленькая стыдная тайна". Например, всего за 200 долларов США можно "заказать" текст, опубликовать его на веб-сайте и быстро сделать его общественным достоянием. В зависимости от читаемости конкретного сайта плата может доходить до до 500 долларов. Если заказчик "черного пиара" захочет "разместить" публикацию в крупном печатном издании, его затраты возрастают до 2–10 тысяч долларов.

Что нужно для того, чтобы предотвратить такие атаки и эффективно бороться с последствиями применения против компании "черного пиара"?

Важно создать собственную корпоративную историю. Событийный базис и подтвержденный им ясный контекст публичного корпоративного нарратива, установление существенных фактов и размещение информации в открытом доступе, по меньшей мере, поможет опровергнуть любые фековые новости и попытки дезинформации.

Каждая фейковая новость, порочащая публикации и недобросовестная аналитика должны быть немедленно публично оспорены и опровергнуты.

Не следует отказываться от обращения к законной защите деловой репутации, начиная с официальных требований "прекратить и далее воздерживаться" и вплоть до реального предъявления иска.

Хотя многие западные компании рассматривают подачу иска лишь в качестве крайней меры, использование такой тактики служит хорошим сдерживающим фактором и эффективно напоминает об ответственности тем, кто публикует клевету и намененую ложь для решения своих стратегических задач, будь то бизнес-конкуренция или политическая борьба.

Материал предоставлен автором и публикуется впервые

Перевод с английского LIGA.net