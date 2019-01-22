Какой мужчина! Как Оппоблок Вилкула в президенты выдвигал

После оккупации части Донбасса боевиками олигарх Ринат Ахметов переключил свое внимание на Запорожье и пытается сделать его своим базовым регионом. Именно в Запорожье 20 января состоялся съезд-форум ахметовской части Оппозиционного блока.

Анонса этого мероприятия на сайте Оппоблока не было. На самом форуме, кроме ахметовской ТРК Украина, других телеканалов не было. К местному Дворцу спорта в лучших традициях свозили людей на автобусах с регионов. Несмотря на то, что в помещении поначалу было очень душно, бабушки все равно проходили мимо гардероба и шли на свои места в шапках и куртках. Визуально все напоминало старые добрые съезды Партии регионов. Разве что на них, возможно, не было попкорна, который продавали в буфете за 35 гривен.

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В целом атмосфера и риторика мероприятия призваны были напомнить зрителям, как хорошо было при власти Партии регионов, когда доллар был по 8, а Украина принимала Евро-2012.

Сразу надо сказать: официально это был не съезд партии, а форум За мир и развитие. Как стало известно позже, съезд Оппозиционного блока – Партии развития и мира (бывшая Индустриальная партия Украины) прошел в закрытом режиме до форума. На нем было принято решение выдвинуть Александра Вилкула в президенты. Форум нужен был для представления программы Вилкула. Но о ней немного попозже.

То ли так совпало, то ли это была задумка организаторов форума, но последнее, что играло во Дворце спорта до официального начала мероприятия, был ремикс песни "О боже, какой мужчина". Некоторым женщинам вкус звукорежиссера понравился, и они не сдерживали себя в танцах.

Увидев, что публика разогрета, ведущий начал форум, рассказал о "зубожінні" и пригласил к слову "реального кандидата от оппозиции" Вилкула. Коротко о его основных предложениях:

Война на Донбассе. Обещает в первые дни своего президентства остановить огонь, а устойчивый мир – через 6-8 месяцев. Для этого нужны прямые переговоры с США и Россией.

Обещает в первые дни своего президентства остановить огонь, а устойчивый мир – через 6-8 месяцев. Для этого нужны прямые переговоры с США и Россией. Крым – украинский, но вернуть его быстро не получится. Вилкул-президент обещает дать полуострову воду и восстановить все экономические связи.

– украинский, но вернуть его быстро не получится. Вилкул-президент обещает дать полуострову воду и восстановить все экономические связи. Новая Конституция. Двухпалатный парламент (нижняя палата – 150 депутатов, верхняя – 29). Партия, которая выиграла выборы, получает большинство в парламенте. К слову, последнее предлагает и Тимошенко.

Двухпалатный парламент (нижняя палата – 150 депутатов, верхняя – 29). Партия, которая выиграла выборы, получает большинство в парламенте. К слову, последнее предлагает и Тимошенко. Язык и религия. Пусть каждый регион сам определяет, какие памятники ставить и как называть улицы. Вилкул будет защищать "каноническую" церковь.

Пусть каждый регион сам определяет, какие памятники ставить и как называть улицы. Вилкул будет защищать "каноническую" церковь. Экономика. Обещает пересмотреть экономическую часть соглашения с ЕС. Развитие отношение с Китаем, Ближним востоком и с Россией.

Через каждые два предложения Вилкула перебивали бабушки, которые скандировали кричалки а-ля "Саша Вилкул – мой кумир, Саша Вилкул – это мир" или "Синее небо, желтое поле, только Вилкул, только победа". Отсутствие рифмы в большинстве кричалок явно никого не смущало.

На форуме присутствовали практически все нардепы из группы Ахметова, включая Вадима Новинского. Также мероприятие посетили Борис Колесников экс-глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский. Из знаменитых фамилий не было Михаила Добкина, который присутствовал на съезде Оппоблока в декабре. Также не было самого Ахметова.

В конце форума ведущий начал приглашать на сцену членов команды Вилкула, которых в итоге набралось около 100. С точки зрения режиссуры мероприятия это было скучно и утомительно. Но делалось это не для гостей Дворца спорта, а для Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Мол, "смотрите - у нас есть люди, за нами регионы, а кто за вами?".

У Ахметова вообще считают, что Бойко загнал себя в угол. Бойко до сих пор остается главой партии Оппозиционный блок. Добровольно он заявление о выходе из партии не писал, а декабрьский съезд ОБ его не исключал. Из-за этого он не имел права баллотироваться в президенты от Оппозиционной платформы – За життя и пошел в президенты как самовыдвиженец.

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К тому же группу Ахметова не может не радовать раздор в стане оппонентов. Дело в том, что уже вторую неделю не может состоятся форум Оппозиционной платформы – За життя. Сначала он должен был состояться 10 января, а затем 16. Вадим Рабинович сообщил, что он болеет гриппом и поэтому мероприятие перенесли. Неофициально источники отмечают, что Бойко-Левочкин не хотят, чтобы на форуме присутствовал Медведчук. Якобы они поняли, что персона кума Путина токсична для них и теперь не хотят, чтобы его фамилия была в списках на парламентские выборы. Интересно, почему они этого не понимали, когда подписывали союзное соглашение?!

Поэтому гипотетически Медведчук может отколоться от "газовиков" и дать отмашку Рабиновичу на участие в президентской гонке. Тогда на электоральном поле юго-востока будет полная каша: Бойко, Вилкул, Рабинович, Мураев, Тарута и... Зеленский. Именно руководитель студии Квартал 95 может забрать голоса патриотически настроенной молодежи юго-востока.

В очередной раз становится понятно, что все эти ребята нацелены, в первую очередь, на осень – на парламентские выборы. К тому времени мы сможем увидеть еще не одно внезапное воссоединение и еще не один нечаянный союз.