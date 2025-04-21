Трехсторонние (США — Украина — "коалиция желающих") переговоры в Париже 18 апреля вызвали большой информационно-политический резонанс. Наибольшее внимание было приковано к заявлению госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров о завершении войны в Украине.

Однако стоит обратить внимание на сам формат этого переговорного рандеву. Мы очень мало знаем о содержании, но есть вопрос, который может стать ключом к пониманию сути встречи. Почему США вдруг решили вести переговоры не только с Украиной (или Россией), а с участием европейских стран? И не просто европейских стран, а именно лидеров "коалиции желающих" — Франции, Великобритании, Германии.

Если бы речь шла только о территориальных требованиях России к Украине (о так называемых "пяти регионах", которые регулярно упоминает Уиткофф), США вряд ли стали бы привлекать к переговорам европейцев. Американцам было бы гораздо удобнее оказывать давление на Украину в закрытом режиме и без лишних свидетелей, тем более без украинских партнеров.

Есть только два вопроса, которые могли побудить администрацию Трампа подключить европейцев, причем именно лидеров "коалиции желающих".